Испания ожидает 100 миллионов туристов в этом году

«Если эта тенденция сохранится, мы, вероятно, достигнем (100 миллионов). Это будет вполне закономерным результатом», — отметил Эреу.
По оценкам правительства, с июня по сентябрь туристы принесут экономике 64 млрд евро — на 10% больше, чем за тот же период прошлого года — что подчеркивает роль туризма как ключевого фактора экономического роста Испании и помогает стране опережать другие европейские страны.
«Три месяца назад мы считали, что конфликт на Ближнем Востоке может замедлить приток туристов, но данные свидетельствуют о поразительной устойчивости отрасли, несмотря на обстоятельства», — отметил Эреу.
По прогнозам, к 1 октября количество туристов вырастет почти до 80 миллионов, что превышает ожидания властей, высказанных еще в марте.
В испанском правительстве ожидают, что не только традиционные туристические регионы продемонстрируют еще больший прирост. Это связано с полным солнечным затмением в августе, которое будет видно на обширной территории сельских и северных районов Испании.
Эреу рассказал, что многие сельские гостиницы уже полностью забронированы из-за интереса к солнечному затмению.
Министр добавил, что направление туристов вглубь страны, в менее известные районы, также поможет Испании справиться с перенаселенностью популярных прибрежных курортов, что вызвало негативную реакцию местных жителей.
Он призвал региональные правительства регулировать туристическое предложение, аргументируя это тем, что спрос будет расти.