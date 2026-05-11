Аренда жилья в Испании весной 2026 года

Традиционно самые дорогие квартиры в аренду находятся в таких городах, как Барселона и Мадрид. В Барселоне однокомнатная квартира в центре города стоит в среднем 1436 евро в месяц, а за пределами центра — 1092 евро.

Эти данные предоставлены компанией Numbeo

Цены на жилье в других городах Испании также остаются высокими. Например, в Малаге в центре оно обойдется примерно в 1100 евро, за пределами центра — около 900 евро.

В Валенсии аренда жилья обойдется примерно в 1000 евро в центре и 800 евро на окраинах. В Севилье можно снять квартиру примерно за 850 евро. В Сарагосе — примерно 750 евро в центре и 600 евро за пределами центра; в Аликанте — от 900 евро. Цены у моря значительно отличаются от цен в городах, расположенных вдали от моря. Так, в высокий сезон повышение цен на аренду может быть в три раза больше, чем в течение года.

Стоит отметить, что цены растут из года в год. Причина повышения цен : ограниченное предложение, активный интерес со стороны иностранных покупателей и высокий спрос в крупных городах и курортных поселках.

Также напомним, что тоже нужно оплачивать коммуналку — воду, свет, а это может стоить от 80 до 150 евро. В зимний сезон, учитывая, что в этой стране нет отопления и батарей, обогрев помещения зимой может обойтись от 150 до 300 евро, в зависимости от квадратуры. Интернет — от 25 — 60 евро в месяц. В некоторых случаях нужно будет платить за обслуживание дома, это зависит от типа жилья.

(2354 евро /квадратный метр, на 2,2% больше, чем в предыдущем квартале) как для новостроек (2500 евро), так и для вторичного жилья (2317 евро). Средняя цена на жилье достигла исторического максимума в последние три месяца прошлого года/квадратный метр, на 2,2% больше, чем в предыдущем квартале) как для новостроек, так и для вторичного жилья

До этого Finance.ua отмечал , что Испания впервые заняла первое место в рейтинге самых привлекательных стран Европы для инвестиций в недвижимость. В 2026 году CBRE прогнозирует новый рост инвестиций в Испании на 5−10% до 19−21 млрд евро в условиях финансовой стабильности и улучшенных условий финансирования.

