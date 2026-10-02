Сколько стоят квартиры в Польше осенью 2026 года

Краков впервые обогнал Варшаву по средней цене проданных квартир: в сентябре квадратный метр жилья здесь стоил дороже, чем в польской столице. В то же время застройщики стали чаще предлагать более дешевые проекты.

Об этом свидетельствуют данные Otodom за третий квартал 2026 года, пишет inpoland

Цены на квартиры в Польше

В сентябре средняя цена квартир в Кракове составила 17 828 злотых за м². В Варшаве этот показатель был несколько ниже — 17 767 злотых за м².

Эксперты отмечают, что это не обязательно означает общее подорожание жилья в Кракове. На средний показатель могло повлиять то, что покупатели чаще выбирали более дорогие квартиры.

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В других крупных городах Польши ситуация была такой:

Трюймясто — 17 288 злотых/м²;

Вроцлав — 14 781 злотых/м²;

Познань — 13 466 злотых/м²;

Катовице — 12 224 злотых/м².

В Варшаве и Лодзи средняя цена проданных квартир в сентябре снизилась по сравнению с августом.

В Труймясте средняя цена предложения составляла 17 805 злотых/м², а в Познани — 14 138 злотых/м².

Застройщики начали предлагать более доступное жилье

По данным Otodom, в третьем квартале 2026 года изменилась структура предложений застройщиков. После периода, когда на рынке было больше дорогих проектов, компании стали чаще предлагать квартиры в более низком ценовом сегменте.

Отдельно данные GUS за второй квартал показывают, что цены на жилье в Польше в целом выросли на 1,5% по сравнению с первым кварталом.

Наибольший рост зафиксировали:

в Опольском воеводстве — 2,9%;

в Свентокшиском — 2,4%;

в Поморском — 2,3%.

Меньше всего цены выросли в Великопольше — на 0,5%.

В то же время, эти данные охватывают второй квартал, поэтому они касаются более раннего периода, чем сентябрьские показатели Otodom.

Ранее мы сообщали , на что нужно обратить внимание перед покупкой жилья в Польше. Прежде всего, нужно оценить базовые параметры объекта, которые формируют его ценность:

Локация и город . Большие города, такие как Варшава или Краков, имеют более высокие цены, но и больший спрос на аренду.

. Большие города, такие как Варшава или Краков, имеют более высокие цены, но и больший спрос на аренду. Тип рынка. Первичное жилье часто дешевле на этапе строительства, однако требует ожидания. Вторичный рынок позволяет заселиться сразу.

Первичное жилье часто дешевле на этапе строительства, однако требует ожидания. Вторичный рынок позволяет заселиться сразу. Инфраструктура. Наличие транспорта, магазинов, школ и бизнес-центров оказывает непосредственное влияние на комфорт жизни и ликвидность квартиры.

Наличие транспорта, магазинов, школ и бизнес-центров оказывает непосредственное влияние на комфорт жизни и ликвидность квартиры. Состояние жилья. Квартиры с ремонтом и мебелью позволяют быстро начать сдавать их в аренду без дополнительных вложений.