0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Когда жилищный ваучер могут не предоставить: новые ограничения

Недвижимость
23
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Жилье
Жилье
Жилищный ваучер для ВПЛ можно использовать как первый взнос по ипотеке, однако получить такую ​​помощь смогут не все. Новые правила предусматривают дополнительные ограничения для заявителей, а при рассмотрении заявлений будут проверять информацию о жилье, месте проживания и предыдущем получении государственной помощи.
Со ссылкой на Юридический советчик для ВПЛ рассказываем, кого могут касаться новые ограничения и как будут проверять право на получение жилищного ваучера.

Как будут проверять заявителей

При рассмотрении заявления будут проверять сведения из государственных реестров. В частности, речь идет о наличии жилья у заявителя и членов его семьи, прекращении права собственности, прежнем месте проживания на временно оккупированной территории, а также обращении за компенсацией за уничтоженное жилье.
Если при проверке будут выявлены несоответствия, комиссия проводит дополнительную проверку. Отказать в оказании помощи могут при подтверждении обстоятельств, влияющих на право человека получить жилищный ваучер.

Кому могут отказать в жилищном ваучере

Список ограничений дополнили несколькими обстоятельствами.
  • Прекращение права собственности на жилье. Ограничение касается заявителя и членов его семьи, которые начиная с 24 февраля 2022 г. до даты подачи заявления прекратили право собственности на жилую недвижимость, в частности в результате разрушения жилья.
  • Использование определенных программ государственной поддержки. Ограничение касается заявителя и членов его семьи, которые приступили к использованию или уже использовали помощь по ипотечным кредитам, предусмотренную постановлением Кабмина № 998, или программу «єОселя», урегулированную постановлением № 856.
  • Регистрация места жительства на ВОТ после оккупации. Основанием для отказа является регистрация или декларирование местожительства на временно оккупированной территории после момента ее оккупации.
Читайте также

Можно ли использовать ваучер для «єОселя»

В то же время, жилищный ваучер можно направить на первый взнос по ипотеке. При этом получение ваучера после того, как человек уже воспользовался программой «єОселя», — это другая ситуация, на которую распространяется новое ограничение.
Однако практическая возможность сочетания ваучера с ипотекой требует законодательного урегулирования. По состоянию на сентябрь 2026 года соответствующий законопроект № 15335 еще ожидает рассмотрения Верховной Радой.
Ранее мы сообщали, что выбор между арендой квартиры и ипотекой уже давно стал классической дилеммой. Что же более рационально сегодня с финансовой точки зрения? Finance.ua проанализировал оба варианта, опираясь на актуальные условия кредитования, сопутствующие расходы и скрытые финансовые риски.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Жилая недвижимостьВПЛЄОселя
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems