Сколько стоит двухкомнатная квартира по «єОселя»: от первого взноса до ежемесячных платежей

Покупка собственного жилья для семьи — это всегда серьезный финансовый шаг, требующий четкого расчета. Программа государственной льготной ипотеки «єОселя» упрощает этот путь, однако требования к стартовому капиталу и ежемесячному бюджету существенно отличаются в зависимости от региона. ЛУН посчитал средние показатели для 2-комнатных квартир, которые подходят под условия «єОсели».
Стоимость двухкомнатного жилья
По данным ЛУН, средняя стартовая цена 2-комнатной квартиры под программу «єОселя» варьируется от $36 800 до $142 000. Наиболее дружественные к бюджету покупателей — восточный и северный регионы.
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Самые доступные областные центры:
Чернигов — $46 400;
Николаев — $45 400;
Харьков — $40 100;
Запорожье — $39 500;
Суммы — $36 800.
В то же время в западных областях цены держатся на самом высоком уровне.
Ужгород — $142 000;
Львов — $112 000;
Ровно — $76 800.
Сколько нужно накопить на первый взнос
Первый взнос — это главный финансовый барьер для многих семей. Чтобы войти в программу «єОселя» при покупке 2-комнатной квартиры, необходимо иметь по меньшей мере от $7 360 до $28 300 накоплений.
Ранее мы сообщали, что правительство может изменить условия государственной программы «єОселя», введя дополнительные льготы для семей с детьми. Чем больше детей в семье — тем ниже может быть ставка по ипотеке.
Также мы делились подсчетами по аренде и есть поселки — в каких городах как выгоднее платить за жилье. Оказалось, что в большинстве крупных городов Украины средняя аренда однокомнатной квартиры стоит дороже, чем ежемесячный платеж по программе есть поселок. Самая большая разница зафиксирована в Киеве, тогда как во Львове, наоборот, аренда обходится дешевле платежа по программе.