Дефицит кадров и рост безработицы: МВФ дал новый прогноз для Украины Сегодня 10:04 — Личные финансы

Задача государства сегодня – сократить разрыв между навыками людей и потребностями бизнеса

По прогнозу Международного валютного фонда, уровень безработицы в Украине в 2027 году составит 11,3%. Для сравнения, в 2025 году этот показатель оценивается на уровне 11,6%, а в 2026 году — 10,2%.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Количество зарегистрированных безработных сокращается

По состоянию на конец июня 2026 г. в Украине было зарегистрировано 93,1 тыс. безработных. Это на 2,2% меньше, чем годом ранее, и на 1,3% меньше, чем в мае.

В первом полугодии 2026 года статус безработного имели 220,6 тыс. человек, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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В то же время Гетманцев обратил внимание на отличия в методологии оценки. МВФ определяет уровень безработицы по методологии Международной организации труда, в то время как официальная статистика охватывает только граждан, которые зарегистрировались как безработные. Поэтому сокращение количества зарегистрированных безработных не означает, что все они трудоустроились. Статус безработного может быть прекращен, в частности, из-за поступления на учебу, назначения пенсии или по заявлению самого человека.

На рынке труда сохраняется дефицит кадров

К концу июня в базе Государственной службы занятости насчитывалось 63,2 тыс. вакансий. Это примерно две вакансии на каждые трое зарегистрированных безработных.

Несмотря на это, работодатели продолжают испытывать дефицит работников, прежде всего квалифицированных. Одной из причин остается несоответствие навыков соискателей требованиям работодателей.

Ситуация в регионах

По сравнению с июнем 2025 года количество зарегистрированных безработных больше выросло в Ивано-Франковской области на 19,4%, Тернопольской на 16,2%, Черновицкой на 12%, Львовской на 10% и Волынской на 7,2%.

В то же время в Ровенской области показатель сократился на 9,1%, в Полтавской на 6,9%, а в Киевской на 4,6%.

По словам Гетманцева, на такую ​​динамику могут влиять перемещение населения между регионами, структура местной экономики и спрос работодателей.

Инфографика: Даниил Гетманцев

«Задача государства сегодня — сократить разрыв между навыками людей и потребностями бизнеса. Госзаказ на подготовку специалистов и программы переобучения должны формироваться в соответствии с реальным спросом в регионах и экономике в целом. Однако только подготовки или переподготовки недостаточно. Людям нужны рабочие места, а бизнесу — ресурсы для расширения. Обеспечить доступные кредиты конвертировать навыки людей в реальный рост ВВП», — подытожил нардеп.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что во время полномасштабной войны доля женщин среди безработных в Украине выросла до 81%.

Также Finance.ua со ссылкой на данные Государственной службы статистики писал , что среднемесячная заработная плата в I квартале 2026 года составляла 28 885 грн. У мужчин — 33 798 грн, а у женщин — 24 791 грн. Разница составляет около 10 тыс. грн. Наибольший разрыв в пользу мужчин в среднемесячной номинальной заработной плате между мужчинами и женщинами наблюдался в областях:

47,1% - искусства, спорта, развлечений и отдыха;

38,7% - финансовой и страховой деятельности;

37,8% - информации и телекоммуникаций.

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