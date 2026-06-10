Эксперты отмечают, что улучшается качество экономики: новые рабочие места всё чаще создаются в сферах с высокой добавленной стоимостью − технологиях, финансах, профессиональных услугах и коммуникациях.
Одновременно снижается безработица, растёт производительность труда и сохраняется доверие инвесторов.
Goldman Sachs также ожидает, что Испания останется одним из лидеров еврозоны по темпам роста в ближайшие годы. По прогнозам банка, экономика страны будет продолжать расширяться быстрее европейских соседей благодаря сильному рынку труда, устойчивому внутреннему спросу и продолжающемуся притоку населения и специалистов.
Риски
В то же время аналитики предупреждают о возможных рисках: рост цен на энергоносители, ослабление туристического сектора из-за внешних факторов и политическая нестабильность могут замедлить развитие.
Ранее мы писали, что Испания переживает жилищный кризис — не хватает жилья для аренды на фоне миграции и чрезмерного туризма. Тысячи испанцев, вышедших недавно на новый протест в Мадриде, скандировали: «Мы хотим соседей, а не туристов».
А долгосрочная аренда жилья в Испании переживает стрессовую ситуацию, так называемый «идеальный шторм», из-за сочетания таких факторов, как высокие цены на фоне роста спроса, падение предложения и регуляторные меры, создающие неопределенность.