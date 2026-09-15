Где самые дешевые однокомнатные квартиры: цены по регионам Сегодня 09:50 — Недвижимость Цены на однокомнатные квартиры в Украине

Цены на украинском рынке недвижимости в 2026 году весьма неравномерные. В регионах, которые считаются относительно безопасными, однокомнатные квартиры преимущественно дорожают. В прифронтовых городах цены на жилье почти не меняются или даже снижаются.

Редакция Finance.ua сравнила цены в регионах на первичном и вторичном рынке жилья. Рассказываем, где сейчас дешевле и дороже всего.

Однокомнатные квартиры на вторичном рынке: где дороже всего

По состоянию на начало сентября 2026 года однокомнатные квартиры самые дорогие на вторичном рынке в Киеве и Львове. Медианная стоимость выходит около 72 тыс. долларов в столице и 74 тыс. долларов во Львове.

Далее по уровню цен:

Ужгород (приблизительно) — 60,6 тыс. долларов;

Луцк - 59,9 тыс. долларов;

Винница - 58,9 тыс. долларов;

Ровно - 56,7 тыс. долларов;

Черновцы - 55 тыс. долларов;

Житомир - 55 тыс. долларов;

Тернополь - около 54 тыс. долларов.

То есть в западных регионах, которые с началом полномасштабной войны стали главными направлениями перемещения населения и бизнеса, сейчас одни из самых высоких цен на жилье.

Самые дорогие однокомнатные квартиры в Киеве и Львове

Однако даже в указанном сегменте есть существенные отличия. Так, однокомнатная квартира в Хмельницком стоит около 42 тыс. долларов, а в Ивано-Франковске, в среднем, 45 тыс. долларов.

Киев — один из самых дорогих рынков страны

В столице недвижимость самая дорогая. За однокомнатную квартиру, согласно актуальным данным ЛУН, на вторичке нужно оплатить около 68−72 тыс. долларов, на первичке — еще больше. Отметим, что за последние полгода цены на жилье увеличились примерно на 3%, за год — на 5%.

Кроме того, огромная разница между районами столицы. Так, однокомнатная квартира с ремонтом в Святошинском районе стоит около 52 тыс. долларов, в Печерском районе — около 159 тыс. долларов.

На первичке Киева цены тоже растут. В августе медианная стоимость квадратного метра в новостройках составляла около 62,9 тыс. грн. Это означает, что за год произошло подорожание примерно на 15%.

Если интересует самая дешевая 1-комнатная квартира в столичной новостройке, ориентируйтесь на сумму около 57,9 тысяч долларов.

Львов — фактический конкурент столицы

В плане самого дорогого жилья Львов фактически на одном уровне с Киевом. На вторичном рынке медианная стоимость 1-комнатной квартиры в августе 2026 года составляла около 75 тыс. долларов.

На первичке во Львове также цены существенные. Если ориентироваться на квадратный метр, то в новостройках его медианная стоимость составляет примерно 67,5 тыс. грн. Это даже дороже, чем в столице.

За год жилье здесь подорожало на 16%. И стоимость из-за повышенного спроса и ограниченности предложений может продолжать расти.

Винница, Тернополь и Черновцы: где быстрее всего дорожает жилье

Если Киев и Львов — лидеры в плане абсолютной стоимости, то относительно темпов удорожания следует выделить другие города.

Наиболее заметна динамика в Тернополе. Здесь на вторичке однокомнатные квартиры стоят около 51,4 тыс. долларов. За год цена на них увеличилась примерно на 28%.

Если интересует первичный рынок, то подорожание в течение года произошло на 23%. В настоящее время 1 кв. м стоит примерно 40 тыс. грн.

Цена однокомнатных квартир в Виннице на вторичном рынке составляет около 58,9 тыс. долларов. За год видим подорожание (в зависимости от сегмента) на 10−31%. Из них на 14% - за последние 6 месяцев.

Квартиры в Виннице, Тернополе и Черновцах также прибавляют в цене

На первичке Винницы тоже один из самых высоких темпов роста: цена за квадратный метр здесь составляет 54 тыс. грн, годовой рост — 29%.

В Черновцах цена 1 кв. м новостройки сейчас около 53,1 тыс. грн. За год рост произошел на 28%. На вторичке медианная стоимость 1-комнатной квартиры примерно 55 тыс. долларов.

Днепр: один из доступных крупных городов

В Днепре цены сильно зависят от района, но город гораздо дешевле Киева или Львова. На вторичном рынке цены 1-комнатных квартир уменьшились на 8% в год и сейчас составляют примерно 32 тыс. долларов.

Но между районами разрыв существенный. В Соборном медианная цена 1-комнатной квартиры составляет примерно 42 тыс. долларов, а в Новокодакском — около 22 тыс. долларов.

На первичке ситуация обратная: 1 кв. м в новостройках стоит около 49,5 тыс. грн, а за год цена увеличилась на 9%. Стоимость самой дешевой 1-комнатной квартиры — примерно 44,1 тыс. долларов.

Одесса: несмотря на военные риски, жилье дорожает

В августе однокомнатные квартиры на вторичном рынке Одессы стоили от 12 до 40 тыс. долларов в зависимости от района. За год произошел рост стоимости примерно на 14%.

Самые дешевые квартиры в Пересыпском, самые дорогие — в Приморском районе.

На первичном рынке региона похожая ситуация. За год медианная цена 1 кв. м в новостройках увеличилась примерно на 16% и сейчас составляет около 45−49,5 тыс. грн.

Харьков: один из самых доступных крупных городов

Харьков остается одним из городов Украины, где жилье стоит относительно недорого. Но подорожание все равно идет. Сейчас на вторичном рынке медианная стоимость 1-комнатной квартиры составляет примерно 23,5 тыс. долларов. Это примерно на 7% больше, чем в прошлом году.

В Харькове жилье стоит относительно недорого

Квадратный метр на первичном рынке стоит сейчас около 28,6 тыс. грн. То есть, за год цена выросла на 3%, а медианная стоимость самой дешевой 1-комнатной квартиры в новостройке составляет примерно 27,2 тыс. долларов.

Где самые дешевые однокомнатные квартиры

Если главный критерий — цена, лидерами остаются города, расположенные поближе к линии фронта.

Самая низкая медианная цена 1-комнатной квартиры на вторичном рынке в августе 2026 года зафиксирована в Запорожье (16,9 тыс. долларов). Далее — Николаев (23,5 тыс. долларов), Харьков (24 тыс. долларов) и Сумы (24,9 тыс. долларов).

Еще более дешевые квартиры в Славянске и Краматорске. Сейчас цены на однокомнатное жилье там начинаются примерно от 3 тыс. долларов за малогабаритные квартиры или объекты под ремонт и могут доходить до 12−14 тыс. долларов за жилье в лучшем состоянии.

Но сравнивать цены прифронтовых городов с Киевом, Львовом или Винницей нет смысла. Такая низкая стоимость связана с минимальным спросом из-за ситуации с безопасностью и значительного оттока населения.