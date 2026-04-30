Правительство запускает кредиты под 10% на энергогенерацию для бизнеса

Кабинет Министров расширяет инструменты реализации Планов устойчивости в сотрудничестве с частным сектором и запускает новый механизм государственной поддержки для крупного и среднего бизнеса с целью строительства собственной распределенной генерации.
«Распределенная генерация — один из компонентов подготовки к следующему отопительному сезону. Наша цель — обеспечить 4 ГВт распределенной генерации по стране для автономности работы критической инфраструктуры», — отметила Свириденко.
Она добавила, что с начала работы по реализации Планов устойчивости уже добавлено 162 МВт новых мощностей по стране.
Льготное кредитование на энергопроекты
По ее словам, предприятия смогут привлекать кредиты с фактической ставкой 10% годовых на строительство и ввод в эксплуатацию, в частности:
газотурбинных и газопоршневых установок, в том числе когенерационных;
объектов возобновляемой энергетики (биомасса, биогаз, геотермальная энергия);
систем накопления энергии;
микросетей и локальных автономных энергосистем
Разницу между рыночной и льготной ставкой будет компенсировать государство.
Условия финансирования
Поддержка распространяется на кредиты от 1 до 25 млн евро в гривневом эквиваленте (для прифронтовых территорий — от 500 тысяч евро) сроком до 5 лет с возможностью отсрочки до ввода в эксплуатацию, но не дольше 12 месяцев.
Запуск программы намечен на 1 июня. Подать заявку можно будет через уполномоченные банки.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что система решений подготовки столицы к отопительному сезону оценивается в 30 млрд грн. Параллельно продолжается работа над восстановлением поврежденных ТЭЦ и созданием дополнительных мощностей, сейчас речь о примерно 30 альтернативных системах, решения уже найдены для большинства микрорайонов.
Также мы рассказывали, что Кабинет министров продлил действие действующего тарифа на электрическую энергию для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года на уровне 4,32 грн/кВт*ч. Это означает, что цены на электроэнергию для населения остаются без изменений.