Где самые дешевые однокомнатные квартиры: цены по регионам

Цены
на украинском рынке недвижимости в 2026
году весьма неравномерные. В регионах,
которые считаются относительно
безопасными, однокомнатные квартиры
преимущественно дорожают. В прифронтовых
городах цены на жилье почти не меняются
или даже снижаются.
Редакция
Finance.ua сравнила цены в регионах на
первичном и вторичном рынке жилья.
Рассказываем, где сейчас дешевле и
дороже всего.
Однокомнатные
квартиры на вторичном рынке: где дороже
всего
По
состоянию на начало сентября 2026 года
однокомнатные квартиры самые дорогие
на вторичном рынке в Киеве и Львове.
Медианная стоимость выходит около 72
тыс. долларов в столице и 74 тыс. долларов
во Львове.
Далее
по уровню цен:
Ужгород
(приблизительно) — 60,6 тыс. долларов;
Луцк
- 59,9 тыс. долларов;
Винница
- 58,9 тыс. долларов;
Ровно
- 56,7 тыс. долларов;
Черновцы
- 55 тыс. долларов;
Житомир
- 55 тыс. долларов;
Тернополь
- около 54 тыс. долларов.
То
есть в западных регионах, которые с
началом полномасштабной войны стали
главными направлениями перемещения
населения и бизнеса, сейчас одни из
самых высоких цен на жилье.
Однако
даже в указанном сегменте есть существенные
отличия. Так, однокомнатная квартира в
Хмельницком стоит около 42 тыс. долларов,
а в Ивано-Франковске, в среднем, 45 тыс.
долларов.
Киев
— один из самых дорогих рынков страны
В
столице недвижимость самая дорогая. За
однокомнатную квартиру, согласно
актуальным данным ЛУН, на вторичке нужно
оплатить около 68−72 тыс. долларов, на
первичке — еще больше. Отметим, что за
последние полгода цены на жилье
увеличились примерно на 3%, за год — на
5%.
Кроме
того, огромная разница между районами
столицы. Так, однокомнатная квартира с
ремонтом в Святошинском районе стоит
около 52 тыс. долларов, в Печерском районе
— около 159 тыс. долларов.
На
первичке ситуация обратная: 1 кв. м в
новостройках стоит около 49,5 тыс. грн, а
за год цена увеличилась на 9%. Стоимость
самой дешевой 1-комнатной квартиры —
примерно 44,1 тыс. долларов.
Одесса:
несмотря на военные риски, жилье дорожает
В
августе однокомнатные квартиры на
вторичном рынке Одессы стоили от 12 до
40 тыс. долларов в зависимости от района.
За год произошел рост стоимости примерно
на 14%.
Самые
дешевые квартиры в Пересыпском, самые
дорогие — в Приморском районе.
На
первичном рынке региона похожая ситуация.
За год медианная цена 1 кв. м в новостройках
увеличилась примерно на 16% и сейчас
составляет около 45−49,5 тыс. грн.
Харьков:
один из самых доступных крупных городов
Харьков
остается одним из городов Украины, где
жилье стоит относительно недорого. Но
подорожание все равно идет. Сейчас на
вторичном рынке медианная стоимость
1-комнатной квартиры составляет примерно
23,5 тыс. долларов. Это примерно на 7%
больше, чем в прошлом году.
Квадратный
метр на первичном рынке стоит сейчас
около 28,6 тыс. грн. То есть, за год цена
выросла на 3%, а медианная стоимость
самой дешевой 1-комнатной квартиры в
новостройке составляет примерно 27,2
тыс. долларов.
Где
самые дешевые однокомнатные квартиры
Если
главный критерий — цена, лидерами
остаются города, расположенные поближе
к линии фронта.
Самая
низкая медианная цена 1-комнатной
квартиры на вторичном рынке в августе
2026 года зафиксирована в Запорожье (16,9
тыс. долларов). Далее — Николаев (23,5 тыс.
долларов), Харьков (24 тыс. долларов) и
Сумы (24,9 тыс. долларов).
Еще
более дешевые квартиры в Славянске и
Краматорске. Сейчас цены на однокомнатное
жилье там начинаются примерно от 3 тыс. долларов за малогабаритные квартиры или объекты
под ремонт и могут доходить до 12−14 тыс. долларов за жилье в лучшем состоянии.
Но
сравнивать цены прифронтовых городов
с Киевом, Львовом или Винницей нет
смысла. Такая низкая стоимость связана
с минимальным спросом из-за ситуации с
безопасностью и значительного оттока
населения.
Прежде
чем принять решение о покупке, оцените
не только стоимость квартиры, но и район,
состояние дома, документы, инфраструктуру,
безопасность и возможность дальнейшей
продажи. Эти факторы в современных
условиях не менее важны, чем разница в
несколько тысяч долларов.