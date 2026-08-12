Ослабление ограничений подтолкнет украинцев к покупке валюты: эксперт оценил влияние на курс Сегодня 12:02 — Валюта

Спрос на иностранную валюту может возрасти

Повышение лимита на покупку безналичной инвалюты может временно усилить спрос со стороны населения. В то же время, существенного давления на гривну из-за этого пока не ожидают.

Об этом рассказал финансовый аналитик инвестгруппы ICU Михаил Демкив в комментарии РБК-Украина

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Как новые правила могут повлиять на спрос

С 11 августа Национальный банк увеличил месячный предел на покупку населением безналичной иностранной валюты с 50 тыс. до 200 тыс. грн. В рамках этой суммы граждане могут покупать безналичные банковские металлы и ценные бумаги иностранных эмитентов.

Кроме того, регулятор увеличил лимиты на снятие наличных и расчеты за границей, а также расширил возможности для осуществления отдельных валютных переводов.

По мнению Михаила Демкива, изменения могут повлиять на поведение населения, поскольку покупка валюты станет более простой, а части операций больше не понадобится использование нескольких банковских карт или других обходных механизмов.

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«В какой-то мере ослабление валютных ограничений упростит покупку валюты или расчеты за границей, убрав с операции лишние шаги», — отметил эксперт.

В то же время после вступления в силу новых правил спрос на иностранную валюту может возрасти.

«Но следует ожидать и роста спроса на валюту, особенно в первые недели или месяцы после 11 августа. Ведь сама возможность покупать валюту даже психологически подтолкнет людей к этому», — объяснил Демкив.

Почему спрос может возрасти

По словам аналитика, речь идет прежде всего об отложенном спросе. После того, как часть населения воспользуется расширенными возможностями для покупки валюты, этот эффект постепенно должен ослабиться.

''Со временем, когда этот ''навес'' гривны снизится, объемы безналичной покупки валюты населения вернутся к прежним уровням. Очевидно, на это и рассчитывает Нацбанк, прогнозируя объем резервов на уровне почти 70 млрд долларов в конце 2026 года'', — считает аналитик.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Национальный банк Украины с 11 августа 2026 года вводит масштабный пакет смягчения валютных ограничений. Изменения, прежде всего, расширяют возможности физических лиц, но также предусматривают новые условия для бизнеса и финансового сектора. Пакет валютной либерализации уже заложен в обновленный макроэкономический прогноз НБУ, предусматривающий рост международных резервов почти до $70 млрд в 2026 году.

Также мы отмечали , что главное новшество касается именно покупки безналичной иностранной валюты. До 11 августа максимальная сумма такой сделки для населения составила 50 тыс. грн в календарный месяц. Теперь украинец может приобрести безналичную валюту уже на 200 тыс. грн в месяц. Таким образом, доступный объем увеличился сразу в четыре раза. Речь идет именно о безналичной валюте — например, долларах или евро, которые покупаются через мобильное приложение или интернет-банкинг и зачисляются на валютный счет или карту.

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