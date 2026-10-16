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Квартиры в ЕС стоят почти в 7 раз дороже, чем в Украине — сравнение цен

Недвижимость
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Квартира в Европе
Квартира в Европе
Жилье в странах Европейского Союза традиционно дороже, чем в Украине. Разница в стоимости квартир может достигать почти семи раз. В то же время, если сравнивать цены с минимальными зарплатами, разрыв уже не кажется столь значительным.
Об этом свидетельствуют данные OLX Недвижимость, пишет Oboz. Аналитики сопоставили стоимость однокомнатных квартир площадью 30−40 кв. м в Украине, Польше, Румынии и Португалии, а также в крупнейших городах этих стран.

Украина

В августе 2026 года медианная цена квартиры площадью 30−40 кв. м в Украине составила $38,5 тыс.
Дороже всего компактное жилье стоило во Львове: цены здесь превышали киевские примерно на $4,4 тыс. В других крупных городах разница была еще ощутимее. Цены распределились следующим образом:
  • Львов: $57,4 тыс.;
  • Киев: $53 тыс.;
  • Одесса: $38,5 тыс.;
  • Днепр: $27,5 тыс.;
  • Харьков: $25 тыс.

Румыния

Среди исследованных стран после Украины по уровню цен идет Румыния. Медианная стоимость квартиры площадью 30−40 кв. м здесь составляет $74,2 тыс. — почти вдвое больше, чем в Украине.
Самое дорогое жилье зафиксировали не в столице, а в Клуж-Напоке — втором по величине городе страны. Здесь расположен крупнейший университет Румынии, а также активно развиваются IT, культура и туризм.
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Медианные цены в крупнейших городах:
  • Клуж-Напока: $105,3 тыс.;
  • Тимишоара: $84,2 тыс.;
  • Констанца: $79 тыс.;
  • Бухарест: $75,5 тыс.;
  • Яссы: $73,2 тыс.

Польша

В Польше медианная стоимость квартиры площадью 30−40 кв. м составляет $129,6 тыс. Это втрое больше, чем в Украине. Разница между медианными ценами на жилье в обеих странах превышает $90 тыс.
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В отличие от Украины и Румынии, в Польше самые дорогие квартиры находятся именно в столице.
Цены в крупнейших городах:
  • Варшава: $174,2 тыс.;
  • Краков: $164,2 тыс.;
  • Гданьск: $158,3 тыс.;
  • Вроцлав: $145,5 тыс.;
  • Познаний: $134,1 тыс.

Португалия

Среди исследованных стран в Португалии — самые высокие цены на жилье. В августе 2026 года за квартиру площадью 30−40 кв. м здесь в среднем просили $243 тыс. Это почти в семь раз больше медианной стоимости аналогичного жилья в Украине.
В Португалии также зафиксировали самую большую разницу между ценами в крупных городах.
Медианная стоимость квартир составляла:
  • Лиссабон: $297 тыс.;
  • Порту: $243 тыс.;
  • Сетубал: $232,6 тыс.;
  • Коимбра: $221,4 тыс.;
  • Брага: $210,6 тыс.

Как соотносятся цены на жилье и зарплаты

Чтобы оценить доступность недвижимости в разных странах, эксперты советуют учитывать не только стоимость квартир, но и уровень зарплат, налоги, прожиточный минимум и общую экономическую ситуацию.
В частности, минимальная заработная плата до налогообложения в 2026 году существенно отличается в зависимости от страны:
  • Украина: $193 (8647 грн);
  • Румыния: $932 (4325 леев);
  • Португалия: $1046 (920 евро);
  • Польша: $1249 (4806 злотых).
Ранее мы сообщали, что покупка собственной квартиры остается значительной финансовой целью даже для жителей состоятельных европейских стран. В то же время, доступность жилья существенно отличается в зависимости от страны. Finance.ua сравнил Украину, Германию, Польшу, Чехию и Испанию по ценам на жилье, уровню доходов, стоимости аренды и условиям ипотечного кредитования.
По материалам:
Обозреватель
Жилая недвижимостьЦены на квартирыЕСПольшаРумыния
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