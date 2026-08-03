Чего ждать от курса этой недели — мнение банкира Сегодня 13:00 — Валюта

Гривна вернулась к укреплению

В течение 27−31 июля официальный курс гривны по отношению к доллару демонстрировал умеренные колебания. В начале недели гривна постепенно ослаблялась: курс вырос с 44,8086 грн/$ до 44,9277 грн/$29 июля, что стало максимальным значением за этот период. Однако уже во второй половине недели ситуация изменилась — гривна начала восстанавливать позиции. Таким образом, несмотря на локальное ослабление в середине недели, по итогам пяти торговых дней гривна даже укрепилась: официальный курс доллара снизился на 11,7 копейки или примерно на 0,26%.

Об этом Finance.ua рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

«Гривня вернулась к укреплению», — отметила эксперт.

Официальный и наличный курс

Курс Национального банка был следующим:

27 июля — 44,8086 грн/$;

28 июля — 44,8568 грн/$;

29 июля — 44,9277 грн/$;

30 июля — 44,8789 грн/$;

31 июля — 44,6916 грн/$.

Наличный валютный рынок в течение прошедшей недели на старте имел средние курсы продажи доллара в диапазоне 45,05 грн/$, а покупки — 44,54 грн/$, а после незначительного повышения во вторник и среду рынок перешел к постепенной коррекции. Уже в четверг котировки опустились до 44,48−44,99 грн/$, а в пятницу средние курсы снизились еще больше — до 44,43−44,95 грн/$.

Неделя завершилась снижением как курсов покупки, так и продажи доллара: с понедельника до пятницы доллар подешевел примерно на 11 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Это свидетельствует о постепенном ослаблении девальвационного давления в наличном сегменте и отсутствии ажиотажного спроса со стороны населения. Отсутствовала необходимость существенно повышать котировки, поскольку предложение валюты оставалось достаточным, а спред между курсами купли и продажи сохранялся в привычных пределах.

Курс на межбанке

В течение 27−31 июля на межбанковском валютном рынке наблюдались умеренные колебания курса — примерно в пределах 26 копеек между минимальными и максимальными значениями.

В начале недели доллар постепенно дорожал: если торги в понедельник открылись на уровне 44,83 грн/$ и завершились на 44,90 грн/$, то во вторник котировки уже тестировали психологическую отметку 45,00 грн/$, достигнув внутридневного максимума 45,01 грн/$, а 4/8. Это свидетельствовало о преобладании спроса на валюту в первой половине недели.

Впрочем, уже со среды рыночные настроения изменились. Несмотря на открытие торгов на максимальном для дня уровне 44,98 грн/$, за сессию доллар постепенно дешевел, а торги завершились на отметке 44,93 грн/$. Эта тенденция усилилась в четверг и пятницу: курс закрытия снизился в соответствии с 44,70 грн/$ и 44,67 грн/$, причем в последний торговый день недели рынок открылся еще ниже — на уровне 44,60 грн/$.

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По итогам последней июльской недели Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке $1,138 млрд, что стало самым большим объемом валютных интервенций за последние три недели, однако не рекордным. По сравнению с предыдущей неделей объем продаж вырос примерно на $124 млн, или 12,2%, после $1,014 млрд 20−24 июля. В то же время, он лишь незначительно превысил показатель 13−17 июля, когда регулятор продал $1,074 млрд.

Такая динамика свидетельствует о том, что Национальный банк продолжает активно компенсировать структурный дефицит валюты на межбанковском рынке, поддерживая баланс между спросом и предложением. Несмотря на увеличение интервенций, их объем уже несколько недель подряд удерживается вблизи отметки в $1 млрд в неделю, что указывает на сохранение постоянного спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и бизнеса. Регулятор фактически поддерживает одинаковый уровень присутствия на рынке, не допуская резких курсовых колебаний и обеспечивая прогнозируемость валютной динамики в условиях управляемого режима гибкости.

Прогноз на неделю

В течение первой недели августа валютный рынок, вероятнее всего, будет оставаться в режиме умеренных колебаний. После того, как в конце июля гривна смогла отыграть часть потерь на рынке, фундаментальных предпосылок для резкого роста курса доллара пока не наблюдается. Скорее всего, торги будут проходить в рамках сформированного в последние недели диапазона с незначительными ежедневными отклонениями.

Решение Национального банка от 30 июля повысить учетную ставку до 15,5% является важным сигналом для рынка о готовности регулятора и дальше проводить жесткую монетарную политику для сдерживания инфляции и поддержания привлекательности гривневых инструментов. Высшая учетная ставка должна способствовать сохранению высокой доходности депозитов и государственных облигаций в гривне и уменьшать стимулы для перехода населения и бизнеса в валюту.

Основным фактором курсовой динамики и дальше будет оставаться баланс спроса и предложения валюты на межбанковском рынке. Спрос со стороны импортеров, потребности бизнеса в расчетах по внешнеэкономическим контрактам и сезонное оживление закупок накануне осени будут продолжать давить на гривну.

Не менее важны будут и внешние факторы. На валютный рынок будут традиционно влиять темпы поступления международной финансовой помощи, состояние международных резервов, экспортная выручка аграрного сектора, а также ситуация с безопасностью. Именно новости о внешнем финансировании или о существенных изменениях военных рисков способны определить краткосрочное настроение участников рынка значительно сильнее, чем внутренние макроэкономические факторы.

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