Сколько стоит горючее в последний день апреля (инфографика)

Сколько стоит горючее в последний день апреля (инфографика)

Средние цены на премиальный бензин на АЗС в последний день апреля немного снизились, несмотря на рост мировых цен на нефть и котировки газойля.

В то же время, средняя стоимость дизельного топлива 30 апреля не изменилась, а автогаз незначительно подорожал.

Об этом консалтинговая компания «А-95».

Премиальный бензин марки А-95 в среднем подешевел на 51 копейку — до 75,76 грн/л, тогда как обычный 95-й «похудел» всего на 5 копеек — до 72,39 грн/л.

Средняя стоимость автогаза в четверг снизилась на 11 копеек — до 48,69 грн/л.

Ранее Finance.ua писал , что Укрнафта обеспечивает диверсификацию источников поставки, чтобы горючее было всегда в наличии.

Ресурс поступает преимущественно из европейских стран — Польши, Литвы, Румынии, Бельгии, Греции, Швеции, Германии и Финляндии; с Ближнего Востока — Саудовской Аравии и Кувейта; а также Турции и США.

Каждая партия проходит обязательную проверку качества еще до попадания в бак автомобиля. Все горючее сертифицировано и соответствует стандартам качества.

