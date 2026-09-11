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Сколько стоит двухкомнатная квартира по «єОселя»: от первого взноса до ежемесячных платежей

Недвижимость
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Ключи от квартиры
Ключи от квартиры
Покупка собственного жилья для семьи — это всегда серьезный финансовый шаг, требующий четкого расчета. Программа государственной льготной ипотеки «єОселя» упрощает этот путь, однако требования к стартовому капиталу и ежемесячному бюджету существенно отличаются в зависимости от региона. ЛУН посчитал средние показатели для 2-комнатных квартир, которые подходят под условия «єОсели».

Стоимость двухкомнатного жилья

По данным ЛУН, средняя стартовая цена 2-комнатной квартиры под программу «єОселя» варьируется от $36 800 до $142 000. Наиболее дружественные к бюджету покупателей — восточный и северный регионы.
Самые доступные областные центры:
  • Чернигов — $46 400;
  • Николаев — $45 400;
  • Харьков — $40 100;
  • Запорожье — $39 500;
  • Суммы — $36 800.
В то же время в западных областях цены держатся на самом высоком уровне.
  • Ужгород — $142 000;
  • Львов — $112 000;
  • Ровно — $76 800.
Сколько стоит двухкомнатная квартира по «єОселя»: от первого взноса до ежемесячных платежей

Сколько нужно накопить на первый взнос

Первый взнос — это главный финансовый барьер для многих семей. Чтобы войти в программу «єОселя» при покупке 2-комнатной квартиры, необходимо иметь по меньшей мере от $7 360 до $28 300 накоплений.
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Самый большой первый взнос был зафиксирован в таких городах:
  • Ужгород — $28 300;
  • Львов — $22 400;
  • Кропивницкий — $21 700;
  • Одесса — $17 500;
  • Ровно — $15 400.
Сколько стоит двухкомнатная квартира по «єОселя»: от первого взноса до ежемесячных платежей
Минимальный начальный взнос оказался в следующих регионах:
  • Чернигов — $9 270;
  • Николаев — $8 070;
  • Харьков — $8 020;
  • Запорожье — $7 900;
  • Суммы — $7 360.

Ежемесячная финансовая нагрузка

Для 2-комнатных квартир по базовой ставке 7% годовых сроком на 20 лет средний ежемесячный платеж существенно отличается в зависимости от города покупки.
Сколько стоит двухкомнатная квартира по «єОселя»: от первого взноса до ежемесячных платежей
Наименьшие ежемесячные платежи (до 13 000 грн):
  • Чернигов — 12 900 грн
  • Николаев — 12 600 грн
  • Харьков — 11 200 грн
  • Запорожье — 11 000 грн
  • Суммы — 10 200 грн
Больше всего придется платить в Ужгороде (39 400 грн), Львове (31 200 грн) и Кропивницком (30 200 грн).
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Ранее мы сообщали, что правительство может изменить условия государственной программы «єОселя», введя дополнительные льготы для семей с детьми. Чем больше детей в семье — тем ниже может быть ставка по ипотеке.
Также мы делились подсчетами по аренде и есть поселки — в каких городах как выгоднее платить за жилье. Оказалось, что в большинстве крупных городов Украины средняя аренда однокомнатной квартиры стоит дороже, чем ежемесячный платеж по программе есть поселок. Самая большая разница зафиксирована в Киеве, тогда как во Львове, наоборот, аренда обходится дешевле платежа по программе.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ЄОселяИпотекаПокупка квартирыКвартира
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