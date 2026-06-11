Goldman Sachs объяснил, почему дорогая нефть не спасет экономику россии Сегодня 17:20 — Энергетика

По прогнозу банка, экономика россии вырастет всего на 0,9% в 2026 году.

Рост мировых цен на нефть приносит россии дополнительные доходы, однако вряд ли станет толчком для ускорения экономического роста. К такому выводу пришли аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs.

Об этом сообщает BusinessInsider.

Высокие цены на нефть увеличивают доходы россии

В конце вторника фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне около $92 за баррель, что примерно на 30% выше, чем до начала войны в Иране. В отличие от многих других экспортеров нефти, россия почти не зависит от Ормузского пролива для поставки сырья на внешние рынки, что позволяет ей извлекать выгоду из сложившейся ситуации.

Однако экономист Goldman Sachs Клеменс Графе отмечает, что российская экономика имеет ограниченные возможности для расширения производства, поэтому дополнительные нефтяные доходы не приведут к существенному ускорению роста.

Goldman Sachs ухудшил оценки роста экономики рф

По прогнозу банка, экономика россии вырастет лишь на 0,9% в 2026 году. Для сравнения, в 2025 году рост оценивался на уровне 1%, а в 2024 году составил 4,3%.

Однако нефтяные сверхдоходы страны очень значительны. По оценкам Goldman, профицит счета нынешних операций россии почти удвоится: до 3,2% ВВП в 2026 году с 1,7% в 2025 году. Госфинансы тоже выиграют: каждые $10 прироста экспортной цены на нефть приносят бюджету примерно $21 млрд. дополнительных доходов, подсчитал Графе.

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Тем не менее, дополнительные средства не конвертируются в более быстрый рост.

По мнению экспертов, главной проблемой остается нехватка ресурсов для дальнейшего роста. Рынок труда в россии остается крайне напряженным, безработица находится вблизи исторических минимумов.

По оценкам Goldman Sachs, около 2 млн работников выбыли из экономики из-за военной службы, потерь на войне против Украины или эмиграции.

В конце концов, в банке считают, что дополнительные нефтяные поступления скорее усилят инфляционное давление, чем обеспечат существенное увеличение производства товаров и услуг.

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