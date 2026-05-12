Цены на новостройки Киева в мае 2026 года (рейтинг застройщиков)

В мае 2026 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках столицы выросла.

Больше всего добавил комфорт-класс, где цены за полгода увеличились на 6% в долларах и достигли 1200 $/м².

Об этом говорится в инфографике ЛУН по состоянию на 12 мая 2026 года.

Цены на жилье в столице от застройщиков

Сейчас самое доступное жилье в столице можно найти:

в Деснянском районе — в среднем около 36 300 грн за кв. метр.

в Дарницком и Днепровском районах — 40 000 грн и 48 800 грн за кв. метр.

Самые высокие цены по-прежнему остаются на Печерске, средняя стоимость аренды уже приблизилась к 125 тыс. грн за кв. метр. В Шевченковском районе — 74 800 грн за кв. м.

Рейтинг топ-20 застройщиков по количеству сданных квартир

Цена на квартиры в пригороде Киева

Самые дешевые предложения на новостройки в Борисполе и Гостомеле — 34 800 и 33 800 грн за кв. метр. В Броварах можно купить квартиры за 40 100 грн за кв. метр.

Петропавловская и Софиевская Борщаговка — 40 500 и 43 900 грн за кв. метр.

Классы

В целом средние цены в мае на экономкласс — 43 200 грн за кв.м.

Бизнес класс — 53 000 грн за кв. метр.

Комфорт класс — 78 100 грн за кв. метр.

Премиум класс — 133 000 грн за кв. метр.

рынок частных домов в Киеве Не менее контрастная ситуация в пригороде, где ценники колеблются от относительно доступного сегмента до премиального жилья стоимостью почти $900 тыс. В то же время,в Киеве демонстрирует существенный ценовой разрыв в зависимости от локации. По данным ЛУН , разница между самым дорогим и самым доступным районами достигает семи раз.Не менее контрастная ситуация в пригороде, где ценники колеблются от относительно доступного сегмента до премиального жилья стоимостью почти $900 тыс.

Ранее Finance.ua писал , что за последние 10 лет аренда квартир в Киеве подорожала в несколько раз. Если в 2016 году однокомнатное жилье можно было найти за 3900 гривен в месяц, то сейчас цены стартуют от 10 тыс. гривен. Такие данные обнародовал сервис ЛУН, проанализировавший изменения на столичном рынке аренды с 2016 по 2026 год.

Десять лет назад самые дешевые однокомнатные квартиры традиционно сдавались на левом берегу столицы, возле конечных станций метро и в Святошинском районе. Стоимость аренды тогда колебалась от 3900 до 12 000 гривен в месяц.

Что делать в такой ситуации и как не попасть в ловушку штрафов, Finance.ua выяснял вместе с адвокатом, кандидатом юридических наук Анной Даниэль, управляющей Адвокатским бюро «Анны Даниэль». Об этом подробно читайте в статье — В Украине выросла ставка налога на квартиры: сколько стоит «лишний» метр

