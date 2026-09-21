Не покупайте квартиру во Львове, пока не посмотрите это! Честный рейтинг ЖК Сегодня 10:28 — Недвижимость Не покупайте квартиру во Львове, пока не посмотрите это! Честный рейтинг ЖК

Львовский рынок недвижимости продолжает расти, а цены на жилье в некоторых случаях уже превышают киевские. В то же время, за красивыми рендерами новостроек могут скрываться проблемы с землей, подключением коммуникаций или резервным питанием.

Свежий рейтинг застройщиков от «Минфина» показал, кто сейчас больше всего строит на Львовщине и с какими рисками могут столкнуться покупатели.

Кто сейчас строит больше всего на Львовщине

Львовский рынок недвижимости после ажиотажного спроса не пошел на убыль, как прогнозировали некоторые эксперты. По словам руководителя агентства недвижимости «КиевДомСервис» Андрея Романова, из-за атак на Киевщину часть инвесторов переносит денежные средства на запад Украины. Это сказывается и на ценах: недвижимость в западных областях дорожает быстрее, чем в стране в целом, а кое-где уже обходит столичные показатели.

В рейтинге оказались 50 компаний, которые вместе возводят 68 жилых комплексов и 76 домов. В общей сложности речь идет почти о 400 тыс. кв. м жилья и более 7 тыс. новых квартир.

Средняя площадь квартир тоже немного выросла: с 54,8 кв. м в 2024 году до 55,8 кв. м сейчас.

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Лидером по объемам остается «РИЭЛ» — 832 квартиры и более 42 тыс. кв. м жилья. В то же время, его доля рынка сократилась до 10,7%.

«Галжилстрой» также несколько уменьшил объемы, а «Парус Premium» потерял около трети — его доля снизилась с 4,7% до 3,3%.

А вот Lev Development, Auroom, «М 7 Эстейт» и «Город Комфорта» нарастили объемы и долю рынка. Особенно заметен скачок Lev Development: в прошлом году компания не попала в рейтинг, поскольку строила только апартаменты, а на этот раз сразу оказалась на втором месте.

Рынок при этом остается достаточно концентрированным: топ-3 застройщика обеспечивают четверть сданного жилья, топ-5 — более трети, а топ-10 контролируют 53,5% рынка.

Покупатели все чаще выбирают пригород

Меняются не только объемы строительства, но запросы покупателей. В компании Greenville отмечают, что люди все чаще покупают не просто квартиру, а определенный образ жизни.

Безопасность, инфраструктура, сервисы рядом и продуманная территория становятся не менее важными, чем площадь жилья.

Еще один заметный тренд — переезд из города в пригород. Среди популярных направлений называют Пустомыты, Сокольники, Тракт Глинянский и Лисиничи. Там возникают жилые кварталы с своей инфраструктурой, дорогами и сервисами.

Директор по маркетингу «Город Комфорта» Татьяна Сметана отмечает, что люди все чаще выбирают Пустомыты вместо перегруженного центра. В частности, компания строит там ЖК «Садовая Аллея» с 650-метровым пешеходным променадом.

По словам Андрея Романова, Львов фактически повторяет путь Киева, где пригород начал дорожать быстрее самого города.

В то же время, покупатели стали более рациональными. Однокомнатные квартиры чаще интересуют молодых специалистов и инвесторов, двухкомнатные — молодые семьи, а трехкомнатные с террасами — тех, кому нужно больше пространства.

Но теперь важно не только количество квадратных метров, но и то, насколько удобно они спланированы и сколько обойдется содержание квартиры.

Какие риски следует проверить перед покупкой

Отдельные объекты рейтинга имеют проблемы, которые покупателю следует учитывать еще до подписания договора.

К примеру, ЖК Five Address на Раковского построили в зоне высотных ограничений возле аэропорта. Прокуратура обжаловала градостроительные условия, а суд в марте 2025 года их отменил. Решение обжаловали, и дело продолжило рассматриваться. По состоянию на май 2026 года часть спора уже находилась в Верховном Суде.

Еще более сложная ситуация упоминается по ЖК «Сихов Горишний». На государственном портале ЕГЕССБ, по данным сценария, нет записи о регистрации разрешения на строительство. Кроме того, в мае 2023 г. суд запретил компании проводить работы на конкретных земельных участках. Тем не менее, декларацию о готовности второй секции зарегистрировали в ноябре 2025 года.

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Проблемы могут возникать даже в домах, которые уже официально сданы. К примеру, жители ЖК «Национальный» жаловались на отсутствие газа и поставку воды и электричества по коммерческим тарифам. Похожие проблемы с подключением газа упоминаются и по ЖК «На Трускавецкой» в Сокольниках.

Есть и еще одна немаловажная деталь: крупный застройщик может регистрировать отдельные проекты на разные юридические лица. Поэтому известное название компании само по себе не гарантирует, что у конкретного объекта нет проблем.

Еще один показатель касается резервного питания. Из 68 жилых комплексов в рейтинге только 8 имеют подтвержденное резервное питание. У 29 его нет, а еще в 31 случае информация о нем отсутствует.

Поэтому перед покупкой квартиры стоит смотреть не только на цену квадратного метра и красивую визуализацию дома, но и проверять документы на землю, разрешения, коммуникации, резервное питание и само юридическое лицо, которое продает жилье.