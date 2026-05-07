ТОП-11 признаков того, что счет ФЛП может заблокировать финмониторинг банка

Еще со 2 февраля 2026 года в Украине вступил в силу обновленный порядок финансового мониторинга, который усиливает контроль за рисковыми операциями и расширяет взаимодействие между государственными органами.
Финмониторинг банков все чаще блокирует счета ФЛП. И в большинстве случаев причина неочевидна.
Как объясняет адвокат Богдан Янкив, НБУ официально описал признаки дробления бизнеса или уклонения от налогов и банки обязаны их учитывать.
Но наличие одного признака — это еще не автоматическая блокировка, банк оценивает совокупность факторов и принимает решение самостоятельно. Но чем больше совпадений — тем выше риск получить запрос или блокировку.
Как сообщает адвокат, письмо НБУ от 1 ноября 2024 г. № 25−0005/82615 описывает типовые признаки ФЛП, которые могут указывать на дробление бизнеса и уклонение от уплаты налогов.
Каждый банк обязан иметь собственное положение о финансовом мониторинге и при его составлении учитывает такие письма НБУ.
«То есть если в вашей деятельности есть хотя бы несколько совпадений со списком ниже — у банка есть формальное основание поставить вас в категорию рисковых клиентов. Что дальше: запрос документов, временная блокировка счета или отказ в обслуживании», — говорит Богдан Янкив.

ТОП-11 признаков дробления бизнеса

  1. Один человек подает документы одновременно на юрлицо и ФЛП.
  2. Общий адрес юрлица и ФЛП. Банки проверяют не только юридический адрес, но и адрес регистрации программного РРО (форма 20-ОПП). Если по одному адресу зарегистрировано 10 ФЛП с программными кассами, это подозрительно как для банка, так и для ГНС.
  3. Общее место реализации товаров и услуг — один магазин, один сайт, одна торговая точка — и несколько разных субъектов хозяйствования, которые там работают.
  4. Общие владельцы, представители, бухгалтеры, доверенные лица. Один бухгалтер на несколько ФЛП и ООО — очень распространенная практика, являющаяся теперь официальным признаком риска. Банки уже поименно называют в своих запросах ФЛП, имеющих доступ к вашему счету с одного IP, — и просят объяснить эту связь.
  5. У ФЛП нет необходимых ресурсов для ведения деятельности, а он без оборудования, персонала и активов зарабатывает миллионы.
  6. Если на счет ФЛП поступают средства исключительно или преимущественно от одного ООО, банк видит схему.
  7. Оплата услуг ФЛП, стоимость которых сложно оценить: аренда, маркетинговые и информационные услуги, реклама.
  8. Юрлицо оказывает финансовую помощь ФЛП в виде займа или возвращаемой финансовой помощи.
  9. Значительный объем операций по счету вновь ФЛП. Банк ожидает, что новый бизнес растет постепенно, а не стартует с миллионных оборотов.
  10. ФЛП за два-три месяца достигает годового лимита дохода.
  11. Один платежный терминал используют несколько субъектов ведения хозяйства.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Украина продолжает интеграцию в европейское финансовое пространство. Изменения будут касаться международных переводов, финансового мониторинга и учета банковских счетов. По обновленным правилам финмониторинг предлагают вести посредством:
  • централизации данных;
  • стандартизации форматов отчетности;
  • совместимости с европейскими системами.
В то же время речь идет не о тотальном или жестком надзоре, а лишь о том, что алгоритмы проверки становятся «умнее».
Также раньше мы писали, что такое финансовый мониторинг и почему ваши средства могут заблокировать.

Что такое финансовый мониторинг

Сейчас финансовый мониторинг в Украине усиливается, и все большее количество операций проходят проверку банковскими алгоритмами, которые ищут «грязные деньги».
В то же время государство пытается более четко объяснить правила для рынка и предотвратить злоупотребления. Речь идет как о новых разъяснениях Минфина, так и о расширенном контроле за отдельными категориями граждан.
Об этом говорится в новом видео на YouTube-канале Finance.ua.
