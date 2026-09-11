Сколько стоит двухкомнатная квартира по «єОселя»: от первого взноса до ежемесячных платежей Сегодня 14:04 — Недвижимость Ключи от квартиры

Покупка собственного жилья для семьи — это всегда серьезный финансовый шаг, требующий четкого расчета. Программа государственной льготной ипотеки «єОселя» упрощает этот путь, однако требования к стартовому капиталу и ежемесячному бюджету существенно отличаются в зависимости от региона. ЛУН посчитал средние показатели для 2-комнатных квартир, которые подходят под условия «єОсели».

Стоимость двухкомнатного жилья

По данным ЛУН, средняя стартовая цена 2-комнатной квартиры под программу «єОселя» варьируется от $36 800 до $142 000. Наиболее дружественные к бюджету покупателей — восточный и северный регионы.

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Самые доступные областные центры:

Чернигов — $46 400;

Николаев — $45 400;

Харьков — $40 100;

Запорожье — $39 500;

Суммы — $36 800.

В то же время в западных областях цены держатся на самом высоком уровне.

Ужгород — $142 000;

Львов — $112 000;

Ровно — $76 800.

Сколько нужно накопить на первый взнос

Первый взнос — это главный финансовый барьер для многих семей. Чтобы войти в программу «єОселя» при покупке 2-комнатной квартиры, необходимо иметь по меньшей мере от $7 360 до $28 300 накоплений.

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Самый большой первый взнос был зафиксирован в таких городах:

Ужгород — $28 300;

Львов — $22 400;

Кропивницкий — $21 700;

Одесса — $17 500;

Ровно — $15 400.

Минимальный начальный взнос оказался в следующих регионах:

Чернигов — $9 270;

Николаев — $8 070;

Харьков — $8 020;

Запорожье — $7 900;

Суммы — $7 360.

Ежемесячная финансовая нагрузка

Для 2-комнатных квартир по базовой ставке 7% годовых сроком на 20 лет средний ежемесячный платеж существенно отличается в зависимости от города покупки.

Наименьшие ежемесячные платежи (до 13 000 грн):

Чернигов — 12 900 грн

Николаев — 12 600 грн

Харьков — 11 200 грн

Запорожье — 11 000 грн

Суммы — 10 200 грн

Больше всего придется платить в Ужгороде (39 400 грн), Львове (31 200 грн) и Кропивницком (30 200 грн).

Ранее мы сообщали , что правительство может изменить условия государственной программы «єОселя», введя дополнительные льготы для семей с детьми. Чем больше детей в семье — тем ниже может быть ставка по ипотеке.