Что происходит с ценами на жилье в Венгрии

После нескольких лет активного роста цены на рынке недвижимости Венгрии замедлились. Как свидетельствуют аналитические данные, в апреле цены на жилье продолжили расти, но гораздо медленнее, чем раньше. А в Будапеште рынок уже показал первые признаки спада.
Об этом свидетельствуют данные нового индекса цен на жилье от ingatlan.com, пишет hungarianconservative.
Рост цен замедляется
В апреле цены на жилье в Венгрии выросли на 0,8% в месячном исчислении после повышения на 2% в марте. В годовом исчислении темпы роста также замедлились — с 15,8% до 14,3%.
Особенно заметное «охлаждение» цен наблюдается в Будапеште. Если в марте цены в столице выросли на 1,1%, то уже в апреле индекс снизился на 0,1%.
Годовой рост цен в Будапеште тоже замедлился с 13,7% до 10,9%. Аналитики предполагают, что в ближайшее время этот показатель может снизиться ниже 10% впервые с конца 2024 года.
Экономический эксперт Ласло Балог отмечает, что венгерский рынок жилья фактически разделился на два сегмента.
В Будапеште на цены влияла государственная программа Otthon Start, которая установила ограничение стоимости жилья для участия в льготном кредитовании — не более 1,5 млн форинтов (ок. 213 тыс. грн) за квадратный метр. Поэтому рост цен в столице постепенно замедляется.
В то же время в регионах и городах поменьше жилье дорожает быстрее, поскольку там рыночные цены еще заметно ниже граничных показателей государственных программ.
В мае количество обращений от потенциальных покупателей уже начало расти после слабого апреля, что может свидетельствовать о постепенном возобновлении спроса.
Дополнительно, на рынок могут повлиять дискуссии по регулированию Airbnb в Будапеште, а также передача жилищной политики под контроль нового Министерства транспорта и инвестиций, что, по мнению экспертов, может ускорить принятие решений в сфере недвижимости.