НБУ обнаружил попытки обойти финмониторинг во время обмена валюты Сегодня 12:34 — Валюта

К операциям привлекали работников банков

Национальный банк Украины в ходе надзора за наличными валютно-обменными операциями банков с физическими лицами выявил случаи их дробления на суммы до 400 тыс. грн. Таким образом клиенты пытались избежать установленных законодательством пороговых значений и надлежащей проверки.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на письмо регулятора в банки и банковские ассоциации.

Регулятор обнаружил схемы

Как отмечается в письме регулятора, одни и те же физические лица в течение дня проводили несколько валютно-обменных операций на сумму менее 400 тыс. грн каждая. В то же время, их совокупный объем превышал этот порог.

В ряде случаев Нацбанк нашел признаки связанности таких клиентов между собой и с работниками банков. Лица группировались у касс, общались между собой, передавали деньги, телефоны и пакеты с наличными деньгами.

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Также регулятор зафиксировал случаи маскировки внешности при обмене валюты. Клиенты меняли элементы одежды, использовали головные уборы и солнцезащитные очки. НБУ расценил такие действия как попытку избежать визуального контроля и распознавания лица.

Кроме того, выявлено распределение однотипных валютно-обменных операций на несколько дней во избежание идентификации и верификации. К структурированным операциям также привлекали третьих лиц, в том числе несовершеннолетних.

В отдельных случаях в квитанциях банки указывали ложные данные о возрасте клиентов, которые не соответствовали записям камер видеонаблюдения.

К операциям привлекали работников банков

НБУ также нашел случаи привлечения работников банков к проведению валютно-обменных операций для других лиц без раскрытия банка информации о них. Также сделки оформляли при отсутствии клиентов у кассы.

В квитанциях клиенты иногда указывали различные персональные данные, хотя записи видеонаблюдения свидетельствовали, что несколько операций проводили одни и те же физические лица.

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Отдельные банки не предоставляли по запросам НБУ или предоставляли не в полном объеме записи систем технологического видеоконтроля рабочих мест кассиров и клиентских зон. Регулятор отметил, что это нарушение законодательных требований.

НБУ сообщил, что всем установленным во время надзора случаям будет дана правовая оценка.

Банкам рекомендовали усилить контроль

В связи с выявленными фактами банкам рекомендовано усилить внутренний контроль за валютно-обменными операциями физлиц, в частности для недопущения их структурирования во избежание пороговых значений, проведения операций в пользу других лиц без раскрытия информации о них и оформления операций при отсутствии клиента у кассы.

Среди других рекомендаций — периодические внутренние проверки касс с просмотром записей видеокамер, усовершенствование контроля соблюдения работниками требований финансового мониторинга и дополнительное обучение персонала.

Отмечается, что рекомендации обязательны для учета банками при выполнении функций субъекта первичного финансового мониторинга.

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