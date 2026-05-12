0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Продажа наследственного имущества — какие есть ограничения

Недвижимость
16
Нотариус с унаследованным имуществом
Нотариус с унаследованным имуществом
После получения недвижимости по наследству владелец не может сразу свободно ею распоряжаться. Процедура продажи зависит от оформления документов, государственной регистрации права собственности и отсутствия обременений. В Министерстве юстиции объясняют, в какие сроки наследник может продать жилье и в каких случаях это временно невозможно.

Оформление наследства и право на продажу

Первым шагом после принятия наследства должно стать получение свидетельства о праве на наследство. Именно этот документ подтверждает переход права собственности от умершего к наследнику и завершает процесс оформления наследственных прав.
Если наследников несколько, свидетельство выдается каждому из них с указанием долей в наследстве. Только после этого и после государственной регистрации права собственности в реестре наследник получает полное право распоряжаться имуществом, в том числе продавать его.

Сроки получения документов

Свидетельство о праве на наследство выдается не ранее чем через шесть месяцев после открытия наследства. Это базовый срок, предусмотренный законодательством.
Если завещание составлено в пользу зачатого, но еще не родившегося ребенка, выдача свидетельства о праве на наследство и распределение наследства между всеми наследниками может состояться только после рождения ребенка.
После получения документа и регистрации права собственности наследник становится полноправным владельцем недвижимости и может совершать любые сделки — продажа, дарение или обмен.
Читайте также

Когда отчуждение недвижимости невозможно

Даже после оформления наследства распоряжаться имуществом можно не всегда. Нотариус проверяет, нет ли на объекте арестов, ипотеки или запрета на отчуждение.
При наличии обременений возможны разные сценарии:
  • если есть ипотека или запрет, нотариус может выдать свидетельство, но кредитора обязательно извещают;
  • если наложен арест, оформление наследства останавливается до его снятия;
  • в случаях установленных законом запретов, имущество нельзя продать без дополнительных разрешений или согласований.
Читайте также
«При наличии запрета отчуждения или обременения ипотекой жилого дома, квартиры, дачи, садового дома, гаража, земельного участка, другого недвижимого имущества, объекта незавершенного строительства, будущего объекта недвижимости нотариус выдает свидетельство о праве на наследство и в течение двух рабочих дней в письменном виде уведомляет об этом кредитора (ответ)
Нотариус может запретить продажу или переоформление недвижимости в нескольких случаях.
Создано с помощью ИИ
Создано с помощью ИИ
В частности, это происходит тогда, когда нужно защитить права ребенка. К примеру, если ребенок является владельцем жилья или проживает в нем, орган опеки может потребовать установить запрет на его продажу.
Место для вашей рекламы
Также запрет может действовать в наследственных делах. Если имущество получили наследники человека, официально объявили умершим, они не могут продавать это жилье в течение пяти лет.
Кроме того, ограничения могут устанавливаться при покупке жилья или земли с использованием государственных жилищных сертификатов или программ компенсации за разрушенное имущество.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьЖилая недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems