Goldman Sachs объяснил, почему дорогая нефть не спасет экономику россии

В конце вторника фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне около $92 за баррель, что примерно на 30% выше, чем до начала войны в Иране. В отличие от многих других экспортеров нефти, россия почти не зависит от Ормузского пролива для поставки сырья на внешние рынки, что позволяет ей извлекать выгоду из сложившейся ситуации.
Однако экономист Goldman Sachs Клеменс Графе отмечает, что российская экономика имеет ограниченные возможности для расширения производства, поэтому дополнительные нефтяные доходы не приведут к существенному ускорению роста.
Goldman Sachs ухудшил оценки роста экономики рф
По прогнозу банка, экономика россии вырастет лишь на 0,9% в 2026 году. Для сравнения, в 2025 году рост оценивался на уровне 1%, а в 2024 году составил 4,3%.
Однако нефтяные сверхдоходы страны очень значительны. По оценкам Goldman, профицит счета нынешних операций россии почти удвоится: до 3,2% ВВП в 2026 году с 1,7% в 2025 году. Госфинансы тоже выиграют: каждые $10 прироста экспортной цены на нефть приносят бюджету примерно $21 млрд. дополнительных доходов, подсчитал Графе.