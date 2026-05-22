Что происходит с ценами на жилье в Венгрии Сегодня 08:01 — Недвижимость

Недвижимость в Будапеште

После нескольких лет активного роста цены на рынке недвижимости Венгрии замедлились. Как свидетельствуют аналитические данные, в апреле цены на жилье продолжили расти, но гораздо медленнее, чем раньше. А в Будапеште рынок уже показал первые признаки спада.

Об этом свидетельствуют данные нового индекса цен на жилье от ingatlan.com, пишет hungarianconservative.

Рост цен замедляется

В апреле цены на жилье в Венгрии выросли на 0,8% в месячном исчислении после повышения на 2% в марте. В годовом исчислении темпы роста также замедлились — с 15,8% до 14,3%.

Особенно заметное «охлаждение» цен наблюдается в Будапеште. Если в марте цены в столице выросли на 1,1%, то уже в апреле индекс снизился на 0,1%.

Годовой рост цен в Будапеште тоже замедлился с 13,7% до 10,9%. Аналитики предполагают, что в ближайшее время этот показатель может снизиться ниже 10% впервые с конца 2024 года.

Почему рынок разделился на две части

Экономический эксперт Ласло Балог отмечает, что венгерский рынок жилья фактически разделился на два сегмента.

В Будапеште на цены влияла государственная программа Otthon Start, которая установила ограничение стоимости жилья для участия в льготном кредитовании — не более 1,5 млн форинтов (ок. 213 тыс. грн) за квадратный метр. Поэтому рост цен в столице постепенно замедляется.

В то же время в регионах и городах поменьше жилье дорожает быстрее, поскольку там рыночные цены еще заметно ниже граничных показателей государственных программ.

Где жилье дорожает больше всего

Самый высокий годовой рост цен в апреле зафиксировали в округе Пешт — 18%.

Далее в рейтинге:

Центральное Задунавье — 15,5%;

Южный Альфельд — 15,3%;

Северный Альфельд — 15,2%;

Южное Задунавье — 14,8%;

Северная Венгрия — 14,8%;

Западное Задунавье — 14,5%.

Какие цены в Будапеште и крупных городах

Больше всего квартир в продаже в середине мая было в XIII районе Будапешта — почти 3700 объектов. Средние цены там составляли:

1,65 млн. форинтов (234 тыс. грн) за квадратный метр;

около 99 млн. форинтов (14,08 млн. грн.) за квартиру.

Высокие цены также в:

XI районе — 1,67 млн ​​форинтов (237 тыс. грн) за квадратный метр;

VI районе — 1,63 млн форинтов (231 тыс. грн);

VII районе — 1,5 млн (213 тыс. грн).

Читайте также В каких столицах ЕС аренда жилья «съедает» всю минимальную зарплату

Самым дешевым районом столицы остается XXIII район — примерно 901 тыс. форинтов (128 тыс. грн) за квадратный метр.

Среди крупных городов за пределами столицы цены за квадратный метр следующие:

в Дебрецене средняя цена превышает 1,11 млн. форинтов (157 тыс. грн);

в Сегеде — около 1 млн форинтов (142 тыс. грн);

в Дьере — 976 тыс. форинтов (138 тыс. грн);

в Печи — 958 тыс. форинтов (136 тыс. грн).

Самые низкие цены в стране зафиксировали в городе Шальготарьян — всего 319 тыс. форинтов (45 тыс. грн) за квадратный метр.

Что будет с рынком дальше

По словам экспертов, вторая половина 2026 года может стать более активной для рынка жилья, чем первые месяцы года.

В мае количество обращений от потенциальных покупателей уже начало расти после слабого апреля, что может свидетельствовать о постепенном возобновлении спроса.

Дополнительно, на рынок могут повлиять дискуссии по регулированию Airbnb в Будапеште, а также передача жилищной политики под контроль нового Министерства транспорта и инвестиций, что, по мнению экспертов, может ускорить принятие решений в сфере недвижимости.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.