Комиссия не обследует поврежденное жилье: куда обращаться и что писать

Подали заявление на компенсацию за поврежденное жилье, но комиссия до сих пор не приехала? Или хотите начать ремонт за свой счет и перед этим официально зафиксировать состояние квартиры или дома? В такой ситуации важно не ждать неопределенный срок, а выяснить, почему обследование не проводят и что можно сделать дальше.

Специалисты Юридического советника для ВПЛ советуют прежде всего установить, действительно ли комиссия не может попасть в жилье из-за обстрелов, минирования, оккупации или других обстоятельств, не позволяющих провести обследование.

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Для уничтоженного жилья на территориях возможных и активных боевых действий предусмотрено дистанционное обследование по фото, видео и другим материалам. Такая процедура применяется в соответствии с постановлением Кабмина № 815. На временно оккупированные территории она не распространяется.

Если же ситуация с безопасностью позволяет провести обследование, но его до сих пор нет, собственник может письменно обратиться в ответственный орган и узнать причину задержки и дальнейший порядок действий.

Кто должен организовать обследование

Согласно Порядку, утвержденному постановлением Кабмина от 19 апреля 2022 года № 473, обследование должен организовать исполнительный орган местного совета или военная администрация населенного пункта.

Именно этот орган:

образует комиссию по обследованию;

определяет очередность проведения работ;

определяет сроки обследования.

Если информации об обследовании нет в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества, компенсационная комиссия должна принять меры. Она может обратиться в уполномоченный орган или провести обследование самостоятельно, если имеет такие полномочия.

Можно ли попросить обследовать жилье еще до подачи заявления на компенсацию

Да. Порядок № 473 предусматривает проведение таких работ, в частности, на основании заявлений и сообщений граждан. То есть обратиться для фиксации повреждений можно даже тогда, когда заявление на компенсацию еще не подавали, например, если вы планируете ремонтировать жилье за свой счет.

Если информационное сообщение о поврежденном или уничтоженном имуществе еще не подавали, это также нужно сделать.

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После его получения уполномоченный орган в течение 10 календарных дней должен сообщить о способе и сроках обследования. Сообщение поступает на электронную почту или номер телефона, указанные при подаче.

Что делать, если заявление на компенсацию уже подали

Если заявление уже есть, но обследование не проводят, стоит проверить его статус в «Дії» и письменно обратиться в комиссию.

В обращении можно попросить сообщить:

какие действия уже предприняли для организации обследования;

почему обследование до сих пор не проведено;

когда и как его планируют провести.

Если рассмотрение заявления приостановили, стоит попросить копию соответствующего решения с указанием причин.

Общий срок рассмотрения заявления компенсации составляет 30 календарных дней.Закон предусматривает случаи, когда рассмотрение могут приостановить, а для уничтоженного жилья — также продлить срок. Поэтому если вам просто устно говорят «подождать комиссию», но конкретных сроков не называют, лучше письменно попросить объяснить причину и дальнейшие сроки.

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Ссылаясь на Порядок № 473, можно попросить:

организовать обследование и уведомить его о способе и сроках; зафиксировать повреждения, оформить результаты обследования и внести соответствующие данные в Реестр; предоставить копию акта обследования; если есть препятствия для обследования — в письменном виде объяснить их и сообщить, что делается для решения вопроса.

Если планируете ремонт, в заявлении стоит указать, что вам нужно зафиксировать состояние жилья до начала работ.

По возможности к заявлению можно приложить документы на жилье, фотографии и предыдущие ответы.

Подать заявление можно лично, по почте или электронной почтой. Для электронного обращения КЭП не обязателен — можно отправить скан подписанного заявления на официальный электронный адрес.

Важно сохранить подтверждение того, что обращение получили: входящий номер, почтовое уведомление или электронное подтверждение регистрации.

Сколько должны рассматривать обращение

По статье 20 Закона «Об обращениях граждан» действуют следующие сроки:

до одного месяца — общий срок рассмотрения;

до 15 дней — если дополнительное изучение вопроса не требуется;

до 45 дней — если решить вопрос в течение месяца невозможно. В таком случае заявителю следует уведомить о продлении срока.

В то же время обычное обращение не заменяет специальную процедуру получения компенсации и ее обжалования.

Почему важно зафиксировать повреждение к ремонту

Если заменить окна, отремонтировать крышу или восстановить стены, часть первоначальных повреждений может стать незаметной. Поэтому перед ремонтом стоит позаботиться об их фиксации, отмечают юристы.

Для компенсации за ремонт за свой счет, когда соответствующая процедура заработает, комиссия должна установить первоначальные повреждения и проверить выполненные работы.

Отсутствие предусмотренных Порядком материалов, подтверждающих факт и объем повреждений, а также информационного сообщения является основанием для отказа.

Чтобы снизить риск отказа, в тексте советуют:

предоставить информационное сообщение с фотографиями;

получить акт комиссионного обследования;

при необходимости иметь отчет по техническому обследованию;

сохранить фото и видео жилья для ремонта.

Акт поможет подтвердить, какие именно повреждения были устранены. Однако сам по себе он не гарантирует получение компенсации — необходимо соответствовать и другим условиям программы.

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Что происходит после обследования

После проведения обследования комиссия составляет акт. В нем указывают повреждения и выводы, прилагают фотофиксацию, а соответствующие данные вносят в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

По Порядку № 473, если это возможно, уполномоченный орган должен направить собственнику копию акта в течение трех календарных дней с момента его составления. Копию могут предоставить, в частности, через «Дію».

Если копию не предоставили, можно письменно попросить ее и уточнить, внесли ли информацию в Реестр.

Что делать, если обследование так и не провели

Если на обращение не ответили или проблему не удалось решить, можно подать жалобу в орган, образовавший комиссию — исполнительный орган местного совета или военную администрацию населенного пункта.

В жалобе следует:

указать даты предварительных обращений;

кратко описать ситуацию;

попросить обеспечить проведение обследования;

добавить копии заявлений;

добавить подтверждение их получения;

добавить полученные ответы.

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Для жалоб как вида обращения действуют те же сроки, что предусмотрены Законом «Об обращениях граждан».

При этом жалобу нельзя передавать на рассмотрение тому органу или должностному лицу, чьи действия или решения обжалуются.

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В то же время в процедуре компенсации есть отдельные сроки. Например, пункт 25 Порядка № 381 предусматривает 5 рабочих дней для подачи жалобы после окончания предельного срока соответствующего действия. По обращению заявителя этот срок могут продлить еще на 5 рабочих дней.

Само ожидание ответа на обычное обращение этот срок не продлевает.

Если другие способы не помогли, можно обратиться в административный суд. В суде можно просить признать бездействие противоправным и обязать ответственный орган выполнить свои обязанности — в зависимости от ситуации, рассмотреть обращение, принять меры для обследования и оформления его результатов или рассмотреть заявление на компенсацию.