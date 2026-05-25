В каких областях Украины больше всего подорожали квартиры в 2026 году (инфографика)

В то же время, в нескольких регионах зафиксировали снижение медианной стоимости однокомнатных квартир. Например:
в Черкасской области цены снизились на 1% до 41,9 тыс. долларов;
в Черниговской и Херсонской областях на 2%, до 32,1 тыс. и 14,5 тыс. долларов соответственно;
в Ровенской области на 4% до 55 тыс. долларов.
Больше всего дорожало жилье на западе и востоке
Наибольшее удорожание однокомнатных квартир наблюдалось в западных и восточных областях. Так, самые высокие темпы роста медианных цен фиксируются в Тернопольской — до 10% и Закарпатской — до 7%, что может быть связано с высоким спросом на жилье в относительно безопасных регионах.
В Харьковской и Сумской областях цены выросли до 6% в долларах, в том числе из-за спроса со стороны ВПЛ, переезжающих из зон активных боевых действий.
Отметим, что рынок жилья в Киеве за последние годы менялся быстрее, чем за предыдущее десятилетие. Полномасштабная война не обвалила его, как ожидалось в начале 2022-го, а переформатировала: изменились источники спроса, структура предложений и логика ценообразования. Как следствие, квартиры в столице подорожали, а возможность получить скидку стала более зависимой от конкретных условий сделки. Finance.ua проанализировал, как менялся рынок недвижимости Киева в последние годы и какие сегменты подорожали больше всего.
Ранее мы со ссылкой на ЛУН писали, что дороже всего частные дома продают во Львове и Киеве, тогда как в прифронтовых городах и на севере страны цены остаются ниже. Медианная стоимость частных домов в Киеве и Львове составляет 220 тысяч долларов. В то же время в Чернигове дом в среднем стоит 28,8 тыс. долларов — это примерно в 7,5 раза дешевле, чем в столице и Львове.