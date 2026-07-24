Прогноз относительно ситуации с горючим в Украине Сегодня 12:34 — Энергетика

Прогноз относительно ситуации с горючим в Украине

россияне в последнее время активно уничтожают АЗС. Больше всего от ударов страдают заправки на Левобережье Украины. Такая ситуация приведет к тому, что крупные операторы будут частично переводить расходы на потребителей.

Об этом в интервью ведущему Новости.LIVE Виталию Прудиусу сообщил экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

По словам эксперта, наибольшую прибыль сети АЗС получали не на топливе, а на продаже товаров, услуг, то есть доход приносили магазины, кафе и кафе, функционировавшие на территории заправок. Если атаки эту инфраструктуру уничтожают, может функционировать передвижная АЗС:

«Открыли кран, налили бензина — и все, то есть ни кофе, никаких хот-догов… Оборудование может быть стационарным, но не будет такого количества услуг, не будет этих больших павильонов, где все будут продавать».

Алексей Кущ считает, что в Левобережной части и на юге Украины бизнес на АЗС будет убыточным — сети АЗС будут компенсировать это доходами в областях, где нет таких активных попаданий. Учитывая ситуацию на мировом нефтяном рынке, цена будет двигаться до ста гривен за литр.

Правда, эксперт добавил, что осенью использование топлива частично сокращается — если не подорожание удастся избежать в жаркий сезон, то и в холодное время года оно будет вряд ли.

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