Украинцы продолжают накапливать наличный евро (инфографика) Сегодня 15:11 — Валюта

Украинцы продолжают накапливать наличный евро (инфографика)

За 6 месяцев 2026 года чистая покупка наличного евро населением (покупка за вычетом продажи) превысила чистую покупку долларов.

Об этом пишет эксперт Андрей Шевчишин.

А именно:

евро купили на 1,8 млрд долл. больше чем продали (на 18,2% больше чем за 6 месяцев 2025г).

доллар купили на 1,6 млрд долл. больше чем продали (на 20,1% меньше чем за 6мес. 2025 года).

больше чем продали (на 20,1% меньше чем за 6мес. 2025 года). В июне доля евро в общих наличных операциях возросла до исторического максимума — 28,2% (было 26% в мае).

Доля доллара снизилась до 68,3% (в мае 70,5%). Другие валюты занимают в наличных операциях всего 3,5%, и этот показатель достаточно постоянный.

«Хотя поведение украинцев в июне идет в разрез с динамикой евро на мировом рынке (евро упал против доллара), но легко вписывается в сезонную активизацию, когда евро используется для отпусков за границей», — отмечает Шевчишин.

Ранее мы писали, что доллар вплотную подобрался к отметке 45, а евро тестирует уровень 52 гривны. Или это предел, или на этой неделе валютный рынок готовит новые сюрпризы? Прежде чем бежать в ближайший обменник, посмотрите это видео.

Через несколько минут мы назовем конкретные и точные цифры на период с 6 по 12 июля 2026 года.

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