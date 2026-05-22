0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что происходит с ценами на жилье в Венгрии

Недвижимость
2
Недвижимость в Будапеште
Недвижимость в Будапеште
После нескольких лет активного роста цены на рынке недвижимости Венгрии замедлились. Как свидетельствуют аналитические данные, в апреле цены на жилье продолжили расти, но гораздо медленнее, чем раньше. А в Будапеште рынок уже показал первые признаки спада.
Об этом свидетельствуют данные нового индекса цен на жилье от ingatlan.com, пишет hungarianconservative.

Рост цен замедляется

В апреле цены на жилье в Венгрии выросли на 0,8% в месячном исчислении после повышения на 2% в марте. В годовом исчислении темпы роста также замедлились — с 15,8% до 14,3%.
Особенно заметное «охлаждение» цен наблюдается в Будапеште. Если в марте цены в столице выросли на 1,1%, то уже в апреле индекс снизился на 0,1%.
Годовой рост цен в Будапеште тоже замедлился с 13,7% до 10,9%. Аналитики предполагают, что в ближайшее время этот показатель может снизиться ниже 10% впервые с конца 2024 года.

Почему рынок разделился на две части

Экономический эксперт Ласло Балог отмечает, что венгерский рынок жилья фактически разделился на два сегмента.
В Будапеште на цены влияла государственная программа Otthon Start, которая установила ограничение стоимости жилья для участия в льготном кредитовании — не более 1,5 млн форинтов (ок. 213 тыс. грн) за квадратный метр. Поэтому рост цен в столице постепенно замедляется.
В то же время в регионах и городах поменьше жилье дорожает быстрее, поскольку там рыночные цены еще заметно ниже граничных показателей государственных программ.
Читайте также

Где жилье дорожает больше всего

Самый высокий годовой рост цен в апреле зафиксировали в округе Пешт — 18%.
Далее в рейтинге:
  • Центральное Задунавье — 15,5%;
  • Южный Альфельд — 15,3%;
  • Северный Альфельд — 15,2%;
  • Южное Задунавье — 14,8%;
  • Северная Венгрия — 14,8%;
  • Западное Задунавье — 14,5%.

Какие цены в Будапеште и крупных городах

Больше всего квартир в продаже в середине мая было в XIII районе Будапешта — почти 3700 объектов. Средние цены там составляли:
  • 1,65 млн. форинтов (234 тыс. грн) за квадратный метр;
  • около 99 млн. форинтов (14,08 млн. грн.) за квартиру.
Высокие цены также в:
  • XI районе — 1,67 млн ​​форинтов (237 тыс. грн) за квадратный метр;
  • VI районе — 1,63 млн форинтов (231 тыс. грн);
  • VII районе — 1,5 млн (213 тыс. грн).
Читайте также
Самым дешевым районом столицы остается XXIII район — примерно 901 тыс. форинтов (128 тыс. грн) за квадратный метр.
Среди крупных городов за пределами столицы цены за квадратный метр следующие:
  • в Дебрецене средняя цена превышает 1,11 млн. форинтов (157 тыс. грн);
  • в Сегеде — около 1 млн форинтов (142 тыс. грн);
  • в Дьере — 976 тыс. форинтов (138 тыс. грн);
  • в Печи — 958 тыс. форинтов (136 тыс. грн).
Самые низкие цены в стране зафиксировали в городе Шальготарьян — всего 319 тыс. форинтов (45 тыс. грн) за квадратный метр.

Что будет с рынком дальше

По словам экспертов, вторая половина 2026 года может стать более активной для рынка жилья, чем первые месяцы года.
Место для вашей рекламы
В мае количество обращений от потенциальных покупателей уже начало расти после слабого апреля, что может свидетельствовать о постепенном возобновлении спроса.
Дополнительно, на рынок могут повлиять дискуссии по регулированию Airbnb в Будапеште, а также передача жилищной политики под контроль нового Министерства транспорта и инвестиций, что, по мнению экспертов, может ускорить принятие решений в сфере недвижимости.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Цены на квартирыЖилая недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems