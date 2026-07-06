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Нацбанк впервые за год купил валюту на межбанке

Валюта
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Нацбанк впервые за год купил валюту на межбанке
Нацбанк впервые за год купил валюту на межбанке
За неделю с 29 июня по 3 июля Национальный банк Украины продал на межбанке 1,14 млрд долл., при этом купил 650 тыс. долларов.
Об этом известно из статистики НБУ.
За период, с 29 июня по 3 июля Нацбанк продал на межбанке 1144,27 млн ​​долл., что на 175,15 млн долл. меньше, чем на прошлой неделе. При этом за неделю Нацбанк купил 650 тысяч долларов.
С начала июня НБУ продавал больше миллиарда долларов на межбанковском рынке.
С начала 2026 года НБУ впервые покупает валюту на межбанке.
2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара стал меняться — впервые с июля 2022 года.
По материалам:
Економічна Правда
Валюта
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