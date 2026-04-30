Правительство запускает кредиты под 10% на энергогенерацию для бизнеса Сегодня 13:05 — Энергетика

Предприятия смогут привлекать кредиты по фактической ставке 10% годовых

Кабинет Министров расширяет инструменты реализации Планов устойчивости в сотрудничестве с частным сектором и запускает новый механизм государственной поддержки для крупного и среднего бизнеса с целью строительства собственной распределенной генерации.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Распределенная генерация — один из компонентов подготовки к следующему отопительному сезону. Наша цель — обеспечить 4 ГВт распределенной генерации по стране для автономности работы критической инфраструктуры», — отметила Свириденко.

Она добавила, что с начала работы по реализации Планов устойчивости уже добавлено 162 МВт новых мощностей по стране.

Льготное кредитование на энергопроекты

По ее словам, предприятия смогут привлекать кредиты с фактической ставкой 10% годовых на строительство и ввод в эксплуатацию, в частности:

газотурбинных и газопоршневых установок, в том числе когенерационных;

объектов возобновляемой энергетики (биомасса, биогаз, геотермальная энергия);

систем накопления энергии;

микросетей и локальных автономных энергосистем

Разницу между рыночной и льготной ставкой будет компенсировать государство.

Условия финансирования

Поддержка распространяется на кредиты от 1 до 25 млн евро в гривневом эквиваленте (для прифронтовых территорий — от 500 тысяч евро) сроком до 5 лет с возможностью отсрочки до ввода в эксплуатацию, но не дольше 12 месяцев.

Запуск программы намечен на 1 июня. Подать заявку можно будет через уполномоченные банки.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что система решений подготовки столицы к отопительному сезону оценивается в 30 млрд грн. Параллельно продолжается работа над восстановлением поврежденных ТЭЦ и созданием дополнительных мощностей, сейчас речь о примерно 30 альтернативных системах, решения уже найдены для большинства микрорайонов.

Также мы рассказывали , что Кабинет министров продлил действие действующего тарифа на электрическую энергию для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года на уровне 4,32 грн/кВт*ч. Это означает, что цены на электроэнергию для населения остаются без изменений.

