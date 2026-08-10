Спрос на валюту вырос: сколько долларов украинцы купили в июле Сегодня 10:03 — Валюта

Спрос на валюту вырос: сколько долларов украинцы купили в июле

Украинцы в июле увеличили объемы операций с иностранной валютой как в наличной, так и в безналичной форме. Украинцы и дальше покупают больше валюты, чем продают, однако разрыв немного уменьшился.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Как изменились операции с наличной валютой

По данным Национального банка, в июле население приобрело наличную валюту на $2 млрд. В июне этот показатель составил $1,97 млрд.

Объем продаж наличной валюты вырос с $1,47 млрд в июне до $1,5 млрд в июле.

Украинцы увеличили продажу безналичной валюты

Операции с безналичной валютой также выросли. Покупка населением увеличилась с $0,38 млрд в июне до $0,39 млрд в июле. В то же время продажа выросла с $0,4 млрд до $0,44 млрд.

Таким образом, общий объем покупки наличной и безналичной валюты населением в июле составил около $2,39 млрд. Объем продаж достиг $1,94 млрд.

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Отрицательное сальдо операций населения с валютой (разница между ее продажей и покупкой) сократилось с $0,48 млрд в июне до $0,45 млрд в июле. То есть украинцы и дальше покупали больше валюты, чем продавали, однако разрыв несколько уменьшился.

Заметнее всего за месяц выросла продажа безналичной валюты — примерно на 10%. Для сравнения, покупка безналичной валюты увеличилась примерно на 3%, а операции с наличной валютой — примерно на 2%.

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В результате, в июле спрос населения на иностранную валюту оставался значительным. В то же время увеличение продаж, прежде всего безналичной валюты, частично компенсировало рост ее покупки.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в течение 2026−2027 годов курс доллара продолжит расти. К концу 2026 года средний обменный курс прогнозируется на уровне 46 грн за доллар.

Также мы рассказывали , что в июле текущего года чистая продажа валюты Национальным банком составляла 4,791 млрд долларов, что на 6% меньше объема чистой продажи в июне (5,087 млрд долларов).

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