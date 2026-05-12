Продажа наследственного имущества — какие есть ограничения

Нотариус с унаследованным имуществом

После получения недвижимости по наследству владелец не может сразу свободно ею распоряжаться. Процедура продажи зависит от оформления документов, государственной регистрации права собственности и отсутствия обременений. В Министерстве юстиции объясняют, в какие сроки наследник может продать жилье и в каких случаях это временно невозможно.

Оформление наследства и право на продажу

Первым шагом после принятия наследства должно стать получение свидетельства о праве на наследство. Именно этот документ подтверждает переход права собственности от умершего к наследнику и завершает процесс оформления наследственных прав.

Если наследников несколько, свидетельство выдается каждому из них с указанием долей в наследстве. Только после этого и после государственной регистрации права собственности в реестре наследник получает полное право распоряжаться имуществом, в том числе продавать его.

Сроки получения документов

Свидетельство о праве на наследство выдается не ранее чем через шесть месяцев после открытия наследства. Это базовый срок, предусмотренный законодательством.

Если завещание составлено в пользу зачатого, но еще не родившегося ребенка, выдача свидетельства о праве на наследство и распределение наследства между всеми наследниками может состояться только после рождения ребенка.

После получения документа и регистрации права собственности наследник становится полноправным владельцем недвижимости и может совершать любые сделки — продажа, дарение или обмен.

Когда отчуждение недвижимости невозможно

Даже после оформления наследства распоряжаться имуществом можно не всегда. Нотариус проверяет, нет ли на объекте арестов, ипотеки или запрета на отчуждение.

При наличии обременений возможны разные сценарии:

если есть ипотека или запрет, нотариус может выдать свидетельство, но кредитора обязательно извещают;

если наложен арест, оформление наследства останавливается до его снятия;

в случаях установленных законом запретов, имущество нельзя продать без дополнительных разрешений или согласований.

«При наличии запрета отчуждения или обременения ипотекой жилого дома, квартиры, дачи, садового дома, гаража, земельного участка, другого недвижимого имущества, объекта незавершенного строительства, будущего объекта недвижимости нотариус выдает свидетельство о праве на наследство и в течение двух рабочих дней в письменном виде уведомляет об этом кредитора (ответ)

Нотариус может запретить продажу или переоформление недвижимости в нескольких случаях.

В частности, это происходит тогда, когда нужно защитить права ребенка. К примеру, если ребенок является владельцем жилья или проживает в нем, орган опеки может потребовать установить запрет на его продажу.

Также запрет может действовать в наследственных делах. Если имущество получили наследники человека, официально объявили умершим, они не могут продавать это жилье в течение пяти лет.

Кроме того, ограничения могут устанавливаться при покупке жилья или земли с использованием государственных жилищных сертификатов или программ компенсации за разрушенное имущество.

