Можно ли унаследовать долг по алиментам (Минюст)

Наследовать можно не только квартиру или автомобиль, но и долги. В то же время, закон ограничивает ответственность наследников — они не обязаны покрывать долги умершего собственным имуществом.
Согласно статье 1282 Гражданского кодекса Украины, наследники обязаны удовлетворить требования кредиторов только в пределах стоимости имущества, полученного по наследству. То есть человек не отвечает за долги умершего собственным имуществом.
В Минюсте привели пример: если по наследству перешел земельный участок стоимостью 50 тысяч гривен, а долги наследодателя составляли 200 тысяч гривен, наследник должен оплатить всего 50 тысяч. Остальные долги фактически аннулируются.
В то же время, не все обязательства входят в состав наследства. Закон определяет, что не переходят права и обязанности, неразрывно связанные с лицом умершего.
В частности, после смерти прекращается обязанность платить алименты на ребенка или нетрудоспособных родителей. Алименты являются личной обязанностью конкретного человека, поэтому наследники не должны содержать чужого ребенка вместо отца или матери.
Однако если к моменту смерти уже существовала задолженность по уплате алиментов за предыдущие периоды, она считается денежным долгом и может перейти к наследникам в пределах стоимости наследственного имущества. Особенно, если долг подтвержден судом или органами государственной исполнительной службы.
Также не переходят по наследству обязательства по возмещению ущерба, причиненного увечьем или смертью человека. В ведомстве отмечают: это компенсация личной вины, поэтому наследники не могут отвечать за физический ущерб, причиненный другим лицом.
Отдельно закон исключает из состава наследства обязательства по договорам личного характера. К примеру, если умерший художник получил аванс за картину, которую должен был написать собственноручно, или преподаватель обязался провести курс лекций, наследники не обязаны выполнять такие договоренности.
В состав наследства не входят

Эти вопросы регулируются статьями 1219, 1282 и 608 Гражданского кодекса Украины. В частности, статья 1219 определяет, что в состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с лицом наследодателя, а статья 608 предусматривает прекращение обязательства после смерти должника, если его невозможно выполнить другим лицом.
