В ОАЭ построят запасной маршрут в обход Ормузского пролива Сегодня 13:23 — Мир

Дубайский портовый оператор DP World планирует построить новый порт и контейнерный терминал на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы уменьшить зависимость от важного порта Джебель-Али и обойти Ормузский пролив.

Об этом пишет Financial Times

По словам источников газеты, портовый оператор из Дубая ведет переговоры о строительстве совершенно нового многофункционального порта в прибрежной зоне Фуджейры и нового терминала в существующей гавани того же эмирата.

Перенос части мощностей порта за пределы Дубая означает кардинальные изменения для эмирата, получившего статус глобального торгового и финансового центра в значительной степени благодаря росту Джебель-Али.

Планы DP World согласуются с более широкой правительственной инициативой ОАЭ, направленной на обезопасение экономики страны от возможных будущих враждебных действий со стороны Ирана из-за уменьшения зависимости от пролива, где судоходство страдает от иранских дронов и ракетных ударов после удара США и Израиля.

Новый проект расширит присутствие DP World в Оманском заливе, позволяя контейнерам заходить в страну и оставлять ее без необходимости прохождения через пролив, после чего их будут транспортировать по грузовикам по суше в Дубай, Абу-Даби и соседние страны Персидского залива.

После того, как Иран закрыл пролив в ответ на удары США и Израиля, активность в Джебель-Але упала на 90−95%, что и подтолкнуло портового оператора к поиску альтернатив водному пути.

Отмечается, что DP World обсуждает предварительные условия соглашения с правительственными чиновниками, при этом структура и финансирование нового проекта еще не согласованы окончательно. По словам высокопоставленного чиновника компании, новый порт может быть достроен уже через полтора года.

Порт Джебель-Али, обработавший в прошлом году 15,6 млн двадцатифутовых контейнеров, сыграл ключевую роль в становлении Дубая как глобального логистического и реэкспортного хаба, в частности между Китаем и Африкой. Однако его расположение делает порт зависимым от узкого водного пути между Ираном и Оманом.

УНІАН По материалам:

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