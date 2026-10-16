Квартиры в ЕС стоят почти в 7 раз дороже, чем в Украине — сравнение цен
Жилье в странах Европейского Союза традиционно дороже, чем в Украине. Разница в стоимости квартир может достигать почти семи раз. В то же время, если сравнивать цены с минимальными зарплатами, разрыв уже не кажется столь значительным.
Об этом свидетельствуют данные OLX Недвижимость, пишет Oboz. Аналитики сопоставили стоимость однокомнатных квартир площадью 30−40 кв. м в Украине, Польше, Румынии и Португалии, а также в крупнейших городах этих стран.
Украина
В августе 2026 года медианная цена квартиры площадью 30−40 кв. м в Украине составила $38,5 тыс.
Дороже всего компактное жилье стоило во Львове: цены здесь превышали киевские примерно на $4,4 тыс. В других крупных городах разница была еще ощутимее. Цены распределились следующим образом:
- Львов: $57,4 тыс.;
- Киев: $53 тыс.;
- Одесса: $38,5 тыс.;
- Днепр: $27,5 тыс.;
- Харьков: $25 тыс.
Румыния
Среди исследованных стран после Украины по уровню цен идет Румыния. Медианная стоимость квартиры площадью 30−40 кв. м здесь составляет $74,2 тыс. — почти вдвое больше, чем в Украине.
Самое дорогое жилье зафиксировали не в столице, а в Клуж-Напоке — втором по величине городе страны. Здесь расположен крупнейший университет Румынии, а также активно развиваются IT, культура и туризм.
Медианные цены в крупнейших городах:
- Клуж-Напока: $105,3 тыс.;
- Тимишоара: $84,2 тыс.;
- Констанца: $79 тыс.;
- Бухарест: $75,5 тыс.;
- Яссы: $73,2 тыс.
Польша
В Польше медианная стоимость квартиры площадью 30−40 кв. м составляет $129,6 тыс. Это втрое больше, чем в Украине. Разница между медианными ценами на жилье в обеих странах превышает $90 тыс.
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В отличие от Украины и Румынии, в Польше самые дорогие квартиры находятся именно в столице.
Цены в крупнейших городах:
- Варшава: $174,2 тыс.;
- Краков: $164,2 тыс.;
- Гданьск: $158,3 тыс.;
- Вроцлав: $145,5 тыс.;
- Познаний: $134,1 тыс.
Португалия
Среди исследованных стран в Португалии — самые высокие цены на жилье. В августе 2026 года за квартиру площадью 30−40 кв. м здесь в среднем просили $243 тыс. Это почти в семь раз больше медианной стоимости аналогичного жилья в Украине.
В Португалии также зафиксировали самую большую разницу между ценами в крупных городах.
Медианная стоимость квартир составляла:
- Лиссабон: $297 тыс.;
- Порту: $243 тыс.;
- Сетубал: $232,6 тыс.;
- Коимбра: $221,4 тыс.;
- Брага: $210,6 тыс.
Как соотносятся цены на жилье и зарплаты
Чтобы оценить доступность недвижимости в разных странах, эксперты советуют учитывать не только стоимость квартир, но и уровень зарплат, налоги, прожиточный минимум и общую экономическую ситуацию.
В частности, минимальная заработная плата до налогообложения в 2026 году существенно отличается в зависимости от страны:
- Украина: $193 (8647 грн);
- Румыния: $932 (4325 леев);
- Португалия: $1046 (920 евро);
- Польша: $1249 (4806 злотых).
Ранее мы сообщали, что покупка собственной квартиры остается значительной финансовой целью даже для жителей состоятельных европейских стран. В то же время, доступность жилья существенно отличается в зависимости от страны. Finance.ua сравнил Украину, Германию, Польшу, Чехию и Испанию по ценам на жилье, уровню доходов, стоимости аренды и условиям ипотечного кредитования.
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