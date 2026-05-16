В каких столицах ЕС аренда жилья «съедает» всю минимальную зарплату

В каких столицах ЕС арендная плата выше минимальной заработной платы
Во многих столицах Европы работникам с минимальной зарплатой не хватает средств, чтобы покрыть расходы на аренду жилья. Самая сложная ситуация в Праге, где стоимость аренды двухкомнатной квартиры почти вдвое превышает уровень минимальной оплаты труда.
Об этом пишет Euronews.

Где стоимость аренды самая высокая

Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в столице Чехии составляет 1710 евро в месяц, в то время как минимальная зарплата — всего 924 евро. То есть для оплаты жилья требуется примерно 185% минимальной зарплаты.
Второе место заняла столица Португалии, Лиссабон. Ежемесячная аренда двухкомнатной квартиры здесь составляет около 1710 евро, в то время как минимальная зарплата в стране — 1073 евро. В результате расходы на жилье отнимают 168% месячного дохода.
Среди столиц с самой дорогой арендой относительно уровня зарплат также оказались:
  • Будапешт (Венгрия) — 159%,
  • Братислава (Словакия) — 158%,
  • София (Болгария) — 154%,
  • Афины (Греция) — 153%,
  • Рига (Латвия) — 151%.
В этих городах работникам с минимальной зарплатой пришлось бы тратить весь доход на аренду и доплачивать еще больше половины зарплаты.
Высокие расходы по аренде жилья фиксируют и в других европейских столицах. В Париже средняя аренда двухкомнатной квартиры составляет 2523 евро в месяц, тогда как минимальная зарплата во Франция — 1802 евро.
В Мадриде аренда такого жилья стоит около 1721 евро, при минимальной зарплате 1381 евро.
Процент минимальной заработной платы для аренды
Процент минимальной заработной платы для аренды, Інфографіка: Eurostat

Где аренда жилья наиболее доступна

Самая лучшая ситуация среди столиц ЕС в Брюсселе. Там минимальная зарплата покрывает около 70% стоимости аренды двухкомнатной квартиры.
В среднем жилье стоит 1476 евро в месяц, тогда как минимальная заработная плата составляет 2112 евро.
Берлин занимает второе место с показателем 76%. Также относительно лучшие показатели были зафиксированы в Никосии (85%), Люксембурге (87%) и Гааге (96%).
В Европейской конфедерации профсоюзов отмечают, высокие расходы на жилье и низкие зарплаты толкают людей к бедности и создают риски для экономики.
«Разрыв между арендной платой и заработной платой абсолютно неприемлем. Если добавить к этому растущие расходы на энергоносители и продукты питания, то работающие люди вынуждены занимать деньги на самое необходимое и фактически не имеют дохода, который можно потратить по собственному усмотрению, что делает невозможным накопление средств на замену необходимой бытовой техники или визит к стоматологу», — отметила генеральный секретарь Европейской конфедерации профсоюзов Эстер Линч.
В организации призвали страны ЕС учитывать расходы на жилье при установлении минимальной зарплаты и увеличить инвестиции в социальное жилье.
Ранее Finance.ua писал, что Закарпатская область официально стала самым дорогим регионом для арендаторов, сместив Киев на вторую позицию.
В Закарпатской области стоимость аренды выросла на 6%, достигнув среднего показателя в 23 400 грн. В Киеве аренда прибавила 5% стоимости, зафиксировавшись на отметке 23 000 грн.
По материалам:
Finance.ua
