В Германии призвали мужчин призывного возраста вернуться в Украину — детали Сегодня 19:13 — Мир В Германии призвали мужчин призывного возраста вернуться в Украину — детали

Украинские мужчины призывного возраста, которые находятся в Германии, должны вернуться на Родину. Немецкие власти готовы помочь Киеву с их идентификацией с помощью собственных реестров.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

Об этом сообщает Reuters.

Подробности

По его словам, Берлин владеет полными данными о находящихся в стране гражданах и готов поделиться этой информацией с украинской стороной.

«В конце концов, мы знаем, кто здесь живет, кто, например, получает социальные выплаты, кто зарегистрирован и кто имеет вид на жительство», — подчеркнул глава немецкого дипломатического ведомства.

Кроме вопросов мобилизации, Вадефуль поднял тему оборонного сотрудничества. Он отметил, что Германия остается крупнейшим донором Украины в Европе, однако ожидает от Киева более активных закупок оружия именно у немецких оборонных предприятий.

Читайте также ЕС не предоставит временную защиту украинцам, не исполнившим воинскую обязанность

По словам министра, Берлин пока не полностью удовлетворен объемом заказов, поступающих в оборонный сектор Германии, и выразил надежду, что немецкий ОПК будет привлекаться ко всем будущим закупкам Украины.

Напомним, что в Чехии призывают к полной отмене временной защиты для украинских беженцев. С 5 августа этого года в Чехии действует мораторий на предоставление украинским мужчинам призывного возраста права на временную защиту в стране.

Также отмечалось, что украинские мужчины от 23 до 60 лет, не имеющие освобождения от военной службы, не смогут получить временную защиту в Германии. Депортация грозит тем, кто нелегально находится в стране.

Напомним, страны ЕС ранее согласовали новое требование.