Жилье в странах Европейского Союза традиционно дороже, чем в Украине. Разница в стоимости квартир может достигать почти семи раз. В то же время, если сравнивать цены с минимальными зарплатами, разрыв уже не кажется столь значительным.

Об этом свидетельствуют данные OLX Недвижимость, пишет Oboz . Аналитики сопоставили стоимость однокомнатных квартир площадью 30−40 кв. м в Украине, Польше, Румынии и Португалии, а также в крупнейших городах этих стран.

Украина

В августе 2026 года медианная цена квартиры площадью 30−40 кв. м в Украине составила $38,5 тыс.

Дороже всего компактное жилье стоило во Львове: цены здесь превышали киевские примерно на $4,4 тыс. В других крупных городах разница была еще ощутимее. Цены распределились следующим образом:

Львов: $57,4 тыс.;

Киев: $53 тыс.;

Одесса: $38,5 тыс.;

Днепр: $27,5 тыс.;

Харьков: $25 тыс.

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Румыния

Среди исследованных стран после Украины по уровню цен идет Румыния. Медианная стоимость квартиры площадью 30−40 кв. м здесь составляет $74,2 тыс. — почти вдвое больше, чем в Украине.

Самое дорогое жилье зафиксировали не в столице, а в Клуж-Напоке — втором по величине городе страны. Здесь расположен крупнейший университет Румынии, а также активно развиваются IT, культура и туризм.

Медианные цены в крупнейших городах:

Клуж-Напока: $105,3 тыс.;

Тимишоара: $84,2 тыс.;

Констанца: $79 тыс.;

Бухарест: $75,5 тыс.;

Яссы: $73,2 тыс.

Польша

В Польше медианная стоимость квартиры площадью 30−40 кв. м составляет $129,6 тыс. Это втрое больше, чем в Украине. Разница между медианными ценами на жилье в обеих странах превышает $90 тыс.

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В отличие от Украины и Румынии, в Польше самые дорогие квартиры находятся именно в столице.

Цены в крупнейших городах:

Варшава: $174,2 тыс.;

Краков: $164,2 тыс.;

Гданьск: $158,3 тыс.;

Вроцлав: $145,5 тыс.;

Познаний: $134,1 тыс.

Португалия

Среди исследованных стран в Португалии — самые высокие цены на жилье. В августе 2026 года за квартиру площадью 30−40 кв. м здесь в среднем просили $243 тыс. Это почти в семь раз больше медианной стоимости аналогичного жилья в Украине.

В Португалии также зафиксировали самую большую разницу между ценами в крупных городах.

Медианная стоимость квартир составляла:

Лиссабон: $297 тыс.;

Порту: $243 тыс.;

Сетубал: $232,6 тыс.;

Коимбра: $221,4 тыс.;

Брага: $210,6 тыс.

Как соотносятся цены на жилье и зарплаты

Чтобы оценить доступность недвижимости в разных странах, эксперты советуют учитывать не только стоимость квартир, но и уровень зарплат, налоги, прожиточный минимум и общую экономическую ситуацию.

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В частности, минимальная заработная плата до налогообложения в 2026 году существенно отличается в зависимости от страны:

Украина: $193 (8647 грн);

Румыния: $932 (4325 леев);

Португалия: $1046 (920 евро);

Польша: $1249 (4806 злотых).