Можно ли обжаловать кредит, оформленный под влиянием мошенников (разъяснение суда) Сегодня 18:13 — Кредит&Депозит

Можно ли обжаловать кредит, оформленный под влиянием мошенников (разъяснение суда)

Недавно мы писали о ТОП-5 схемах мошенников во время войны: как украинцев оставляют без денег. Но если человек уже попал на их удочку, то можно ли обжаловать кредит, оформленный под влиянием мошенников?

Но само утверждение заемщика о заключении договора вследствие мошеннических действий без доказательств нарушения процедур идентификации со стороны банка не является основанием для признания договора недействительным.

На это обратил внимание Кассационный гражданский суд, отменяя предыдущие судебные решения по делу № 705/1938/25 и принимая новое — об отказе в иске, информирует « Закон и Бизнес «.

Пример

В рассматриваемом деле истец обратился в суд с требованием признать недействительным кредитный договор, заключенный с банком.

Свои требования он мотивировал тем, что стал жертвой мошенников при продаже товара на сайте «ОLХ».

Лица, представившиеся технической поддержкой сайта, под предлогом решения проблем с оплатой получили удаленный доступ к телефону истца. После этого телефон заблокировался, а затем выяснилось, что от его имени через мобильное приложение был заключен кредитный договор.

Суды первой и апелляционной инстанции иск удовлетворили, ссылаясь на то, что банк не мог однозначно идентифицировать личность заемщика, поскольку услуги связи по его номеру телефона предоставлялись обезличенно.

Сочли, что кредитор должен был дополнительно убедиться в реальности намерений клиента, учитывая массовость случаев телефонного мошенничества.

Впрочем, КГС не согласился с этим и напомнил, что по закону «Об электронной коммерции» электронный договор, подписанный единовременным идентификатором, по правовым последствиям приравнивается к договору, заключенному в письменной форме.

По этому делу суды установили, что оспариваемый договор был подписан в мобильном приложении путем введения разового пароля. Эта операция стала возможной исключительно из-за того, что истец добровольно предоставил третьим лицам удаленный доступ к своему смартфону с финансовым номером.

КГС подчеркнул, что без осуществления входа в личный кабинет и ввода идентификатора кредитный договор не был бы заключен.

Также КГС отметил, что судебная практика в этой категории дел не меняется: если процедура подписания электронного договора разовым идентификатором соблюдена.

Выводы

Такая сделка считается действительной. Поскольку стороны достигли согласия по всем существенным условиям договора, а риски, связанные с передачей доступа к собственным устройствам третьим лицам , возлагаются на владельца таких устройств, оснований для признания договора недействительным нет.

Также мы подробно рассказывали о методах и что нужно знать:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.