Банкир рассказал украинцам, чего ожидать от курсов доллара и евро в июле Сегодня 08:17 — Валюта

Эксперт спрогнозировал, каким будет курс доллара и евро в июле, Фото: magnific

В июле гривна, вероятно, будет оставаться под умеренным давлением, однако резких курсовых скачков не прогнозируется. Основными факторами для валютного рынка останутся спрос на валюту, международное финансирование, инфляция и военные риски.

Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии «РБК-Украина».

Каким будет курс доллара в июле

По словам Лесового, базовый прогноз на июль предусматривает курс доллара в пределах 44,5−45,5 грн.

Он отмечает, что гривна и далее будет находиться под влиянием экономических, геополитических и военных факторов, однако оснований для хаотических колебаний пока нет.

Эксперт отмечает, что нынешняя курсовая политика Национального банка соответствует режиму «управляемой гибкости». Это означает, что регулятор позволяет курсу реагировать на рыночные факторы, но одновременно сдерживает резкие и непрогнозируемые изменения.

Дополнительным ориентиром является государственный бюджет на 2026 год, в котором средневзвешенный курс доллара заложен на уровне 45,7 грн.

По словам Лесового, это не прямой прогноз, однако подтверждает, что движение курса в районе 45 гривен соответствует макроэкономическим ожиданиям.

Евро будет оставаться более изменчивым

Для евро прогноз не столь однозначный. Ожидается, что курс будет находиться в пределах 51−53 грн.

Как пояснил эксперт, на европейскую валюту будут одновременно влиять два фактора: курс гривны к доллару в Украине и ситуация на международном рынке, в частности соотношение евро к доллару.

Если валютная пара евро/доллар останется в диапазоне 1,14−1,18, существенного выхода евро за прогнозный коридор не ожидается.

Что больше всего будет влиять на валютный рынок

Лесовой выделил четыре ключевых фактора, которые будут определять ситуацию на валютном рынке в течение июля:

первый — спрос на валюту со стороны импортеров, прежде всего компаний, закупающих горючее, энергетическое оборудование и другие критически важные товары;

— спрос на валюту со стороны импортеров, прежде всего компаний, закупающих горючее, энергетическое оборудование и другие критически важные товары; второй — международное финансирование. Регулярное поступление средств от международных партнеров будет поддерживать государственный бюджет, международные резервы НБУ и общую макрофинансовую стабильность;

— международное финансирование. Регулярное поступление средств от международных партнеров будет поддерживать государственный бюджет, международные резервы НБУ и общую макрофинансовую стабильность; третьим фактором остаются инфляционные ожидания. Если бизнес и население будут ожидать более быстрого роста цен, это может стимулировать дополнительный спрос на валюту как способ сохранения сбережений;

фактором остаются инфляционные ожидания. Если бизнес и население будут ожидать более быстрого роста цен, это может стимулировать дополнительный спрос на валюту как способ сохранения сбережений; четвертым и самым непредсказуемым фактором эксперт называет войну. По его словам, атаки на критическую инфраструктуру, энергетику или логистику могут быстро отразиться на рыночных настроениях.

Возможен ли доллар по 47−50 гривен

По мнению Лесового, сценарии с ростом доллара до 47 или даже 50 гривен в июле пока не имеют достаточной экономической основы.

Он объясняет, что такое развитие событий возможно только при одновременном ухудшении нескольких ключевых факторов: возникновении проблем с международным финансированием, резком росте спроса на валюту, подорожании горючего и существенном обострении ситуации безопасности.

Пока что эксперт оценивает такой сценарий как гипотетический.

Стоит ли скупать валюту

По словам Лесового, валюта может оставаться частью сбережений украинцев, однако не должна быть единственным способом их защиты.

Он обращает внимание, что гривневые депозиты по ставкам 14−17,5% годовых, а также ОВГЗ благодаря налоговым преимуществам остаются конкурентной альтернативой пассивному хранению доллара.

Курс доллара к концу лета

Ранее Finance.ua писал , что доллар может периодически приближаться к психологической отметке в 45 гривен или даже временно ее пересекать, однако резких валютных качелей в ближайшее время не прогнозируется.

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