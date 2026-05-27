Жилье в Испании: на цены влияют туристы, мигранты и окупасы Сегодня 08:00 — Недвижимость

Испания переживает жилищный кризис — не хватает жилья для аренды на фоне миграции и чрезмерного туризма.

Тысячи испанцев, вышедших недавно на новый протест в Мадриде, скандировали: «Мы хотим соседей, а не туристов».

В Испании не хватает жилья для аренды, а его оплата растет из-за повышенного спроса. В частности, из-за чрезмерного туризма и наплыва мигрантов.

В то же время в Испании орудуют окупасы. Мы уже писали, что окупасы — это люди, которые вселяются в пустующие помещения без разрешения. Эта практика стала популярной из-за экономических трудностей и дефицита доступного жилья. Процесс выселения окупасов сложный из-за законодательства, которое защищает права жильцов. Это часто приводит к конфликтам и убыткам для владельцев недвижимости.

Так, по официальным данным, еще в 2024 году зафиксировано 15 289 случаев захвата жилья. Самые высокие показатели таких захватов в Барселоне, после нее — в Мадриде (1516 случаев) и Валенсии (828 случаев).

Жилье — несбыточная мечта

Вместе с тем, покупка жилья для многих испанцев до сих пор остается несбыточной мечтой из-за роста цен, особенно в крупных и прибрежных городах — Мадриде, Барселоне, Валенсии, Сарагосе.

Жилищный кризис в Испании стал проблемой для правительства премьера Педро Санчеса в преддверии выборов 2027 года. Только в прошлом году стоимость жилья в Испании выросла почти на 13%. По оценкам банка Испании, стране не хватает 700 тысяч жилищ.

Напомним, что снять жилье украинцам, уехавшим в Испанию во время войны, довольно сложно. Арендаторы требуют много пунктов, таких как: контракт на работу в Испании, банковский счет, залог на полгода вперед за квартиру и другие требования (без собак, детей и т. п. ), прежде чем предоставить жилье арендаторам.

Также мы писали, что уровень жилищной самостоятельности молодежи в Испании в 2025 году снизился до 14,5%, что является худшим показателем за все время наблюдений. Молодому человеку, который работает, пришлось бы тратить 98,7% своей чистой зарплаты на аренду отдельного жилья в Испании.

Согласно данным, средняя чистая зарплата молодого человека составляет около 1190 евро в месяц, в то время как средняя стоимость аренды жилья достигает 1176 евро.

