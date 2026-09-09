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В Германии призвали мужчин призывного возраста вернуться в Украину — детали

Мир
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В Германии призвали мужчин призывного возраста вернуться в Украину — детали
В Германии призвали мужчин призывного возраста вернуться в Украину — детали
Украинские мужчины призывного возраста, которые находятся в Германии, должны вернуться на Родину. Немецкие власти готовы помочь Киеву с их идентификацией с помощью собственных реестров.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.
Об этом сообщает Reuters.

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По его словам, Берлин владеет полными данными о находящихся в стране гражданах и готов поделиться этой информацией с украинской стороной.
«В конце концов, мы знаем, кто здесь живет, кто, например, получает социальные выплаты, кто зарегистрирован и кто имеет вид на жительство», — подчеркнул глава немецкого дипломатического ведомства.
Кроме вопросов мобилизации, Вадефуль поднял тему оборонного сотрудничества. Он отметил, что Германия остается крупнейшим донором Украины в Европе, однако ожидает от Киева более активных закупок оружия именно у немецких оборонных предприятий.
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По словам министра, Берлин пока не полностью удовлетворен объемом заказов, поступающих в оборонный сектор Германии, и выразил надежду, что немецкий ОПК будет привлекаться ко всем будущим закупкам Украины.
Напомним, что в Чехии призывают к полной отмене временной защиты для украинских беженцев. С 5 августа этого года в Чехии действует мораторий на предоставление украинским мужчинам призывного возраста права на временную защиту в стране.
Также отмечалось, что украинские мужчины от 23 до 60 лет, не имеющие освобождения от военной службы, не смогут получить временную защиту в Германии. Депортация грозит тем, кто нелегально находится в стране.
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Напомним, страны ЕС ранее согласовали новое требование.
  • В дальнейшем временную защиту будут предоставлять только новым заявителям из Украины, которые выполняют свои военные обязанности в соответствии с украинским законодательством.
  • Чтобы получить статус, новые заявители должны будут подтвердить исполнение своих военных обязанностей. Например, это может быть паспорт с отметкой о законном выезде из Украины или документ в бумажной или электронной форме, подтверждающий отсрочку, увольнение или иной законный статус в отношении воинской обязанности.
По материалам:
Finance.ua
МигрантыГермания
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