Рынок недвижимости в апреле: сколько стоит квадратный метр в регионах

Маркетплейс проверенной недвижимости Dim.ria проанализировал состояние рынка недвижимости в Украине за апрель 2026 года. Согласно отчету, по состоянию на конец апреля 2026 г. в большинстве областей наблюдается рост цен как в месячном, так и в годовом измерении. Киев традиционно удерживает лидерство по стоимости квадратного метра.

Предложение

В апреле 2026 года продолжают работать 84% отделов продаж новостроек в Украине.

В течение месяца в эксплуатацию ввели 16 новых домов на 30 секций.

9 секций — во Львовской;

7 — в Ивано-Франковской;

4 — в Одесской;

3 — в Днепропетровской;

2 — в Киевской;

по 1 — в Киеве, Тернопольской, Ровенской, Волынской и Закарпатской областях.

Цены

Стоимость за квадратный метр в новостройках в течение апреля увеличивалась практически по всей Украине.

По сравнению с мартом 2026 года, наибольший прирост стоимости квадратного метра зафиксирован в Ивано-Франковской области — цены подскочили на 11%, достигнув отметки 1063 $. Также существенно подорожали Хмельницкая и Черниговская области, где цены выросли на 5,6% за месяц.

В столице стоимость метра в новостройках выросла на 3,2% и сейчас составляет 1438 $. В то же время в Киевской области зафиксировано снижение цены на 1,4% (до 893 $).

Наибольшее падение стоимости за месяц продемонстрировала Харьковская область — цены снизились на 6,3%. Также отрицательную динамику показали Кировоградская (-2,8%), Закарпатская (-0,7%), Николаевская (-0,4%) и Днепропетровская (-0,2%) области.

Анализ рынка в годовом разрезе (апрель 2026 к апрелю 2025) свидетельствует о глобальном тренде на удорожание новостроек. Высокие темпы роста продемонстрировала Житомирская область, где цены за год выросли на 29%. Существенно увеличилась стоимость метра также в Ивано-Франковской (23%), Тернопольской (19%) и Винницкой (18%) областях.

В Киеве годовой рост составил 5%, тогда как во Львовской области показатель достиг 12%. Самая высокая стоимость за квадратный метр в долларовом эквиваленте по состоянию на апрель 2026 года зафиксирована в следующих регионах:

Киев — 1 438 $;

Львовская область — 1 215 $;

Кировоградская область — 1 168 $;

Днепропетровская область — 1 136 $;

Закарпатская область — 1 117 $.

Несмотря на общую тенденцию роста, в трех областях стоимость жилья за год уменьшилась: в Николаевской (-4%), Харьковской (-2%) и Полтавской (-0,2%).

Киев остается самым дорогим городом по стоимости нового жилья: средняя стоимость квадратного метра в апреле составила $1 438/м² (+3,2% по сравнению с мартом). Самые дорогие новостройки традиционно сосредоточены в Печерском районе — средняя стоимость квадратного метра составляет $2676, самые доступные можно найти в Деснянском районе, где средняя цена — $865/м².

Спрос

Спрос на новое жилье среди украинцев в апреле колебался в зависимости от регионов.

Наиболее заметный рост — в Днепропетровской (+22%), Ивано-Франковской (+7%) и Черновицкой (+7%) областях, а также в Киеве (+7%).

Заметное падение спроса наблюдалось в Сумской (-20%), Кировоградской (-20%) и Житомирской (-18%) областях.

