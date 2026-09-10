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Где проще всего получить шенгенскую визу в 2026 году: рейтинг стран

Мир
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Подача заявки на визу
Подача заявки на визу
Получить шенгенскую визу в одной стране может быть гораздо проще, чем в другой. По итогам 2025 года в некоторых странах уровень одобрения заявок превысил 90%.

Где чаще всего одобряют шенгенские визы

Самый высокий уровень одобрения заявлений на шенгенскую визу зафиксировали в Исландии — положительное решение получили 91,25% заявителей. В 2023 году этот показатель составил 94,26%, однако страна все равно остается среди лидеров по лояльности заявителям.
В страны с высоким уровнем одобрения также вошли:
  • Словакия — 89,25%;
  • Италия — 88,72%;
  • Румыния — 88,36%;
  • Швейцария — 88,12%;
  • Венгрия — 87,23%;
  • Норвегия — 87,20%;
  • Греция — 85,86%;
  • Австрия — 85,78%;
  • Люксембург — 85,65%.

В каких странах заявителей чаще всего одобряли визы

Высокий процент положительных решений также зафиксирован среди граждан стран с относительно небольшим количеством поданных заявлений.
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Самые высокие показатели имели:
  • Либерия — 97,6% (125 заявлений);
  • Вануату — 95,79% (250 из 261 заявления);
  • Замбия — 88,87%;
  • Ботсвана — 83,10%;
  • Нигер — 78,86%;
  • Таджикистан — 60,54%;
  • Бурунди — 58,63%;
  • Гаити — 52,02%;
  • Гвинея-Бисау — 43,84%;
  • Коморские острова — 36,35%.
При этом у части этих стран общее количество обращений было небольшим.
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Если планируется поездка в Европу в 2026 году, показатели одобрения могут быть одним из факторов при планировании поездки. В то же время, возможность подачи заявления через конкретное консульство зависит от маршрута поездки.
Ранее мы сообщали, что в течение многих лет «золотые визы» позволяли получить виды на жительство в ЕС, особенно для состоятельных людей. Фактически они позволяли «приобрести» резидентство, чаще всего из-за инвестиций в недвижимость. Хотя в 2026 году некоторые страны ужесточили правила или ограничили такие программы, в отдельных государствах «золотые визы» действуют до сих пор. Рассказываем, в каких странах ЕС можно получить «золотую визу».
По материалам:
visitukraine.today
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