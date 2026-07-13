Впервые с 1990-х: Китай перестал планировать точное количество рабочих мест из-за ИИ Сегодня 04:48 — Мир

Власти Китая впервые за несколько десятилетий не установили конкретное количество новых рабочих мест в городских районах в своем пятилетнем экономическом плане на 2026−2030 годы. Такое решение было принято из-за неопределенности на рынке труда, вызванной стремительным распространением искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Bloomberg.

Вместо точных цифр, Министерство человеческих ресурсов и социального обеспечения КНР планирует удерживать создание новых вакансий в городах на «значительном уровне». Теперь годовые показатели будут определяться гибко, ориентируясь на условия каждого года.

Это первый случай не менее 1990-х годов, когда страна убрала точный числовой ориентир для городского трудоустройства по своему среднесрочному плану.

Главные вызовы для рынка труда Китая

Изменение подхода к планированию подчеркивает сложную задачу, которая встала перед Пекином: защитить миллионы работников от автоматизации и сокращений через ИИ, но в то же время продолжать гонку с США за мировое технологическое лидерство.

В пятилетнем плане правительство Китая выделило несколько ключевых факторов влияния:

развитие технологий: власти обещают усилить меры поддержки предпринимательства и найма в ответ на автоматизацию процессов через ИИ;

внешняя среда: Пекин готовится к давлению на экспорт из-за роста международных торговых барьеров;

демография: трансформация промышленности происходит на фоне сокращения трудоспособного населения Китая, которое длится более десяти лет.

Для сравнения, в предыдущем пятилетнем плане власти страны закладывали создание более 55 миллионов новых рабочих мест в городах, тогда как в мартовском годовом отчете на 2026 год целью было определено более 12 миллионов вакансий.

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