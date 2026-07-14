5 направлений, которые туристам советуют избегать этим летом Сегодня 21:30 — Мир

Венеция стала одним из направлений, куда эксперты советуют не ехать летом 2026 года

При выборе места отдыха туристы обычно обращают внимание на погоду, цены и достопримечательности. В то же время существуют факторы, которые могут оказать существенное влияние на качество поездки — от многочасовых очередей в аэропортах до экологических проблем, протестов или сложной ситуации безопасности. Эксперты туристического издания Travel Off Path назвали популярные направления, которые этим летом могут принести больше разочарований, чем приятные впечатления.

Куда не советуют ехать летом 2026 года

1. Франция, Париж

Франция, Париж

Столица Франции оказалась в списке из-за проблем с прохождением пограничного контроля. После введения новой системы въезда и выезда в страны Европейского Союза в аэропорту Шарль-де-Голль создаются большие очереди для путешественников, не являющихся гражданами ЕС.

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Из-за биометрической проверки пассажиры вынуждены ждать по несколько часов. По словам туристов, только внесение отпечатков пальцев и фотографии в систему иногда занимает около пяти часов.

2. Испания, Пальма-де-Майорка

Испания, Пальма-де-Майорка

Остров Майорка этим летом остается одним из центров протестов против чрезмерного туризма. Местные жители жалуются на переполненные пляжи, дефицит жилья и другие последствия огромного потока отдыхающих.

На конец июля в Пальма-де-Майорке запланирована масштабная акция протеста. Эксперты отмечают, что туристам вряд ли будет комфортно отдыхать там в этот период, ведь в Испании есть немало других курортов, где гостей встречают благосклоннее.

3. Мексика, Ривьера-Майя

Мексика, Ривьера-Майя

Популярные курорты Плайя-дель-Кармен и Тулум этим летом столкнулись с масштабной проблемой — побережье покрылось бурыми водорослями. По данным Университета Южной Флориды, в Карибском бассейне в этом году зафиксирован рекордный объем таких водорослей.

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Они не только усложняют купание, но и обладают резким неприятным запахом, покрывая пляжи сплошным слоем. Несмотря на то, что с побережья уже убрали более 80 тонн водорослей, ситуация не улучшилась. Представители гостиничного бизнеса даже призывают официально объявить чрезвычайную экологическую ситуацию.

Тем, кто все же планирует отдых в Мексике, эксперты советуют обратить внимание на Канкун, где таких проблем пока не наблюдается.

4. ОАЭ, Дубай

ОАЭ, Дубай

Из-за новых военных ударов вблизи Ормузского пролива ситуация с безопасностью в регионе остается нестабильной.

Эксперты рекомендуют пока воздержаться не только от отдыха в Дубае, но и от перелетов с пересадкой из этого города. Авиакомпании выполняют рейсы по ограниченным маршрутам, а расписание может изменяться в последний момент или отдельные рейсы могут быть отменены.

5. Италия, Венеция

Италия, Венеция

Венеция остается одним из самых популярных туристических городов мира, однако в разгар летнего сезона отдых здесь может оказаться менее комфортным, чем ожидают туристы.

В пиковые дни для однодневных посетителей действует платный вход в исторический центр города. В то же время улицы, мосты и каналы переполнены туристами, поэтому романтическая атмосфера Венеции почти теряется среди толп.

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Эксперты отмечают, что лучше знакомиться с городом в межсезонье, когда количество туристов значительно меньше.

Перед бронированием билетов и гостиницы специалисты советуют проверять актуальные рекомендации по безопасности и ситуации в стране, куда планируется поездка. Даже самые популярные туристические направления могут временно утратить свою привлекательность из-за обстоятельств, не зависящих от путешественников.

Телеканал 24 По материалам:

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