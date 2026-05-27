0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Жилье в Испании: на цены влияют туристы, мигранты и окупасы

Недвижимость
25
Жилье в Испании: на цены влияют туристы, мигранты и окупасы
Жилье в Испании: на цены влияют туристы, мигранты и окупасы
Испания переживает жилищный кризис — не хватает жилья для аренды на фоне миграции и чрезмерного туризма.
Тысячи испанцев, вышедших недавно на новый протест в Мадриде, скандировали: «Мы хотим соседей, а не туристов».
В Испании не хватает жилья для аренды, а его оплата растет из-за повышенного спроса. В частности, из-за чрезмерного туризма и наплыва мигрантов.
Читайте также
В то же время в Испании орудуют окупасы. Мы уже писали, что окупасы — это люди, которые вселяются в пустующие помещения без разрешения. Эта практика стала популярной из-за экономических трудностей и дефицита доступного жилья. Процесс выселения окупасов сложный из-за законодательства, которое защищает права жильцов. Это часто приводит к конфликтам и убыткам для владельцев недвижимости.
Так, по официальным данным, еще в 2024 году зафиксировано 15 289 случаев захвата жилья. Самые высокие показатели таких захватов в Барселоне, после нее — в Мадриде (1516 случаев) и Валенсии (828 случаев).

Жилье — несбыточная мечта

Вместе с тем, покупка жилья для многих испанцев до сих пор остается несбыточной мечтой из-за роста цен, особенно в крупных и прибрежных городах — Мадриде, Барселоне, Валенсии, Сарагосе.
Жилищный кризис в Испании стал проблемой для правительства премьера Педро Санчеса в преддверии выборов 2027 года. Только в прошлом году стоимость жилья в Испании выросла почти на 13%. По оценкам банка Испании, стране не хватает 700 тысяч жилищ.
Место для вашей рекламы
Напомним, что снять жилье украинцам, уехавшим в Испанию во время войны, довольно сложно. Арендаторы требуют много пунктов, таких как: контракт на работу в Испании, банковский счет, залог на полгода вперед за квартиру и другие требования (без собак, детей и т. п.), прежде чем предоставить жилье арендаторам.
Также мы писали, что уровень жилищной самостоятельности молодежи в Испании в 2025 году снизился до 14,5%, что является худшим показателем за все время наблюдений. Молодому человеку, который работает, пришлось бы тратить 98,7% своей чистой зарплаты на аренду отдельного жилья в Испании.
Согласно данным, средняя чистая зарплата молодого человека составляет около 1190 евро в месяц, в то время как средняя стоимость аренды жилья достигает 1176 евро.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ИспанияНедвижимостьЖилая недвижимостьЕС
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems