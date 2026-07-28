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Аналитики прогнозируют умеренную девальвацию гривны во втором полугодии

Валюта
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ICU сохраняет прогноз курса гривны к концу года на уровне 45,8 грн за доллар.
ICU сохраняет прогноз курса гривны к концу года на уровне 45,8 грн за доллар.
Национальный банк Украины на прошлой неделе незначительно сократил объемы валютных интервенций, пытаясь сузить диапазон колебаний курса гривны.
Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

НБУ продал более $1 млрд в неделю

На прошлой неделе НБУ продал на межбанковском рынке более $1 млрд. Это всего на 5% меньше, чем неделей ранее.
Благодаря интервенциям регулятор удерживал официальный курс гривны преимущественно в диапазоне 44,7−44,8 грн за доллар. По итогам недели курс доллара вырос на 0,3% до 44,81 грн. за доллар.
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По итогам недели курс доллара вырос на 0,3%
По итогам недели курс доллара вырос на 0,3%, icu.ua
Снижение объемов интервенций произошло на фоне сокращения дефицита валюты на рынке. Это стало возможным, прежде всего, благодаря увеличению его предложения при почти неизменных объемах покупки.
На межбанковском валютном рынке чистая покупка валюты сократилась на 16% до $564 млн, а в розничном сегменте на 29% до $33 млн.
На межбанковском валютном рынке чистая покупка валюты сократилась на 16%
На межбанковском валютном рынке чистая покупка валюты сократилась на 16%, icu.ua

В ICU ожидают рост валютных интервенций

В ICU отмечают, что после утверждения первого пересмотра программы МВФ НБУ предположительно пытается сузить диапазон колебания курса гривны.
В то же время такой подход требует значительных валютных интервенций, уровень которых остается существенно выше комфортного для регулятора.
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Аналитики также обращают внимание, что из-за многочисленных повреждений портовой инфраструктуры в ближайшие недели могут сократиться объемы валютной выручки, а значит, и предложение иностранной валюты. Это может привести к увеличению его дефицита на рынке.
В ICU не исключают, что к концу лета НБУ будет вынужден несколько нарастить объемы валютных интервенций. В то же время, ожидаемые поступления международной финансовой помощи, по мнению аналитиков, должны полностью компенсировать эти расходы до конца года.

Что известно об обновленном прогнозе МВФ для Украины

Совет директоров МВФ утвердил первый пересмотр программы EFF для Украины, рассчитанной на 48 месяцев. Это позволило перечислить второй транш кредита в размере $690 млн. В меморандуме МВФ раскрыл детали собственного макроэкономического прогноза для Украины.

Экономика, инфляция и курс гривны

По оценкам МВФ, в 2026 году экономика Украины вырастет на 1−1,6%, что несколько ниже показателя прошлого года, который составил 1,8%. Прогноз был сформирован еще до начала масштабных разрушений портовой инфраструктуры, создающих дополнительные риски экономического роста.
Прогноз инфляции к концу года ухудшен до 10,5% с 7,5%, ожидаемых в феврале. В МВФ объясняют это прежде всего резким удорожанием горючего из-за войны между Ираном и Израилем.
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Фонд также ожидает, что учетная ставка НБУ будет оставаться на уровне 15% к 2027 году.
Среднегодовой курс гривны МВФ прогнозирует на уровне 44,5 грн за доллар, в то время как в феврале ожидал 44,9 грн за доллар.
В ICU считают прогнозы МВФ в общем-то консервативными, поскольку они предполагают сохранение макроэкономической и финансовой стабильности благодаря международной финансовой поддержке.
В то же время, инвесткомпания сохраняет собственный прогноз экономического роста на уровне 0,8% в 2026 году. Что касается инфляции, то аналитики настроены более оптимистично и считают, что ее уровень не достигнет двузначных показателей.
Кроме того, в ICU ожидают, что НБУ и далее будет ориентироваться на курсовые параметры, близкие к прогнозу МВФ. Это, по их мнению, означает дальнейшую умеренную девальвацию гривны во втором полугодии.
Инвесткомпания сохраняет прогноз курса гривны на конец года на уровне 45,8 грн за доллар.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ВалютаКурс валютКурс гривныМежбанкЭкономикаМВФ
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