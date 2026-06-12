Эксперт объяснил последствия дорогостоящего горючего для цен на продукты Сегодня 20:02 — Энергетика

Эксперт объяснил последствия дорогостоящего горючего для цен на продукты

Украинский рынок горючего остается зависимым от внешних факторов и мировых котировок.

Дорогие нефтепродукты, на которых аграрии уже провели посевную, могут отразиться на росте цен на потребительские товары.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор консалтинговой компании «НефтеРынок» Александр Сиренко.

По его словам, разная динамика котировок бензина и дизеля имеет несколько причин, в частности связанных с так называемым «иранским кризисом» и структурой спроса в разных регионах мира.

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«Когда нефть дорожала, бензины показали более медленную динамику роста, чем дизель и авиакеросин. В Европе вопрос обеспечения дизелем стоит острее, ведь там преобладает дизельный автотранспорт, в отличие от США», — пояснил Сиренко.

Он также добавил, что на украинском рынке определенный сдерживающий эффект сыграла «Укрнафта», которая является индикативной сетью, в частности, после определения ее роли правительством.

В то же время эксперт напомнил, что в мае на рынке произошло снижение цен на дизель, тогда как бензин, наоборот, подорожал из-за изменения мировых котировок и структуры поставок.

Рекордная стоимость горючего

Оценивая устойчивость украинского рынка горючего к ценовым колебаниям, Сиренко подчеркнул, что он остается зависимым от внешних факторов.

«На этом хорошие новости закончились и переходим к реальности. Украинский рынок горючего не защищен от внешних факторов, таких как котировки. И то, что мы увидели в этом году, давно такого не было», — говорит эксперт.

По его словам, мировой рынок вырос исключительно на рисках вокруг поставок нефти из региона Ормузского пролива. Хотя сырье доходило до потребителей другими путями и не в полном объеме, бумажные продажи зафиксировали биржевую цену на уровне 119,5 долларов за баррель.

Украина не добывает столько нефти, чтобы повлиять на эти события или мировые индексы, однако вынуждена платить вдвое дороже. Если в конце февраля тонна дизеля стоила 750 долларов, то на пике значения достигали почти 1000−3000 долларов за тонну, объясняет собеседник.

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«Добавляем к этой цифре наши налоги — это акцисы, НДС, и, напомню, в апреле был пик 90 гривен за литр дизеля. Это рекордные значения за всю историю Украины. То есть влияния мы не имеем, и никак не защищены от этих цен», — сказал он.

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