Банки сократили ввоз наличной валюты до минимума с августа 2023 года

Объем ввоза банковских металлов в мае составил 4,574 млн долларов в эквиваленте, что на 37% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
Ранее в Национальном банке сообщали, что рассматривают возможность изменения базовой валюты для ориентиров валютной политики с доллара США на евро. Пока такой сценарий остается гипотетическим, однако его рассматривают с учетом геополитических и экономических факторов.
Спрос населения на валюту снизился
Чистая покупка иностранной валюты населением в мае сократилась на 34% и составила 231 млн. долларов в эквиваленте. Это самый низкий показатель чистой покупки валюты населением с начала 2026 года.
Ранее Finance.ua писал, что за неделю с 29 июня по 3 июля Национальный банк Украины продал на межбанке 1,14 млрд долл., при этом купил 650 тыс. долларов.
Также мы со ссылкой на Reuters рассказывали, что доллар стремительно укрепляется и уже продемонстрировал сильнейший месячный рост почти за год. Инвесторы готовятся к ключевым данным по инфляции в США, которые могут подтвердить ожидания: Федеральной резервной системе, вероятно, придется снова поднимать ставки уже в этом году.