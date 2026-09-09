По его словам, Берлин владеет полными данными о находящихся в стране гражданах и готов поделиться этой информацией с украинской стороной.
«В конце концов, мы знаем, кто здесь живет, кто, например, получает социальные выплаты, кто зарегистрирован и кто имеет вид на жительство», — подчеркнул глава немецкого дипломатического ведомства.
Кроме вопросов мобилизации, Вадефуль поднял тему оборонного сотрудничества. Он отметил, что Германия остается крупнейшим донором Украины в Европе, однако ожидает от Киева более активных закупок оружия именно у немецких оборонных предприятий.
По словам министра, Берлин пока не полностью удовлетворен объемом заказов, поступающих в оборонный сектор Германии, и выразил надежду, что немецкий ОПК будет привлекаться ко всем будущим закупкам Украины.
Напомним, что в Чехии призывают к полной отмене временной защиты для украинских беженцев. С 5 августа этого года в Чехии действует мораторий на предоставление украинским мужчинам призывного возраста права на временную защиту в стране.
Также отмечалось, что украинские мужчины от 23 до 60 лет, не имеющие освобождения от военной службы, не смогут получить временную защиту в Германии. Депортация грозит тем, кто нелегально находится в стране.
Напомним, страны ЕС ранее согласовали новое требование.
В дальнейшем временную защиту будут предоставлять только новым заявителям из Украины, которые выполняют свои военные обязанности в соответствии с украинским законодательством.
Чтобы получить статус, новые заявители должны будут подтвердить исполнение своих военных обязанностей. Например, это может быть паспорт с отметкой о законном выезде из Украины или документ в бумажной или электронной форме, подтверждающий отсрочку, увольнение или иной законный статус в отношении воинской обязанности.