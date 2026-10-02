Сколько стоят квартиры в Польше осенью 2026 года

Краков впервые обогнал Варшаву по средней цене проданных квартир: в сентябре квадратный метр жилья здесь стоил дороже, чем в польской столице. В то же время застройщики стали чаще предлагать более дешевые проекты.
Об этом свидетельствуют данные Otodom за третий квартал 2026 года, пишет inpoland.
Цены на квартиры в Польше
В сентябре средняя цена квартир в Кракове составила 17 828 злотых за м². В Варшаве этот показатель был несколько ниже — 17 767 злотых за м².
Эксперты отмечают, что это не обязательно означает общее подорожание жилья в Кракове. На средний показатель могло повлиять то, что покупатели чаще выбирали более дорогие квартиры.
В других крупных городах Польши ситуация была такой:
- Трюймясто — 17 288 злотых/м²;
- Вроцлав — 14 781 злотых/м²;
- Познань — 13 466 злотых/м²;
- Катовице — 12 224 злотых/м².
В Варшаве и Лодзи средняя цена проданных квартир в сентябре снизилась по сравнению с августом.
В Труймясте средняя цена предложения составляла 17 805 злотых/м², а в Познани — 14 138 злотых/м².
Застройщики начали предлагать более доступное жилье
По данным Otodom, в третьем квартале 2026 года изменилась структура предложений застройщиков. После периода, когда на рынке было больше дорогих проектов, компании стали чаще предлагать квартиры в более низком ценовом сегменте.
Отдельно данные GUS за второй квартал показывают, что цены на жилье в Польше в целом выросли на 1,5% по сравнению с первым кварталом.
Наибольший рост зафиксировали:
- в Опольском воеводстве — 2,9%;
- в Свентокшиском — 2,4%;
- в Поморском — 2,3%.
Меньше всего цены выросли в Великопольше — на 0,5%.
В то же время, эти данные охватывают второй квартал, поэтому они касаются более раннего периода, чем сентябрьские показатели Otodom.
Ранее мы сообщали, на что нужно обратить внимание перед покупкой жилья в Польше. Прежде всего, нужно оценить базовые параметры объекта, которые формируют его ценность:
- Локация и город. Большие города, такие как Варшава или Краков, имеют более высокие цены, но и больший спрос на аренду.
- Тип рынка. Первичное жилье часто дешевле на этапе строительства, однако требует ожидания. Вторичный рынок позволяет заселиться сразу.
- Инфраструктура. Наличие транспорта, магазинов, школ и бизнес-центров оказывает непосредственное влияние на комфорт жизни и ликвидность квартиры.
- Состояние жилья. Квартиры с ремонтом и мебелью позволяют быстро начать сдавать их в аренду без дополнительных вложений.
Также Finance.ua уже писал, о ключевых моментах, на которые следует обратить внимание при покупке дома в Польше. Подробно об этом читайте в статье.