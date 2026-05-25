0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В каких областях Украины больше всего подорожали квартиры в 2026 году (инфографика)

Недвижимость
68
Наибольшее подорожание однокомнатных квартир наблюдалось в западных и восточных областях
Наибольшее подорожание однокомнатных квартир наблюдалось в западных и восточных областях
Наибольший рост медианных цен на однокомнатные квартиры с начала года наблюдался в Тернопольской области — на 10% в долларах до $51,5 тыс.
Об этом свидетельствуют данные OLX.

Регионы, где цены на покупку однокомнатных квартир растут быстрее всего

Кроме Тернопольской области также заметный рост цен наблюдался в других регионах:
  • Закарпатская область на 7% до 71,3 тыс. долларов;
  • Харьковская и Сумская области на 6% до 25,1 тыс. и 20,8 тыс. долларов соответственно;
  • Винницкая и Хмельницкая области на 5%, до 52,1 тыс. и 40,1 тыс. долларов соответственно.
Наибольший рост медианных цен на однокомнатные квартиры с начала года наблюдался в Тернопольской области
Наибольший рост медианных цен на однокомнатные квартиры с начала года наблюдался в Тернопольской области, Инфографика: OLX Недвижимость

В ряде областей цены росли более умеренно

В отдельных регионах медианные цены на однокомнатные квартиры выросли в пределах 1−4%.
На 4% подорожало жилье в:
  • Днепропетровской области — до 25,7 тыс. долларов;
  • Ивано-Франковской области — до 49,4 тыс. долларов.
Рост на 3% зафиксировали в:
  • Львовской области — до 66,6 тыс. долларов;
  • Киевской области — до 49,7 тыс. долларов;
  • Николаевской области — до 19,2 тыс. долларов;
  • Полтавской области — до 36,9 тыс. долларов.
Место для вашей рекламы
На 2% подорожали квартиры в:
  • Одесской области — до 46,2 тыс. долларов;
  • Запорожской области — до 15,1 тыс. долларов;
  • Житомирской области — до 45,2 тыс. долларов;
  • Кировоградской области — до 25,8 тыс. долларов.
Еще на 1% выросли цены:
  • Черновицкой области — до 57,4 тыс. долларов;
  • Волынской области — до 49,8 тыс. долларов.

В четырех областях цены снизились

В то же время, в нескольких регионах зафиксировали снижение медианной стоимости однокомнатных квартир. Например:
  • в Черкасской области цены снизились на 1% до 41,9 тыс. долларов;
  • в Черниговской и Херсонской областях на 2%, до 32,1 тыс. и 14,5 тыс. долларов соответственно;
  • в Ровенской области на 4% до 55 тыс. долларов.

Больше всего дорожало жилье на западе и востоке

Наибольшее удорожание однокомнатных квартир наблюдалось в западных и восточных областях. Так, самые высокие темпы роста медианных цен фиксируются в Тернопольской — до 10% и Закарпатской — до 7%, что может быть связано с высоким спросом на жилье в относительно безопасных регионах.
В Харьковской и Сумской областях цены выросли до 6% в долларах, в том числе из-за спроса со стороны ВПЛ, переезжающих из зон активных боевых действий.
Отметим, что рынок жилья в Киеве за последние годы менялся быстрее, чем за предыдущее десятилетие. Полномасштабная война не обвалила его, как ожидалось в начале 2022-го, а переформатировала: изменились источники спроса, структура предложений и логика ценообразования. Как следствие, квартиры в столице подорожали, а возможность получить скидку стала более зависимой от конкретных условий сделки. Finance.ua проанализировал, как менялся рынок недвижимости Киева в последние годы и какие сегменты подорожали больше всего.
Ранее мы со ссылкой на ЛУН писали, что дороже всего частные дома продают во Львове и Киеве, тогда как в прифронтовых городах и на севере страны цены остаются ниже. Медианная стоимость частных домов в Киеве и Львове составляет 220 тысяч долларов. В то же время в Чернигове дом в среднем стоит 28,8 тыс. долларов — это примерно в 7,5 раза дешевле, чем в столице и Львове.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьКвартираЦены на квартиры
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems