Горючее может стать главным курсовым «нервом» августа — мнение банкира Сегодня 17:00 — Валюта

Горючее может стать главным курсовым «нервом» августа — мнение банкира

Одним из главных факторов, определяющих ситуацию на валютном рынке в начале августа, станет мировой рынок горючего.

Поскольку Украина в значительной степени импортирует нефтепродукты, подорожание энергоносителей увеличивает потребность импортеров в валюте, следовательно — спрос на доллары и евро.

Об этом рассказал в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой.

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«Именно горючее может стать главным курсовым „нервом“ августа. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке, будет ли безопасна транспортировка энергоносителей через Ормузский пролив и насколько быстро страны ОПЕК смогут увеличить добычу», — отметил банкир.

Он добавил, что в долгосрочной перспективе удорожание нефтепродуктов может стать дополнительным инфляционным фактором. Если же напряжение на Ближнем Востоке будет спадать, а мировые цены на нефть стабилизируются или начнут снижаться, это снизит потребность украинских импортеров в валюте, а также сдерживает рост цен внутри страны.

Впрочем, Лесовой предостерег, что положительный эффект от более дешевой нефти может быть нивелирован внутренними рисками, связанными с войной. Атаки на топливную, транспортную и логистическую инфраструктуру способны усложнять поставки и поддерживать высокие цены на топливо даже при благоприятной ситуации на мировом рынке.

«То есть мировые цены могут снижаться, но украинские цены на АЗС будут оставаться стабильными из-за логистических и факторов безопасности», — отметил банкир.

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