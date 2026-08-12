Банкиры оценили влияние нового валютного лимита НБУ на курс Сегодня 21:06 — Валюта

Лимит на покупку валюты вырос

Повышение Национальным банком Украины лимита на покупку населением безналичной иностранной валюты с 50 тыс. грн до 200 тыс. грн может повлечь за собой краткосрочный рост спроса.

В то же время, существенного влияния на валютный рынок это решение не будет иметь, считают опрошенные агентством «Интерфакс-Украина» банкиры.

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Спрос на валюту может возрасти в первые дни

«По нашему мнению, возможен определенный всплеск спроса на покупку безналичной валюты в первые несколько дней после вступления изменений в силу», — отметил директор департамента продаж финансовых инструментов Райффайзен Банка Эмал Бахтари.

По его словам, доля клиентов, которым ранее не хватало месячного лимита в 50 тыс. грн, относительно небольшая. Он предположил, что Нацбанк при необходимости будет сглаживать краткосрочные всплески спроса валютными интервенциями.

Глава правления банка «Глобус» Сергей Мамедов также не ожидает пропорционального увеличения спроса после повышения лимита в четыре раза. По его словам, лимит определяет лишь максимально возможный объем операции, тогда как покупка наличной валюты населением по-прежнему не была ограничена аналогичным месячным лимитом.

Валютная либерализация сама по себе вряд ли создает угрозу курсовой стабильности, считает Мамедов. Значительные международные резервы позволяют регулятору сглаживать чрезмерные колебания курса, а высокая учетная ставка должна поддерживать привлекательность гривневых инструментов, однако такая модель в значительной степени зависит от ритмичности международной финансовой помощи.

Что будет происходить на межбанковском рынке

Дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренной также прогнозирует увеличение спроса на валюту, но не ожидает от этого существенного влияния на межбанковский рынок, где более весомыми факторами остаются потребности импортеров и дефицит экспортной выручки.

Дополнительный спрос, по словам Куринного, может возникнуть и на наличном рынке после увеличения дневного лимита на снятие валюты со 100 тыс. грн до 200 тыс. грн, поскольку наличный курс держится близко к межбанковским котировкам, а иногда ниже.

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Отдельным риском Мамедов назвал ухудшение соотношения товарного импорта и экспорта. По приведенным им данным, в январе-июле 2026 года импорт товаров составил $58,1 млрд, тогда как экспорт — $24,1 млрд, в результате чего отрицательное сальдо составило около $34 млрд.

По мнению банкира, дальнейшее расширение торгового дисбаланса и проблемы с морской логистикой могут увеличивать структурный спрос на валюту и потребность в интервенциях НБУ, в то время как динамика резервов будет зависеть также от объемов международного финансирования.

Могут ли гривневые сбережения перейти в валюту

Риск существенного перетекания сбережений населения по гривневым депозитам и облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в валюту директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын оценивает как ограниченный.

Привлекательность гривневых депозитов и ОВГЗ, по его оценке, остается выше по сравнению с сохранением сбережений в наличной валюте, а рост вложений населения в ОВГЗ был связан прежде всего с их более высокой доходностью по сравнению с ожидаемой девальвацией гривн.

Печерицын одновременно допускает, что повышение лимита на безналичную покупку валюты может сократить объем так называемых «технических» валютных депозитов, которые население открывало на три месяца для последующего получения иностранной валюты.

«Если объем таких депозитов снизится, а банкам потребуется валютный ресурс для проведения активных операций, в частности кредитования, ставки по валютным депозитам могут несколько возрасти. В то же время это не обязательно станет общей тенденцией для всего банковского сектора», — отметил он.

Повышение дневного лимита на снятие наличной валюты теоретически также может усилить интерес населения к валютным депозитам, однако, по оценке Печерицына, учитывая средние доходы и сбережения населения, этот эффект не будет массовым и не приведет к кратному росту таких вкладов.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Национальный банк Украины с 11 августа 2026 года вводит масштабный пакет смягчения валютных ограничений. Изменения, прежде всего, расширяют возможности физических лиц, но также предусматривают новые условия для бизнеса и финансового сектора. Пакет валютной либерализации уже заложен в обновленный макроэкономический прогноз НБУ, предусматривающий рост международных резервов почти до $70 млрд в 2026 году.

Также мы отмечали , что главное новшество касается именно покупки безналичной иностранной валюты. До 11 августа максимальная сумма такой сделки для населения составила 50 тыс. грн в календарный месяц. Теперь украинец может приобрести безналичную валюту уже на 200 тыс. грн в месяц. Таким образом, доступный объем увеличился сразу в четыре раза. Речь идет именно о безналичной валюте — например, долларах или евро, которые покупаются через мобильное приложение или интернет-банкинг и зачисляются на валютный счет или карту.

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