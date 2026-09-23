Когда жилищный ваучер могут не предоставить: новые ограничения

Жилищный ваучер для ВПЛ можно использовать как первый взнос по ипотеке, однако получить такую ​​помощь смогут не все. Новые правила предусматривают дополнительные ограничения для заявителей, а при рассмотрении заявлений будут проверять информацию о жилье, месте проживания и предыдущем получении государственной помощи.

Со ссылкой на Юридический советчик для ВПЛ рассказываем, кого могут касаться новые ограничения и как будут проверять право на получение жилищного ваучера.

Как будут проверять заявителей

При рассмотрении заявления будут проверять сведения из государственных реестров. В частности, речь идет о наличии жилья у заявителя и членов его семьи, прекращении права собственности, прежнем месте проживания на временно оккупированной территории, а также обращении за компенсацией за уничтоженное жилье.

Если при проверке будут выявлены несоответствия, комиссия проводит дополнительную проверку. Отказать в оказании помощи могут при подтверждении обстоятельств, влияющих на право человека получить жилищный ваучер.

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Кому могут отказать в жилищном ваучере

Список ограничений дополнили несколькими обстоятельствами.

Прекращение права собственности на жилье. Ограничение касается заявителя и членов его семьи, которые начиная с 24 февраля 2022 г. до даты подачи заявления прекратили право собственности на жилую недвижимость, в частности в результате разрушения жилья.

Ограничение касается заявителя и членов его семьи, которые начиная с 24 февраля 2022 г. до даты подачи заявления прекратили право собственности на жилую недвижимость, в частности в результате разрушения жилья. Использование определенных программ государственной поддержки. Ограничение касается заявителя и членов его семьи, которые приступили к использованию или уже использовали помощь по ипотечным кредитам, предусмотренную постановлением Кабмина № 998, или программу «єОселя», урегулированную постановлением № 856.

Ограничение касается заявителя и членов его семьи, которые приступили к использованию или уже использовали помощь по ипотечным кредитам, предусмотренную постановлением Кабмина № 998, или программу «єОселя», урегулированную постановлением № 856. Регистрация места жительства на ВОТ после оккупации. Основанием для отказа является регистрация или декларирование местожительства на временно оккупированной территории после момента ее оккупации.

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Можно ли использовать ваучер для «єОселя»

В то же время, жилищный ваучер можно направить на первый взнос по ипотеке. При этом получение ваучера после того, как человек уже воспользовался программой «єОселя», — это другая ситуация, на которую распространяется новое ограничение.

Однако практическая возможность сочетания ваучера с ипотекой требует законодательного урегулирования. По состоянию на сентябрь 2026 года соответствующий законопроект № 15335 еще ожидает рассмотрения Верховной Радой.