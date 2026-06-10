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Экономика Испании растёт в три раза быстрее Европы — Goldman Sachs

Мир
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Экономика Испании растёт в три раза быстрее Европы — Goldman Sachs
Экономика Испании растёт в три раза быстрее Европы — Goldman Sachs
Аналитики Goldman Sachs улучшили прогноз по экономике Испании и считают, что в 2026 году страна вырастет примерно на 2,1%, тогда как средний показатель по еврозоне составит всего 0,7%.
То есть экономика Испании будет расти примерно в три раза быстрее, чем в среднем по Европе. Причём речь идёт не только о количественном росте.

Причины

Эксперты отмечают, что улучшается качество экономики: новые рабочие места всё чаще создаются в сферах с высокой добавленной стоимостью − технологиях, финансах, профессиональных услугах и коммуникациях.
Одновременно снижается безработица, растёт производительность труда и сохраняется доверие инвесторов.
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Прогнозы

Goldman Sachs также ожидает, что Испания останется одним из лидеров еврозоны по темпам роста в ближайшие годы. По прогнозам банка, экономика страны будет продолжать расширяться быстрее европейских соседей благодаря сильному рынку труда, устойчивому внутреннему спросу и продолжающемуся притоку населения и специалистов.

Риски

В то же время аналитики предупреждают о возможных рисках: рост цен на энергоносители, ослабление туристического сектора из-за внешних факторов и политическая нестабильность могут замедлить развитие.
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Однако базовый сценарий остаётся позитивным, а перспективы испанской экономики оцениваются значительно лучше, чем у большинства стран ЕС.
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Ранее мы писали, что Испания переживает жилищный кризис — не хватает жилья для аренды на фоне миграции и чрезмерного туризма. Тысячи испанцев, вышедших недавно на новый протест в Мадриде, скандировали: «Мы хотим соседей, а не туристов».
А долгосрочная аренда жилья в Испании переживает стрессовую ситуацию, так называемый «идеальный шторм», из-за сочетания таких факторов, как высокие цены на фоне роста спроса, падение предложения и регуляторные меры, создающие неопределенность.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Испания
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