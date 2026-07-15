ЕС не предоставит временную защиту украинцам, не исполнившим воинскую обязанность

Страны Европейского Союза согласились продлить временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года. В то же время в правила добавили новое условие: в дальнейшем этот статус будут предоставляться только гражданам Украины, которые выполняют свои воинские обязанности.
Об этом сообщается на сайте Совета Европейского Союза и Европейского совета.
В ближайшие недели Совет ЕС должен официально утвердить решение. После публикации в Официальном журнале Евросоюза оно вступит в силу на следующий день.
Защиту будут предоставлять — но с важным условием
Страны ЕС договорились еще на один год продлить действие механизма временной защиты для людей, вынужденных покинуть Украину из-за полномасштабной войны. Теперь она будет действовать до 4 марта 2028 года.
Вместе с продлением временной защиты страны ЕС согласовали новое требование.
В дальнейшем временную защитубудут предоставлять только новым заявителям из Украины, которые выполняют свои воинские обязанности в соответствии с украинским законодательством.
Чтобы получить статус, новые заявители должны будут подтвердить исполнение своих воинских обязанностей. Например, это может быть паспорт с отметкой о законном выезде из Украины или документ в бумажной или электронной форме, подтверждающий отсрочку, увольнение или иной законный статус по воинской обязанности.
В то же время, эта норма не будет распространяться на украинцев, которые уже пользуются временной защитой в странах ЕС. Для них правила остаются без изменений.