Нацбанк впервые за год купил валюту на межбанке Сегодня 10:44 — Валюта

Нацбанк впервые за год купил валюту на межбанке

За неделю с 29 июня по 3 июля Национальный банк Украины продал на межбанке 1,14 млрд долл., при этом купил 650 тыс. долларов.

Об этом известно из статистики НБУ.

За период, с 29 июня по 3 июля Нацбанк продал на межбанке 1144,27 млн ​​долл., что на 175,15 млн долл. меньше, чем на прошлой неделе. При этом за неделю Нацбанк купил 650 тысяч долларов.

С начала июня НБУ продавал больше миллиарда долларов на межбанковском рынке.

С начала 2026 года НБУ впервые покупает валюту на межбанке.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара стал меняться — впервые с июля 2022 года.

Економічна Правда По материалам:

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