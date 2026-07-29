Доллар и евро изменятся в цене в августе! Банкир спрогнозировал ситуацию на валютном рынке (видео)

Стоит ли ожидать резких колебаний курса доллара и евро в августе, какие факторы будут влиять на валютный рынок и могут ли международная помощь, цены на горючее, инфляция и сфере безопасности изменить ситуацию. На эти и другие вопросы ответил вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления «Глобус Банка» Сергей Мамедов в новом видео на YouTube-канале Finance.ua .
Курс доллара и евро в августе
По словам Сергея Мамедова, в августе валютный рынок, вероятнее всего, продолжит июльские тенденции. По базовому сценарию резких курсовых потрясений или неконтролируемых скачков не ожидается, если не произойдет существенного ухудшения ситуации или мощных внешних шоков, в частности еще большего обострения на Ближнем Востоке и резкого роста мировых цен на нефть.
Базовый прогноз предполагает, что курс доллара в августе будет находиться в пределах 44,70−45,70 грн, а курс евро в более широком диапазоне от 51 до 52,50 грн.
По словам эксперта, курс доллара в Украине формируется в условиях режима «управляемой гибкости». Это своеобразная гибридная система, в которой рыночный спрос и предложение сочетаются с активным присутствием Национального банка. Он не фиксирует курс на одном уровне, но и не бросает его на произвол судьбы. Регулятор сглаживает чрезмерные колебания и старается не допустить резких курсовых шоков.
Вместо этого курс евро зависит сразу от двух составляющих: стоимости гривны к доллару и соотношения евро и доллара на мировых рынках. Если пара евро-доллар будет находиться в пределах 1,14−1,16, то украинский курс евро, вероятнее всего, будет оставаться в прогнозируемом нами коридоре. Именно поэтому доллар и евро не всегда движутся синхронно. Доллар может несколько расти, а евро одновременно снижаться. Или наоборот.
Какие риски могут повлиять на курс
По прогнозу банкира, в августе на валютный рынок будет давить ряд факторов.
Во второй половине месяца традиционно растет спрос бизнеса на валюту из-за подготовки к осенне-зимнему периоду, закупки энергоресурсов, горючего и оборудования. Часть компаний может формировать дополнительные валютные резервы как страховку от возможного подорожания импорта или логистических осложнений.
Поскольку Украина зависит от импорта нефтепродуктов, любое повышение мировых цен на нефть автоматически увеличивает потребность импортеров в валюте. Мамедов отмечает, что топливный рынок уже несколько месяцев очень чутко реагирует на события на Ближнем Востоке. Обострение боевых действий, риски для морской логистики или разговоры о возможной блокировке Ормузского пролива быстро влияют на нефтяные котировки, а как следствие, и на валютный рынок.
По прогнозу, в августе месячная инфляция будет в узком диапазоне от дефляции на уровне 0,3% до инфляции около 0,3%. Сезонное увеличение предложения овощей, фруктов и другой сельскохозяйственной продукции может частично компенсировать удорожание отдельных импортных товаров и логистики.
В то же время, главной «развилкой» для ценовой динамики будет оставаться ситуация на топливном рынке. Если стоимость нефти будет расти, то это может повлиять на логистику, импортные товары и общий уровень цен.
В то же время, по словам Мамедова, гривневые депозиты остаются достаточно выгодным инструментом для сохранения денег от обесценения.
Он отметил, что август вряд ли станет месяцем полного валютного «штиля», однако и предпосылок для масштабного курсового «ненастья» пока нет.
Спрос импортеров может возрасти, топливный фактор будет оставаться одним из самых чувствительных, а события и далее будут влиять на поведение граждан и бизнеса. В то же время, международная помощь, значительные международные резервы, валютные интервенции Национального банка и режим «управляемой гибкости» остаются ключевыми стабилизаторами рынка.
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