Тариф на электроэнергию для населения: какое решение приняло правительство (сроки)

Кабинет министров Украины продлил действие действующего тарифа на электрическую энергию для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года на уровне 4,32 грн/кВт*ч.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Это означает, что цены на электроэнергию для населения остаются без изменений» , — написала она.

Читайте также Рада приняла за основу законопроект о поддержке производства электроэнергии из возобновляемых источников

Свириденко также заявила о поддержке домохозяйств, для которых электричество — основной источник тепла. Это дома и квартиры с электроотоплением, а также многоквартирные дома, не подключенные к газоснабжению и системам централизованного или автономного теплоснабжения.

Льготы

«Для них в период с 1 октября по 30 апреля будет действовать льготный тариф — 2,64 грн за кВт*ч за потребление до 2 000 кВт/ч в месяц, а за потребление сверх этого объема цена — 4,32 грн за кВт/ч. Таким образом уменьшаем финансовую нагрузку на семьи», — отметила Свириденко.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 14271 , который приводит нормативно-правовую базу в сфере возобновляемых источников энергии в соответствие с требованиями европейского законодательства.

Документ предусматривает ряд изменений для развития отрасли. В частности, он:

упрощает развитие солнечных и ветровых электростанций;

вводит правила для энергетических сообществ (когда общины или дома могут вместе производить электроэнергию);

определяет, где можно быстрее строить объекты возобновляемых источников энергии (например, солнечные и ветровые электростанции);

приближает украинские правила к европейским стандартам;

меняет разрешительные процедуры, чтобы их проще было проходить.

Ожидается также внедрение критериев устойчивости для биотоплива, что будет способствовать уменьшению выбросов парниковых газов, а также реализации совместных проектов со странами ЕС в сфере зеленой энергетики.

Ранее Finance.ua писал, солнечная электростанция мощностью 3−4 кВт может полностью обеспечить базовые потребности частного дома — от освещения до бытовой техники. Эксперты объяснили, как правильно рассчитать мощность системы, сколько она стоит и можно ли зарабатывать на избыточной электроэнергии.

В среднем 1 кВт солнечной электростанции в Украине производит 3−4 кВтч электроэнергии в сутки. Например, если домохозяйство потребляет около 250 кВт·ч в месяц, то оптимальная мощность станции будет составлять примерно 2,7−3 кВт с учетом технических потерь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.