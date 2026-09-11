Покупку второго жилья в ЕС могут ограничить: кого это будет касаться Сегодня 08:32 — Мир Квартира в Европе

Покупка квартиры в ЕС для отдыха или инвестиций в некоторых городах в будущем может стать сложнее. Еврокомиссия предложила разрешить городам с острым жилищным кризисом вводить дополнительные ограничения для второго жилья, краткосрочной аренды и пустых квартир.

Речь идет не об общем запрете на уровне всего ЕС, а о локальных мерах в районах, где жилье стало слишком дорогим или недоступным для местных жителей.

Какие ограничения на недвижимость могут вводить города

Инициатива Еврокомиссии предусматривает расширение полномочий городов и регионов, где дефицит доступного жилья особенно острым. Основная цель — сократить количество квартир, которые фактически изъяты с рынка долгосрочной аренды из-за использования в качестве второго жилья или сдачи туристам.

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Местные власти смогут применять, в частности, следующие меры:

ограничивать регистрацию жилья для краткосрочной аренды;

устанавливать максимальное количество туристических квартир в определенных районах;

вводить дополнительные условия для сдачи жилья через Airbnb и подобные платформы;

ограничивать покупку второго жилья в районах с критическим дефицитом квартир;

устанавливать отдельные правила для жилья, которое длительно остается пустым.

В то же время, эти меры не должны автоматически распространяться на весь ЕС. Их смогут вводить только там, где местные власти докажут наличие серьезного жилищного давления и обосновают необходимость конкретных ограничений.

Где могут появиться новые правила

Ограничения планируют разрешить не для всех городов ЕС, а, прежде всего, для районов с так называемым housing stress — ситуацией, когда спрос на жилье существенно превышает предложение, а квартиры становятся все менее доступными для местных жителей.

Особо остро такая проблема проявляется в крупных городах, на островах и популярных туристических направлениях.

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Чтобы определить такие территории, власти смогут учитывать соотношение стоимости жилья и доходов населения, динамику цен за последние десять лет, изменение численности населения, баланс спроса и предложения, а также влияние краткосрочной аренды на местный рынок.

Кроме того, должно быть установлено, что причина жилищного давления вряд ли исчезнет в ближайшие три года.

В центре внимания могут оказаться, в частности, популярные туристические города Барселона, Париж или Венеция, где значительное количество квартир используется для размещения туристов. Однако сам статус туристического города не означает автоматического введения ограничений.

Местные власти должны будут подтвердить проблему соответствующими данными и доказать, что предложенные меры необходимы и пропорциональны.

Запретят ли покупать второе жилье

Общий запрет на покупку второй квартиры или дома в ЕС не планируется. Новая инициатива должна создать правовую основу для локальных ограничений в городах и регионах, где жилищный кризис достиг критического уровня.

То есть приобрести недвижимость для отдыха, инвестиций или последующей аренды по-прежнему будет возможно. В то же время в проблемных районах местные власти потенциально смогут устанавливать дополнительные условия для покупателей, которые не планируют использовать объект как основное место жительства.

Тем, кто рассматривает покупку жилья в популярных туристических городах, следует учитывать не только общие правила страны, но и локальные нормы конкретного муниципалитета по второму жилью и краткосрочной аренде.

В то же время, предложение Еврокомиссии еще должно пройти законодательную процедуру на уровне ЕС. Поэтому конкретные механизмы, критерии и полномочия местных властей могут измениться до окончательного принятия документа.

Для потенциальных покупателей это означает, что перед сделкой важно будет проверять местные правила: относится ли район к территориям с жилищным дефицитом, есть ли ограничения на покупку второго жилья, можно ли зарегистрировать объект для краткосрочной аренды и нужно ли для этого отдельное разрешение или лицензия.

Также следует выяснить, установлены ли лимиты на количество туристических квартир и предусмотрены ли дополнительные местные налоги или сборы для второго жилья.

Особенно это важно для тех, кто покупает квартиру именно с расчетом на туристическую аренду: будущие ограничения могут оказать непосредственное влияние на прибыльность такой инвестиции.