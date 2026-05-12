Цены на новостройки Киева в мае 2026 года (рейтинг застройщиков)

В мае 2026 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках столицы выросла.
Больше всего добавил комфорт-класс, где цены за полгода увеличились на 6% в долларах и достигли 1200 $/м².
Об этом говорится в инфографике ЛУН по состоянию на 12 мая 2026 года.
Цены на жилье в столице от застройщиков

Сейчас самое доступное жилье в столице можно найти:
  • в Деснянском районе — в среднем около 36 300 грн за кв. метр.
  • в Дарницком и Днепровском районах — 40 000 грн и 48 800 грн за кв. метр.
Самые высокие цены по-прежнему остаются на Печерске, средняя стоимость аренды уже приблизилась к 125 тыс. грн за кв. метр. В Шевченковском районе — 74 800 грн за кв. м.

Рейтинг топ-20 застройщиков по количеству сданных квартир

Цена на квартиры в пригороде Киева

Самые дешевые предложения на новостройки в Борисполе и Гостомеле — 34 800 и 33 800 грн за кв. метр. В Броварах можно купить квартиры за 40 100 грн за кв. метр.
Петропавловская и Софиевская Борщаговка — 40 500 и 43 900 грн за кв. метр.

Классы

В целом средние цены в мае на экономкласс — 43 200 грн за кв.м.
Бизнес класс — 53 000 грн за кв. метр.
Комфорт класс — 78 100 грн за кв. метр.
Премиум класс — 133 000 грн за кв. метр.
В то же время, рынок частных домов в Киеве демонстрирует существенный ценовой разрыв в зависимости от локации. По данным ЛУН, разница между самым дорогим и самым доступным районами достигает семи раз. Не менее контрастная ситуация в пригороде, где ценники колеблются от относительно доступного сегмента до премиального жилья стоимостью почти $900 тыс.
Ранее Finance.ua писал, что за последние 10 лет аренда квартир в Киеве подорожала в несколько раз. Если в 2016 году однокомнатное жилье можно было найти за 3900 гривен в месяц, то сейчас цены стартуют от 10 тыс. гривен. Такие данные обнародовал сервис ЛУН, проанализировавший изменения на столичном рынке аренды с 2016 по 2026 год.
Десять лет назад самые дешевые однокомнатные квартиры традиционно сдавались на левом берегу столицы, возле конечных станций метро и в Святошинском районе. Стоимость аренды тогда колебалась от 3900 до 12 000 гривен в месяц.
До этого Finance.ua отмечал, что миллионы украинцев даже не подозревают, что за их квартирой или домом «числится» долг, и однажды в почтовом ящике можно найти неприятный сюрприз на несколько тысяч гривен.
Что делать в такой ситуации и как не попасть в ловушку штрафов, Finance.ua выяснял вместе с адвокатом, кандидатом юридических наук Анной Даниэль, управляющей Адвокатским бюро «Анны Даниэль». Об этом подробно читайте в статье — В Украине выросла ставка налога на квартиры: сколько стоит «лишний» метр
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Жилая недвижимостьКиевЦены на квартиры
