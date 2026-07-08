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Украинцы продолжают накапливать наличный евро (инфографика)

Валюта
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Украинцы продолжают накапливать наличный евро (инфографика)
Украинцы продолжают накапливать наличный евро (инфографика)
За 6 месяцев 2026 года чистая покупка наличного евро населением (покупка за вычетом продажи) превысила чистую покупку долларов.
Об этом пишет эксперт Андрей Шевчишин.
Украинцы продолжают накапливать наличный евро (инфографика)
А именно:
  • евро купили на 1,8 млрд долл. больше чем продали (на 18,2% больше чем за 6 месяцев 2025г).
  • доллар купили на 1,6 млрд долл. больше чем продали (на 20,1% меньше чем за 6мес. 2025 года).
  • В июне доля евро в общих наличных операциях возросла до исторического максимума — 28,2% (было 26% в мае).
Доля доллара снизилась до 68,3% (в мае 70,5%). Другие валюты занимают в наличных операциях всего 3,5%, и этот показатель достаточно постоянный.
«Хотя поведение украинцев в июне идет в разрез с динамикой евро на мировом рынке (евро упал против доллара), но легко вписывается в сезонную активизацию, когда евро используется для отпусков за границей», — отмечает Шевчишин.
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Ранее мы писали, что доллар вплотную подобрался к отметке 45, а евро тестирует уровень 52 гривны. Или это предел, или на этой неделе валютный рынок готовит новые сюрпризы? Прежде чем бежать в ближайший обменник, посмотрите это видео.
Через несколько минут мы назовем конкретные и точные цифры на период с 6 по 12 июля 2026 года.
Банкир Глобус Банка Тарас Лесовой расскажет, почему гривневые депозиты сейчас спасают рынок от дефицита валюты и как сезонная витаминная корзина сдерживает инфляцию.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ВалютаЕвро
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