В каких областях Украины больше всего подорожали квартиры в 2026 году (инфографика) Сегодня 12:02 — Недвижимость

Наибольшее подорожание однокомнатных квартир наблюдалось в западных и восточных областях

Наибольший рост медианных цен на однокомнатные квартиры с начала года наблюдался в Тернопольской области — на 10% в долларах до $51,5 тыс.

Об этом свидетельствуют данные OLX

Регионы, где цены на покупку однокомнатных квартир растут быстрее всего

Кроме Тернопольской области также заметный рост цен наблюдался в других регионах:

Закарпатская область на 7% до 71,3 тыс. долларов;

Харьковская и Сумская области на 6% до 25,1 тыс. и 20,8 тыс. долларов соответственно;

Винницкая и Хмельницкая области на 5%, до 52,1 тыс. и 40,1 тыс. долларов соответственно.

Наибольший рост медианных цен на однокомнатные квартиры с начала года наблюдался в Тернопольской области, Инфографика: OLX Недвижимость

В ряде областей цены росли более умеренно

В отдельных регионах медианные цены на однокомнатные квартиры выросли в пределах 1−4%.

На 4% подорожало жилье в:

Днепропетровской области — до 25,7 тыс. долларов;

Ивано-Франковской области — до 49,4 тыс. долларов.

Рост на 3% зафиксировали в:

Львовской области — до 66,6 тыс. долларов;

Киевской области — до 49,7 тыс. долларов;

Николаевской области — до 19,2 тыс. долларов;

Полтавской области — до 36,9 тыс. долларов.

На 2% подорожали квартиры в:

Одесской области — до 46,2 тыс. долларов;

Запорожской области — до 15,1 тыс. долларов;

Житомирской области — до 45,2 тыс. долларов;

Кировоградской области — до 25,8 тыс. долларов.

Еще на 1% выросли цены:

Черновицкой области — до 57,4 тыс. долларов;

Волынской области — до 49,8 тыс. долларов.

В четырех областях цены снизились

В то же время, в нескольких регионах зафиксировали снижение медианной стоимости однокомнатных квартир. Например:

в Черкасской области цены снизились на 1% до 41,9 тыс. долларов;

в Черниговской и Херсонской областях на 2%, до 32,1 тыс. и 14,5 тыс. долларов соответственно;

в Ровенской области на 4% до 55 тыс. долларов.

Больше всего дорожало жилье на западе и востоке

Наибольшее удорожание однокомнатных квартир наблюдалось в западных и восточных областях. Так, самые высокие темпы роста медианных цен фиксируются в Тернопольской — до 10% и Закарпатской — до 7%, что может быть связано с высоким спросом на жилье в относительно безопасных регионах.

В Харьковской и Сумской областях цены выросли до 6% в долларах, в том числе из-за спроса со стороны ВПЛ, переезжающих из зон активных боевых действий.

Отметим, что рынок жилья в Киеве за последние годы менялся быстрее, чем за предыдущее десятилетие. Полномасштабная война не обвалила его, как ожидалось в начале 2022-го, а переформатировала: изменились источники спроса, структура предложений и логика ценообразования. Как следствие, квартиры в столице подорожали, а возможность получить скидку стала более зависимой от конкретных условий сделки.

Ранее мы со ссылкой на ЛУН писали, что дороже всего частные дома продают во Львове и Киеве, тогда как в прифронтовых городах и на севере страны цены остаются ниже. Медианная стоимость частных домов в Киеве и Львове составляет 220 тысяч долларов. В то же время в Чернигове дом в среднем стоит 28,8 тыс. долларов — это примерно в 7,5 раза дешевле, чем в столице и Львове.

