Доллар и евро изменятся в цене в августе! Банкир спрогнозировал ситуацию на валютном рынке (видео) Сегодня 10:10 — Валюта

Август вряд ли станет месяцем полного валютного «штиля»

Стоит ли ожидать резких колебаний курса доллара и евро в августе, какие факторы будут влиять на валютный рынок и могут ли международная помощь, цены на горючее, инфляция и сфере безопасности изменить ситуацию. На эти и другие вопросы ответил вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления «Глобус Банка» Сергей Мамедов в новом видео на YouTube-канале Finance.ua .

Курс доллара и евро в августе

По словам Сергея Мамедова, в августе валютный рынок, вероятнее всего, продолжит июльские тенденции. По базовому сценарию резких курсовых потрясений или неконтролируемых скачков не ожидается, если не произойдет существенного ухудшения ситуации или мощных внешних шоков, в частности еще большего обострения на Ближнем Востоке и резкого роста мировых цен на нефть.

44,70−45,70 грн, а курс евро в более широком диапазоне от 51 до 52,50 грн. Базовый прогноз предполагает, что курс доллара в августе будет находиться в пределах, а курс евро в более широком диапазоне

Читайте также Аналитики прогнозируют умеренную девальвацию гривны во втором полугодии

По словам эксперта, курс доллара в Украине формируется в условиях режима «управляемой гибкости». Это своеобразная гибридная система, в которой рыночный спрос и предложение сочетаются с активным присутствием Национального банка. Он не фиксирует курс на одном уровне, но и не бросает его на произвол судьбы. Регулятор сглаживает чрезмерные колебания и старается не допустить резких курсовых шоков.

Вместо этого курс евро зависит сразу от двух составляющих: стоимости гривны к доллару и соотношения евро и доллара на мировых рынках. Если пара евро-доллар будет находиться в пределах 1,14−1,16, то украинский курс евро, вероятнее всего, будет оставаться в прогнозируемом нами коридоре. Именно поэтому доллар и евро не всегда движутся синхронно. Доллар может несколько расти, а евро одновременно снижаться. Или наоборот.

Какие риски могут повлиять на курс

По прогнозу банкира, в августе на валютный рынок будет давить ряд факторов.

Во второй половине месяца традиционно растет спрос бизнеса на валюту из-за подготовки к осенне-зимнему периоду, закупки энергоресурсов, горючего и оборудования. Часть компаний может формировать дополнительные валютные резервы как страховку от возможного подорожания импорта или логистических осложнений.

Читайте также Доллар по 45 грн или больше? Прогноз опытного банкира о курсе валют

Поскольку Украина зависит от импорта нефтепродуктов, любое повышение мировых цен на нефть автоматически увеличивает потребность импортеров в валюте. Мамедов отмечает, что топливный рынок уже несколько месяцев очень чутко реагирует на события на Ближнем Востоке. Обострение боевых действий, риски для морской логистики или разговоры о возможной блокировке Ормузского пролива быстро влияют на нефтяные котировки, а как следствие, и на валютный рынок.

Воздействие инфляции на валютный рынок

По прогнозу, в августе месячная инфляция будет в узком диапазоне от дефляции на уровне 0,3% до инфляции около 0,3%. Сезонное увеличение предложения овощей, фруктов и другой сельскохозяйственной продукции может частично компенсировать удорожание отдельных импортных товаров и логистики.

В то же время, главной «развилкой» для ценовой динамики будет оставаться ситуация на топливном рынке. Если стоимость нефти будет расти, то это может повлиять на логистику, импортные товары и общий уровень цен.

В то же время, по словам Мамедова, гривневые депозиты остаются достаточно выгодным инструментом для сохранения денег от обесценения.

Читайте также Нацбанк купил наибольший объем валюты на межбанке с начала года

Он отметил, что август вряд ли станет месяцем полного валютного «штиля», однако и предпосылок для масштабного курсового «ненастья» пока нет.

Спрос импортеров может возрасти, топливный фактор будет оставаться одним из самых чувствительных, а события и далее будут влиять на поведение граждан и бизнеса. В то же время, международная помощь, значительные международные резервы, валютные интервенции Национального банка и режим «управляемой гибкости» остаются ключевыми стабилизаторами рынка.

Подробнее о том, почему именно такие прогнозы на август, как могут вести себя доллар и евро и какие факторы будут определять ситуацию на валютном рынке в ближайшее время, смотрите на нашем YouTube-канале 👇

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.