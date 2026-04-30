Рада приняла за основу законопроект о поддержке производства электроэнергии из возобновляемых источников Сегодня 06:34 — Энергетика

Украина приближает законодательство к ЕС в сфере возобновляемой энергетики

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 14271, который приводит нормативно-правовую базу в сфере возобновляемых источников энергии в соответствие с требованиями европейского законодательства.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Верховной Рады.

Ключевые положения законопроекта

Документ предусматривает ряд изменений развития отрасли. В частности, он:

упрощает развитие солнечных и ветровых электростанций;

вводит правила для энергетических сообществ (когда общины или дома могут вместе производить электроэнергию);

определяет, где можно быстрее строить объекты возобновляемых источников энергии (например, солнечные и ветровые электростанции);

приближает украинские правила к европейским стандартам;

меняет разрешительные процедуры, чтобы их проще было проходить.

Законопроект имеет стратегическое значение и направлен на:

исполнение обязательств Украины в рамках Энергетического Сообщества;

имплементацию положений Директивы (ЕС) 2018/2001 о стимулировании использования энергии из возобновляемых источников.

«Кроме того, принятие Закона будет способствовать подготовке Украины к переговорам по вступлению в Европейский Союз, поскольку сектор возобновляемых источников энергии входит в 15-ю часть переговорного раздела „Энергетика“. Акт поможет сделать энергосистему Украины более устойчивой, повысить энергетическую безопасность и привлечь инвестиции в секторе,» биоэнергия и т. д. ) Увеличение собственной «зеленой» энергии в Украине приведет к меньшей зависимости от импорта энергии", — говорится в сообщении.

Воздействие на энергосистему

Ожидается также внедрение критериев устойчивости для биотоплива, что будет способствовать уменьшению выбросов парниковых газов, а также реализации совместных проектов со странами ЕС в сфере зеленой энергетики.

«Гармонизация украинского законодательства с правом ЕС позволит комплексно модернизировать сектор возобновляемой энергетики в Украине», — добавляют в Верховной Раде.

Также сообщается, что на сегодняшний день уровень имплементации европейского законодательства в сфере возобновляемой энергетики составляет около 61%.

В рамках подготовки законопроекта ко второму чтению предполагается достижение баланса между требованиями ЕС и особенностями украинской энергосистемы. В частности, планируется устранить технико-юридические неувязки и учесть позиции народных депутатов, органов исполнительной власти и экспертной среды.

