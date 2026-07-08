Украинцы продолжают накапливать наличный евро (инфографика)

евро купили на 1,8 млрддолл. больше чем продали (на 18,2% больше чем за 6 месяцев 2025г).
доллар купили на 1,6 млрддолл. больше чем продали (на 20,1% меньше чем за 6мес. 2025 года).
В июне доля евро в общих наличных операциях возросла до исторического максимума — 28,2% (было 26% в мае).
Доля доллара снизилась до 68,3% (в мае 70,5%). Другие валюты занимают в наличных операциях всего 3,5%, и этот показатель достаточно постоянный.
«Хотя поведение украинцев в июне идет в разрез с динамикой евро на мировом рынке (евро упал против доллара), но легко вписывается в сезонную активизацию, когда евро используется для отпусков за границей», — отмечает Шевчишин.
Ранее мы писали, что доллар вплотную подобрался к отметке 45, а евро тестирует уровень 52 гривны. Или это предел, или на этой неделе валютный рынок готовит новые сюрпризы? Прежде чем бежать в ближайший обменник, посмотрите это видео.
Через несколько минут мы назовем конкретные и точные цифры на период с 6 по 12 июля 2026 года.
Банкир Глобус БанкаТарас Лесовой расскажет, почему гривневые депозиты сейчас спасают рынок от дефицита валюты и как сезонная витаминная корзина сдерживает инфляцию.