Что будет с валютами на этой неделе? Прогноз банкира (видео) Сегодня 18:10 — Валюта

Скорее всего, на следующей неделе официальный курс доллара будет держаться в пределах 44,5-45,0 грн, а евро - 51-51,7 грн.

На этой неделе валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, а резких курсовых скачков не ожидается. В то же время, спрос на валюту может превышать предложение из-за закупки топлива энерготрейдерами и импортерами, а риски для украинского экспорта могут сокращать валютные поступления.

Об этом рассказал банкир Глобус Банка Тарас Лесовой в новом видео на нашем YouTube-канале.

Что происходит с валютным рынком

Устойчивость гривны, по словам Лесового, определяется не курсом в конкретный день или спросом в течение одной недели, а прежде всего ресурсами Национального банка и его возможностью длительно покрывать структурный дефицит валюты без чрезмерной нагрузки на международные резервы.

Пока ситуация остается относительно благоприятной. Украина получает значительные объемы международной финансовой помощи, а режим «управляемой гибкости» дает возможность НБУ сглаживать ситуативные дисбалансы.

Дополнительным положительным фактором является сезонное сдерживание цен на сельскохозяйственную продукцию. Оно снижает общее инфляционное давление и не создает дополнительного фундаментального толчка для девальвации гривны.

Почему спрос на валюту растет

В середине августа спрос на валюту по-прежнему может превышать предложение. Основными покупателями остаются энерготрейдеры и импортеры горючего.

Нестабильная ситуация на Ближнем Востоке и колебания нефтяных котировок заставляют компании страховать риски. Они покупают валюту не только для текущих контрактов, но и формируют запас для будущих закупок горючего в случае нового роста цен.

Ожидается, что Национальный банк будет продолжать проводить значительные валютные интервенции, компенсируя разницу между спросом и предложением. В то же время, по прогнозу банкира, их объем вряд ли превысит стандартные $800−900 млн в неделю.

«В краткосрочной перспективе эта модель надежна. Но устойчивость гривны зависит не только от того, насколько успешно НБУ продает валюту, но и от того, насколько активно она вообще поступает в страну», — объяснил Лесовой.

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Атаки на торговые суда усложняют экспорт украинской продукции. Потеря партий товара или задержки снабжения означают меньшую валютную выручку, сокращение предложения валюты на межбанке и дополнительную потребность в интервенциях регулятора.

Пока этот риск не представляет прямой угрозы, поскольку Украина имеет значительную внешнюю финансовую поддержку. В то же время, международная помощь не может полностью заменить нормальную работу экспорта. Если сокращение валютных поступлений будет продолжаться долго, возможности НБУ для маневра будут постепенно сужаться.

Дополнительным фактором остаются риски на внутреннем топливном рынке. Рост стоимости горючего влияет на транспортные расходы, производство и услуги, поэтому может постепенно формировать инфляционные риски.

Угрожает ли гривне осенний обвал

Информационное пространство традиционно будет сопровождать осень прогнозами возможного нового наступления, чрезвычайно тяжелой зимы и обвала гривны.

Однако, как отмечает банкир, за четыре с половиной года войны подобные опасения ни разу не привели к валютной катастрофе.

В то же время они могут вызвать краткосрочную нервозность на наличном рынке. Часть граждан может покупать валюту независимо от ее цены, что будет временно увеличивать спреды между покупкой и продажей.

Что происходит с золотом

Рынок зафиксировал самый большой недельный рост за последние месяцы, а золото удерживает уровень свыше $4200 за унцию. Среди причин называются снижение цен на нефть и ожидание изменения ставок Федеральной резервной системы США.

Удешевление энергоносителей уменьшает опасения по поводу инфляции и длительного удержания высоких процентных ставок. В то же время, высокие ставки обычно снижают привлекательность золота, поскольку этот актив не приносит процентного дохода.

Аналитики финансовой платформы Marex прогнозируют расширение торгового коридора для золота в августе и считают этот актив все более привлекательным для инвестиций.

Каким будет курс доллара и евро в течение этой недели, смотрите нашем YouTube-канале:

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