Цена на доллар вас шокирует! Прогноз и конкретные цифры от банкира (видео) Сегодня 15:30 — Валюта

Валютный рынок остается стабильным

Несмотря на военные риски, валютный рынок остается сбалансированным, а разница между курсами на межбанке и обменниках почти исчезла.

О том, чего ожидать от валютного рынка с 20 по 26 июля, какие факторы будут влиять на курс и какими могут быть котировки доллара и евро, в новом видео на нашем YouTube-канале рассказал банкир Глобус Банка Тарас Лесовой.

Валютный рынок остается стабильным

По словам банкира, валютный рынок продолжает реагировать на экономические события и в сфере безопасности, однако предпосылок для резких курсовых скачков пока нет.

Одним из главных сигналов стабильности он называет почти полное исчезновение разницы между межбанковским и наличным курсами. Курсы банков, обменных пунктов и межбанков стали максимально близкими друг к другу.

«Почему это важно? Потому что это индикатор баланса. Когда между этими курсами большая разница, это обычно означает, что есть чрезмерный спрос, напряжение, ажиотаж. Когда разница минимальная — рынок сбалансирован. Люди и бизнес покупают валюту, но не давят на него чрезмерно», — отмечает эксперт.

Нацбанк поддерживает курс гривны

Национальный банк продолжает действовать в режиме управляемой гибкости. Это означает, что он не устанавливает жесткий фиксированный курс, но не отпускает рынок в свободное плавание.

Когда спрос на валюту начинает преобладать, НБУ выходит на рынок и продает валюту из резервов, выравнивая дисбаланс.

Ожидается, что за неделю с 20 по 26 июля объем таких интервенций не превысит 850 миллионов долларов.

Какие риски могут повлиять на курс

Наибольшими рисками для валютного рынка остаются возможные атаки на энергетическую, топливную, логистическую и другую критическую инфраструктуру. Такие события могут влиять на ожидания бизнеса и населения, а соответственно и спрос на иностранную валюту. «Если бизнес или население начинает нервничать — спрос на валюту может расти даже без реальных экономических оснований», — объясняет банкир.

Впрочем, по оценке Тараса Лесового, эти факторы формируют скорее осторожность участников рынка, чем провоцируют валютный ажиотаж.

«Это и есть признак того, что рынок стал более зрелым и устойчивым — даже в условиях продолжения войны», — добавил он.

Каким может быть курс доллара и евро

44,5−45 грн как на межбанковском, так и на наличном рынке. По прогнозу Лесового, в течение недели курс доллара будет находиться в диапазонекак на межбанковском, так и на наличном рынке.

Курс евро в Украине будет зависеть не только от ситуации на внутреннем валютном рынке, но и от динамики пары евро/доллар на мировых рынках. Базовый прогноз предусматривает курс евро в пределах 50,5−52,5 грн.

В видео на YouTube-канале Finance.ua Тарас Лесовой детально анализирует ситуацию на валютном рынке, объясняет, почему курс остается относительно стабильным, рассказывает о факторах, которые могут повлиять на гривну в ближайшие дни, а также приводит детальный прогноз по доллару, евро, валютным интервенциям НБУ и ситуации на рынке драгоценных металлов:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.