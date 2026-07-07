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Банки сократили ввоз наличной валюты до минимума с августа 2023 года

Валюта
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Банки сократили ввоз наличной валюты до минимума с августа 2023 года
Банки сократили ввоз наличной валюты до минимума с августа 2023 года
В мае 2026 года банки ввезли в Украину наличной иностранной валюты на 531,197 млн ​​долларов в эквиваленте, что на 28% меньше, чем в апреле. Это самый низкий показатель с августа 2023 года.
Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на данные Национального банка.

Объемы ввоза доллара и евро уменьшились

В частности, объем ввозимой наличной валюты в долларах США составил 355,840 млн долларов, что на 13% меньше, чем месяцем ранее.
В то же время банки ввезли наличный евро на 169,004 млн долларов в эквиваленте. В сравнении с апрелем этот показатель сократился на 47%.
Объем ввоза банковских металлов в мае составил 4,574 млн долларов в эквиваленте, что на 37% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
Ранее в Национальном банке сообщали, что рассматривают возможность изменения базовой валюты для ориентиров валютной политики с доллара США на евро. Пока такой сценарий остается гипотетическим, однако его рассматривают с учетом геополитических и экономических факторов.

Спрос населения на валюту снизился

Чистая покупка иностранной валюты населением в мае сократилась на 34% и составила 231 млн. долларов в эквиваленте. Это самый низкий показатель чистой покупки валюты населением с начала 2026 года.
Ранее Finance.ua писал, что за неделю с 29 июня по 3 июля Национальный банк Украины продал на межбанке 1,14 млрд долл., при этом купил 650 тыс. долларов.
Также мы со ссылкой на Reuters рассказывали, что доллар стремительно укрепляется и уже продемонстрировал сильнейший месячный рост почти за год. Инвесторы готовятся к ключевым данным по инфляции в США, которые могут подтвердить ожидания: Федеральной резервной системе, вероятно, придется снова поднимать ставки уже в этом году.
По материалам:
Finance.ua
ВалютаНБУБанки Украины
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