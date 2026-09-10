Где проще всего получить шенгенскую визу в 2026 году: рейтинг стран

Получить шенгенскую визу в одной стране может быть гораздо проще, чем в другой. По итогам 2025 года в некоторых странах уровень одобрения заявок превысил 90%.
Где чаще всего одобряют шенгенские визы
Самый высокий уровень одобрения заявлений на шенгенскую визу зафиксировали в Исландии — положительное решение получили 91,25% заявителей. В 2023 году этот показатель составил 94,26%, однако страна все равно остается среди лидеров по лояльности заявителям.
Если планируется поездка в Европу в 2026 году, показатели одобрения могут быть одним из факторов при планировании поездки. В то же время, возможность подачи заявления через конкретное консульство зависит от маршрута поездки.
Ранее мы сообщали, что в течение многих лет «золотые визы» позволяли получить виды на жительство в ЕС, особенно для состоятельных людей. Фактически они позволяли «приобрести» резидентство, чаще всего из-за инвестиций в недвижимость. Хотя в 2026 году некоторые страны ужесточили правила или ограничили такие программы, в отдельных государствах «золотые визы» действуют до сих пор. Рассказываем, в каких странах ЕС можно получить «золотую визу».