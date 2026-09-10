Где проще всего получить шенгенскую визу в 2026 году: рейтинг стран Сегодня 21:08 — Мир Подача заявки на визу

Получить шенгенскую визу в одной стране может быть гораздо проще, чем в другой. По итогам 2025 года в некоторых странах уровень одобрения заявок превысил 90%.

Где чаще всего одобряют шенгенские визы

Самый высокий уровень одобрения заявлений на шенгенскую визу зафиксировали в Исландии — положительное решение получили 91,25% заявителей. В 2023 году этот показатель составил 94,26%, однако страна все равно остается среди лидеров по лояльности заявителям.

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В страны с высоким уровнем одобрения также вошли:

Словакия — 89,25%;

Италия — 88,72%;

Румыния — 88,36%;

Швейцария — 88,12%;

Венгрия — 87,23%;

Норвегия — 87,20%;

Греция — 85,86%;

Австрия — 85,78%;

Люксембург — 85,65%.

В каких странах заявителей чаще всего одобряли визы

Высокий процент положительных решений также зафиксирован среди граждан стран с относительно небольшим количеством поданных заявлений.

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Самые высокие показатели имели:

Либерия — 97,6% (125 заявлений);

Вануату — 95,79% (250 из 261 заявления);

Замбия — 88,87%;

Ботсвана — 83,10%;

Нигер — 78,86%;

Таджикистан — 60,54%;

Бурунди — 58,63%;

Гаити — 52,02%;

Гвинея-Бисау — 43,84%;

Коморские острова — 36,35%.

При этом у части этих стран общее количество обращений было небольшим.

Если планируется поездка в Европу в 2026 году, показатели одобрения могут быть одним из факторов при планировании поездки. В то же время, возможность подачи заявления через конкретное консульство зависит от маршрута поездки.