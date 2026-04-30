Тариф на электроэнергию для населения: какое решение приняло правительство (сроки)

Свириденко также заявила о поддержке домохозяйств, для которых электричество — основной источник тепла. Это дома и квартиры с электроотоплением, а также многоквартирные дома, не подключенные к газоснабжению и системам централизованного или автономного теплоснабжения.
Льготы
«Для них в период с 1 октября по 30 апреля будет действовать льготный тариф — 2,64 грн за кВт*ч за потребление до 2 000 кВт/ч в месяц, а за потребление сверх этого объема цена — 4,32 грн за кВт/ч. Таким образом уменьшаем финансовую нагрузку на семьи», — отметила Свириденко.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 14271, который приводит нормативно-правовую базу в сфере возобновляемых источников энергии в соответствие с требованиями европейского законодательства.
Документ предусматривает ряд изменений для развития отрасли. В частности, он:
упрощает развитие солнечных и ветровых электростанций;
вводит правила для энергетических сообществ (когда общины или дома могут вместе производить электроэнергию);
определяет, где можно быстрее строить объекты возобновляемых источников энергии (например, солнечные и ветровые электростанции);
приближает украинские правила к европейским стандартам;
меняет разрешительные процедуры, чтобы их проще было проходить.
Ожидается также внедрение критериев устойчивости для биотоплива, что будет способствовать уменьшению выбросов парниковых газов, а также реализации совместных проектов со странами ЕС в сфере зеленой энергетики.
Ранее Finance.ua писал, солнечная электростанция мощностью 3−4 кВт может полностью обеспечить базовые потребности частного дома — от освещения до бытовой техники. Эксперты объяснили, как правильно рассчитать мощность системы, сколько она стоит и можно ли зарабатывать на избыточной электроэнергии.
В среднем 1 кВт солнечной электростанции в Украине производит 3−4 кВтч электроэнергии в сутки. Например, если домохозяйство потребляет около 250 кВт·ч в месяц, то оптимальная мощность станции будет составлять примерно 2,7−3 кВт с учетом технических потерь.