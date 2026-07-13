Четкий прогноз курса валют на этой неделе. Доллар и евро снова растут? Сегодня 17:49 — Валюта

Четкий прогноз курса валют на этой неделе. Доллар и евро снова растут?

Валютный рынок Украины входит в новую неделю без резких потрясений, однако несколько факторов могут изменить ситуацию. Несмотря на то, что доллар уже две недели держится вблизи отметки 45 гривен, банкиры не ожидают неконтролируемых скачков курса. В то же время, советуют внимательно следить за ситуацией на рынке горючего, ведь именно она может стать одним из ключевых факторов влияния на гривну.

Об этом рассказал банкир Глобус Банка Тарас Лесовой в новом видео на YouTube-канале Finance.ua , где объяснил, почему валютный рынок остается относительно стабильным, что может нарушить этот баланс и каких курсов доллара и евро ожидать в ближайшие дни.

Почему доллар пока не спешит дорожать

1 июля Национальный банк установил официальный курс доллара на уровне 44,79 грн. С того времени, по словам эксперта, рынок не продемонстрировал ни резкого роста, ни существенного падения. Уже около двух недель курс колеблется вблизи этого уровня.

Как объясняет Тарас Лесовой, это не значит, что валютный рынок замер. Импортеры продолжают покупать валюту для расчетов за товары и сырье, а Национальный банк при необходимости выходит на межбанк с валютными интервенциями, чтобы сгладить дисбаланс между спросом и предложением. Наличный рынок при этом ориентируется именно на ситуацию на межбанке.

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В результате курс продолжает меняться каждый день, но амплитуда этих колебаний остается небольшой.

Режим «управляемой гибкости» сдерживает резкие скачки

По словам банкира, сейчас валютный рынок работает в режиме так называемой управляемой гибкости. Это означает, что курс не фиксированный жестко, но и не находится в полностью свободном плавании. Он реагирует на рыночные процессы, но НБУ сохраняет возможность оперативно вмешиваться, если спрос на валюту начинает значительно превосходить предложение.

Именно такая модель, по оценке эксперта, позволяет избегать резких курсовых колебаний даже при наличии внешних рисков.

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Почему топливо может повлиять на курс валют

Одним из главных рисков в ближайшее время банкир называет ситуацию на топливном рынке.

Пока оснований говорить о дефиците горючего нет, ведь импортные поставки работают стабильно, а украинский рынок стал значительно устойчивее после кризиса 2022 года.

Впрочем, локальные проблемы все же могут возникать из-за повреждений инфраструктуры, логистических трудностей или сокращения количества работающих АЗС в отдельных регионах.

Удорожание топлива быстро влияет на транспортные расходы, логистику, аграрный сектор и себестоимость товаров. Поэтому даже ожидание роста цен может усиливать напряжение не только на потребительском, но и на валютном рынке.

Какой курс будет на этой неделе

По прогнозу Тараса Лесового, в ближайшие дни доллар будет оставаться в относительно узком диапазоне.

На межбанковском рынке курс ожидается в пределах 44,4−45 грн за доллар, а на наличном рынке — 44,5−45 грн. Евро как на межбанке, так и в обменниках может колебаться в пределах 51−52,5 грн.

При этом ежедневные изменения курса будут умеренными: на межбанке — до 5−15 копеек, в банках — до 10−20 копеек, а в обменниках — до 30 копеек. Общее недельное отклонение, по прогнозу банкира, не превысит 1−1,5% от стартового уровня.

Более подробно о факторах, которые могут повлиять на курс доллара и евро в ближайшее время, а также подробный прогноз на валютном рынке смотрите в видео по ссылке:

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